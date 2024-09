The Last of Us : le trailer de la saison 2 est enfin sorti, à quelle date revient la série ?

La saison 2 de "The Last of Us" se dévoile dans un premier trailer, à quelques mois de sa sortie sur la plateforme de streaming Max.

Préparez vos mouchoirs. Car les personnes qui ont joué aux jeux vidéos le savent, la saison 2 de The Last of Us sera une nouvelle fois dévastatrice. Et ce n'est pas le premier trailer très mélancolique, qui voit le retour de Pedro Pascal et Bella Ramsay dans le monde post-apocalyptique que l'on connaît, qui viendra démentir les fans. La date précise de sortie n'est pas encore connue, mais la série fera bel et bien son retour en 2025.

L'intrigue se déroulera cinq ans après les événements de la première saison. Pour autant, Joel et Ellie restent rongés par leur passé, et leur relation en pâtit. Mais de nouvelles menaces du monde extérieur qu'ils pensaient avoir laissé derrière eux va les ramener à la réalité. Au casting, la saison 2 de The Last of us s'enrichit de nouveaux venus, de Catherine O'hara (Beetlejuice Beetlejuice, Bienvenue à Schitt's Creek), Kaitlyn Dever (qui jouera Abby), Isabela Merced (Dina), Tati Gabrielle ou encore Jeffrey Wright (Westworld, The Batman).

The Last of Us est un diptyque de jeux vidéo développés par Naughty Dog en exclusivité pour les consoles Playstation de Sony. Vingt ans après l'explosion d'une pandémie, on y incarne Joel, un survivant aguerri marqué par de lourds traumatismes, qui se voit confier une mission d'importance : escorter une jeune femme, Ellie, en dehors d'une zone de quarantaine et traverser les Etats-Unis pour espérer trouver un remède. Ensemble, ils vont devoir compter l'un sur l'autre pour survivre dans un monde où humains et infectés représentent des dangers de tous les instants.

Pedro Pascal : Joel

Bella Ramsay : Ellie

Kaitlyn Dever : Abby Anderson (saison 2)

Gabriel Luna : Tommy Miller (depuis la saison 1)

Rutina Wesley : Maria Miller (depuis la saison 1)

Anna Torv : Tess

Nick Offerman : Bill

Murray Bartlett : Frank

Lamar Johnson : Henry

Kevonn Woodard : Sam

Graham Greene : Marlon

Elaine Miles : Florence

Storm Reid : Riley Abel

Scott Shepherd : David

Brendan Fletcher : Robert

La série événement de HBO est uniquement disponible en streaming en France. Alors que la saison 1 était accessible uniquement sur Prime Video, la saison 2 sera diffusée en intégralité sur Max, la plateforme de streaming d'HBO, également accessible en France. Les abonnés de Canal+Ciné Séries peuvent également y avoir accès, tout comme ceux qui ont souscrit au pass Warner de Prime Video.