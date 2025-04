The Last of Us : où et quand voir les épisodes de la saison 2 en France ?

"The Last of Us" revient pour une saison 2. On vous explique où et quand voir la série dans les prochains jours en streaming.

C'est l'une des séries les plus attendues de cette année 2025 : The Last of Us revient pour une saison 2, deux ans après la sortie phénomène de sa première saison. Rappelons que la série portée par Pedro Pascal et Bella Ramsay avait été acclamée par la critique et le public, et s'est déjà inscrit comme l'une des séries majeures d'HBO, et plus largement comme l'une des séries les plus qualitatives des années 2020.

Le premier épisode de la saison 2 est mis en ligne aux Etats-Unis dimanche 13 avril 2025. En France, la diffusion se fait en US+24 (au lendemain de la diffusion américaine), comme le reste des productions HBO. Le lancement de la saison 2 est donc mis en ligne ce lundi 14 avril 2025, aux alentours de 4 heures du matin, après sa mise en ligne aux USA. C'est sur la plateforme de streaming Max qu'il faut se rendre pour retrouver les épisodes. Rappelons que les contenus de la plateforme de streaming sont également accessibles via d'autres plateformes, comme MyCanal par exemple si vous avez l'abonnement adéquat. Par la suite, un épisode est diffusé chaque semaine, très tôt le lundi matin, jusqu'au 26 mai 2025.

The Last of Us est un diptyque de jeux vidéo développés par Naughty Dog en exclusivité pour les consoles Playstation de Sony. Vingt ans après l'explosion d'une pandémie, on y incarne Joel, un survivant aguerri marqué par de lourds traumatismes, qui se voit confier une mission d'importance : escorter une jeune femme, Ellie, en dehors d'une zone de quarantaine et traverser les Etats-Unis pour espérer trouver un remède. Ensemble, ils vont devoir compter l'un sur l'autre pour survivre dans un monde où humains et infectés représentent des dangers de tous les instants.

The Last of Us a déjà été renouvelé pour une troisième saison avant même la diffusion de la saison 2. "On ne soulignera jamais assez à quel point HBO est fière de la réussite exceptionnelle que représente, selon nous, la deuxième saison de The Last of Us", a commenté dans un communiqué de presse la vice-présidente exécutive de la programmation de HBO Francesca Orsi. Elle promet ainsi "une suite magistrale" et s'attend à une "troisième saison tout aussi émouvante et extraordinaire". A voir désormais l'avis des fans après le visionnage des premiers épisodes. La date de sortie n'est pas encore connue, il faudra attendre la fin de diffusion de la saison 2 pour en savoir plus.

Pedro Pascal : Joel

Bella Ramsay : Ellie

Kaitlyn Dever : Abby Anderson (saison 2)

Gabriel Luna : Tommy Miller (depuis la saison 1)

Rutina Wesley : Maria Miller (depuis la saison 1)

Anna Torv : Tess

Nick Offerman : Bill

Murray Bartlett : Frank

Lamar Johnson : Henry

Kevonn Woodard : Sam

Graham Greene : Marlon

Elaine Miles : Florence

Storm Reid : Riley Abel

Scott Shepherd : David

Brendan Fletcher : Robert

La série événement de HBO est uniquement disponible en streaming en France. Alors que la saison 1 était accessible uniquement sur Prime Video, la saison 2 sera diffusée en intégralité sur Max, la plateforme de streaming d'HBO, également accessible en France. Les abonnés de Canal+Ciné Séries peuvent également y avoir accès, tout comme ceux qui ont souscrit au pass Warner de Prime Video.