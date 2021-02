Love, Victor : casting, épisodes... La fiche de la série Disney+

LOVE, VICTOR. Dérivée du film Love,Simon, la série Love, Victor nous propose de suivre les questionnements d'un adolescent de 16 ans en pleins questionnements sur sa propre sexualité.

L'arrivée de l'univers Star dans l'abonnement Disney++ en France permet au public français de découvrir certaines séries diffusées sur Hulu aux USA et jusqu'ici inédite dans l'Hexagone. Love, Victor en fait parti. Après avoir déménagé du Texas à Atlanta, le jeune Victor doit s'adapter à sa nouvelle vie au sein d'une banlieue pavillonnaire et de son nouveau lycée : Creekwood High. Alors qu'il va bientôt fêter ses 16 ans, Victor se pose beaucoup de questions sur son orientation sexuelle. La série Love, Victor est dérivée du film Love, Simon sorti en 2018 et réalisé par Greg Berlanti. Elle est d'ailleurs narrée par Nick Robinson, interprète de Simon dans le film originel lui-même adapté du roman de Becky Albertalli (Moi, Simon, 16 ans, Homo Sapiens). Bien accueillie aux Etats-Unis lors de sa diffusion sur Hulu en juin 2020, Love, Victor a été renouvelée pour une deuxième saison.

Synopsis - Se déroulant dans le même univers que Love, Simon - le film de Greg Berlanti - cette série suit le quotidien de Victor, tout nouvel étudiant au sein de la Creekwood High School, un établissement réputé de la banlieue d'Atlanta. Comme tous les adolescents de son âge, Victor entame un voyage à la découverte de lui-même et se retrouve rapidement confronté à plusieurs défis familiaux, en plus de s'adapter à sa nouvelle ville et à une véritable interrogation sur son orientation sexuelle. Après avoir perdu tous ses repères, il se tourne vers Simon Spier, un ancien de Creekwood, qui, au même âge, avait traversé des questionnements similaires…

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Produite par 20th Century Television, la saison 1 de Love, Victor est composée de 10 épisodes d'une durée d'environ 27 minutes. En France, la série est diffusée en exclusivité sur Disney+ via Star depuis le 23 février 2021. Ci-dessous, retrouvez le listing des dix épisodes de la saison 1.

S01E01 : Welcome to Creekwood

S01E02 : Stoplight Party

S01E03 : Battle of the Bands

S01E04 : The Truth Hurts

S01E05 : Sweet Sixteen

S01E06 : Creekwood Nights

S01E07 : What Happens in Willacoochee

S01E08 : Boy's Trip

S01E09 : Who the Hell is B ?

S01E10 : Spring Fling

Michael Cimino (Victor)

Ana Ortiz (Isabel)

James Martinez (Armando)

Rachel Naomi Hilson (Mia)

Anthony Turpel (Felix)

Bebe Wood (Lake)

Mason Gooding (Andrew)

George Sear (Benjie)

Isabella Ferreira (Pilar)

Mateo Fernandez (Adrian)

Love, Victor - Disponible sur Disney+