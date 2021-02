Solar Opposites : la série d'animation Star dispo sur Disney+

SOLAR OPPOSITES. La série d'animation destinée à un public averti Solar Opposites débarque en France via Star sur Disney+. Il s'agit du nouveau projet de Justin Roiland, co-créateur de Rick & Morty.

Arrivée sur Hulu aux Etats-Unis en mai 2020, la série d'animation Solar Opposites a mis du temps à arriver en France. C'est finalement via le service Star de Disney++ que le public français pourra découvrir ce dessin animé destiné à un public averti. On y suit quatre extra-terrestres fraîchement débarqués sur Terre dans une banlieue pavillonnaire américaine où ils tentent, tant bien que mal, de vivre une vie normale. Au menu, humour trash et critique de la société américaine. Si la série vous fait penser à Rick & Morty, c'est tout à fait normal puisqu'elle est notamment sortie du cerveau de Justin Roiland qui co-crée et co-scénarise Solar Opposites. Bien accueillie sur Hulu, Solar Opposites connaîtra par ailleurs une saison 2 en 2021 aux Etats-Unis.

Synopsis - 4 extra-terrestres fuient leur planète natale détruite à la suite d'une collision avec un astéroïde. Arrivés sur Terre, ils trouvent refuge dans un quartier pavillonnaire d'une petite ville américaine. Ils décident de se faire passer pour une famille tout à faite normale mais n'en finissent pas pour autant de se demander si la Terre est une planète à fuir ou un véritable paradis. Pour le scientifique Korvo et son répliquant Yumyulak, quitter au plus vite cette planète est une nécessité à cause de la pollution, du consumérisme à outrance et de la fragilité humaine. Pour Terry et sa répliquante Jesse, c'est plutôt l'inverse tant ils aiment les Terriens, leur télévision, leur malbouffe et toutes leurs habitudes farfelues. Mais tout cela ne doit pas leur faire oublier leur mission : protéger Pupa, un super ordinateur tout ce qu'il y a de plus vivant, qui évoluera un jour vers sa forme finale et aura pour but de faire de la Terre une réplique identique à Shlorp, leur planète natale.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Crée par Justin Roiland et Mike McMahan, Solar Opposites est une série d'animation produite par 20th Century Television. La saison 1 est composée de 8 épisodes d'une durée d'environ 30 minutes. Elle est diffusée en France le 23 février 2021 sur Disney+ via Star.

S01E01 : The Matter Transfer Array

S01E02 : The Unstable Grey Hole

S01E03 : The Quantum Ring

S01E04 : The Booster Manifold

S01E05 : The Lavatic Reactor

S01E06 : The P.A.T.R.I.C.I.A. Device

S01E07 : Terry and Korvo Steal a Bear

S01E08 : Retrace-Your-Step-Alizer

Justin Roiland (Korvo)

Thomas Middleditch (Terry)

Sean Giambrone (Yumyulack)

Mary Mack (Jesse)

Solar Opposites - Disponible sur Disney+