Loki : une saison 2 est-elle possible pour la série Marvel ?

LOKI SERIE. Après seulement six épisodes, la série événement Loki s'achève ce mercredi au bout d'une saison 1 très regardée et appréciée. Faut-il cependant s'attendre à une saison 2 ?

[Mis à jour le 14 juillet 2021 à 09h00] Avec la diffusion du grand final de la saison 1 de Loki sur Disney++, il convient de se demander si la série événement de Marvel Studios peut ou non avoir une deuxième saison. A l'heure qu'il est, ni Marvel ni Disney n'ont communiqué à ce sujet mais les chiffres de visionnage de la série sont tout à fait encourageants. D'après une étude de Nielsen aux Etats-Unis, durant sa première semaine de diffusion du 7 au 13 juin, le premier épisode de Loki a cumulé 731 millions de minutes visionnées. Un chiffre qui n'a que peu de sens, il est vrai, mais qui, comparé aux épisodes 1 de Wandavision (434 millions de minutes visionnées) et de Falcon et le Soldat de l'hiver (495 millions) sur la même période ont tendance à rassurer.

Par ailleurs, Nate Moore, producteur chez Marvel, expliquait récemment chez IndieWire aux USA que Loki lui semble être la série la plus propre à être renouvelée pour une deuxième saison. "Je pense qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter dans Loki, elles seraient irrévérencieuses, malines et cool, et cela donnerait la possibilité de faire plusieurs saisons et non une seule." On précisera cependant que Nate Moore est le producteur de Falcon et le Soldat de l'hiver et non de Loki, ce qui ne permet pas de tirer de conclusions sur ces propos.

Où en était Loki après Avengers Endgame ?

Avant de démarrer Loki, voici ce dont il faut se souvenir pour profiter au mieux des six épisodes de la série Marvel. Après les événements survenus dans Avengers Infinity War où il est tué par Thanos, Loki aurait pu disparaître de l'univers Marvel au cinéma. Mais ça, c'était sans compter Avengers Endgame et sa réécriture de la chronologie. En effet, après que la moitié de l'univers a disparu suite au claquement de doigts de Thanos, les super-héros survivants remontent dans le temps pour désamorcer le plan machiavélique du Titan Fou. Ils cherchent donc à remettre la main sur les pierres de l'infini et notamment le Tesseract. Via un retour dans le passé au moment de la bataille de New York survenue dans Avengers, ils donnent sans le vouloir la possibilité à Loki de s'emparer du cube d'énergie. Le dieu d'Asgard l'utilise immédiatement pour s'évader aux forces de l'ordre et se téléporter ailleurs. Ce faisant, il crée une réalité alternative où il n'a jamais été capturé suivant la bataille de New York et où, de fait, il n'est jamais mort tué des mains de Thanos. C'est de ce postulat que démarre la mini-série Loki, disponible sur Disney+.

Synopsis - Dans Avengers : Endgame, alors que les Avengers ont créé une réalité alternative, le demi-frère de Thor profite de la colère de Hulk en 2012 pour s'emparer du Tesseract et disparaît. La série Loki débute juste après cet événement : il espère ainsi profiter des pouvoirs du Tesseract afin de modifier le cours de l'histoire.

Contrairement à l'habituelle date de diffusion du vendredi matin, c'est le mercredi qu'ont été diffusés les épisodes de la série Loki sur Disney+. La série a débuté sa diffusion le 9 juin 2021 partout où la plateforme de Disney est disponible. Les six épisodes qui composent la série ont donc été diffusés tous les mercredis du 9 juin au 14 juillet.

S01 E01 : Un destin exceptionnel

S01 E02 : Le Variant

S01 E03 : Lamentis

S01 E04 : Le Nexus

S01 E05 : Voyage vers le mistère

S01 E06 : n/a

Tom Hiddleston (Loki)

Owen Wilson (Mobius)

Erika Coleman : Florence Schaffner

Gugu Mbatha-Raw

Richard E. Grant

Chris Brewster

Cailey Fleming

Isabelle Fretheim

Sasha Lane

Wunmi Mosaku

Jaimie Alexander (Sif)

Loki - disponible sur Disney+