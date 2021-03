Falcon et le Soldat de l'Hiver : héros en quête de sens, récap de l'épisode 1

Disney+ diffuse les nouvelles aventures de ses super-héros Marvel sur Disney+ avec Falcon et le Soldat de l'hiver, une série dont l'épisode 1 questionne l'héritage de Captain America.

[Mis à jour le 19 mars 2021 à 9h00] A peine une semaine après la fin de Wandavision, Disney++ enchaîne avec une nouvelle série Marvel Studios et non des moindres puisqu'il s'agit de Falcon et Winter Soldier, une série d'action dédiée aux deux héros très liés à Captain America. Ce premier épisode a lieu plusieurs mois après la fin d'Avengers Endgame, dernier grand volet de l'univers Marvel au cinéma où l'on a pu voir les super-héros se débarrasser de Thanos et ramener à la vie les milliards d'âmes disparues lors de son fameux claquement de doigts d'Infinity War. Falcon et Winter Soldier épisode 1 nous explique justement comment ce retour à la normale peut être vécu pour ceux qui reviennent de cette disparition qui aura duré quelques secondes pour eux mais cinq longues années pour tous les survivants.

Un premier épisode concluant

Pour l'heure, Falcon et Winter Soldier marque des points en proposant une série étonnamment plus profonde que ce à quoi on pouvait s'attendre. Cela se sent notamment dans la volonté de développer les personnages de Bucky Barnes et de Sam Wilson, leur entourage, leur lutte et leurs traumatismes. De quoi permettre aux deux personnages, relégués au rang de second couteau au cinéma, de briller dans cette mini-série qui va probablement gagner en rythme dans les prochains épisodes. Falcon et Winter Soldier donne une première impression concluante, à confirmer par la suite.

Spoilers de l'épisode 1 de falcon et winter soldier

Le premier épisode de Falcon et Winter Soldier, au-delà d'une première séquence d'action dans la pure veine Marvel, s'intéresse à ce qu'il reste après Endgame et la démission de Steve Rodgers, alias Captain America, qui a rendu son bouclier à la fin du film. Le soldat de l'hiver (James "Bucky" Barnes) et Falcon (Sam Wilson) font justement partie de ces personnages soudain revenus à la vie grâce aux efforts de Captain America et les autres Avengers dans Endgame. Dans l'épisode 1 de Falcon et Winter Soldier, on peut notamment voir Bucky lutter avec son passé d'agent d'Hydra, une société secrète malfaisante. Le guerrier suit une thérapie pour se défaire de son passé traumatisant, mais des cauchemars le ramènent sans arrêt aux assassinats qu'il a commis lorsqu'il était sous l'emprise d'Hydra. Tout particulièrement, on se rend compte que Winter Soldier vit aux côtés du père d'un homme qu'il a tué par le passé. Bucky semble se punir lui-même pour des crimes qu'il a perpétrés alors qu'il n'était pas lui-même. De son côté, Falcon tente d'aider sa sœur, en grandes difficultés financières, mais ne parvient pas à faire jouer son statut de héros pour débloquer la situation. Dans le même temps, il décide de rendre le bouclier de Captain America (celui-ci lui avait confié à la fin d'Avengers Endgame) à la nation américaine après une cérémonie au musée Smithsonian. Sam Wilson souhaite respecter l'héritage de Captain America et veut éviter de le remplacer.

C'est donc un épisode qui, sans trop verser dans les scènes d'action, prend le temps de poser des bases importantes pour les deux personnages titres afin de les développer plus avant durant la mini-série. On note évidemment les premiers jalons posés au sujet de la menace à laquelle ils feront face : un groupement organisé via une application commet des crimes spectaculaires. On note d'ailleurs que certains membres de l'organisation sont doués d'une force surhumaine et que tous sont vêtus du même masque qui n'est pas sans rappeler celui de Zemo sur l'affiche de la série. Pour l'heure, cependant, seul Falcon et son partenaire Torres ont conscience de cette menace. Le final de l'épisode 1 de Falcon et Winter Soldier marque une surprise aussi bien pour les spectateurs que pour Sam Wilson qui, après avoir consigné le bouclier de Captain America au musée, découvre que le gouvernement des Etats-Unis a décidé de le donner à un autre soldat. Il y a donc un nouveau Captain America dans le Marvel Cinematic Universe et cela ne va sans doute pas plaire à Falcon qui devrait lui être opposé dans la suite de la série.

En savoir plus

Après Avengers Endgame, Marvel Studios a l'intention d'exploiter entièrement le potentiel de Disney+ avec des séries dédiées à ses personnages super-héroïques. Après la sensation Wandavision, diffusée entre janvier et mars, le studio enchaîne immédiatement avec Faucon et le Soldat de l'Hiver, une mini-série dédiée aux deux amis de Captain America et leurs aventures après Avengers Endgame. Les deux personnages ont d'ailleurs fort à faire puisque, comme on l'a vu à la fin d'Avengers 4, ils se voient confier le bouclier de Steve Rogers après que celui-ci a raccroché. L'occasion de retrouver Sebastian Stan (Bucky Barnes alias Winter Soldier) et Anthony Mackie (Sam Wilson alias Falcon) mais aussi Emily VanCamp, agent du SHIELD et petite-nièce de Peggy Carter.

Synopsis – Après les événements survenus dans Avengers Endgame, Sam Wilson (Falcon) et Bucky Barnes (le Soldat de l'Hiver) tentent de mettre à bien une mission qui va mettre leurs nerfs à rude épreuve.

Falcon et le Soldat de l'Hiver est une série écrite par Malcolm Spellman et réalisée par Kari Skogland. Sa première saison est composée de six épisodes. Elle est diffusée sur Disney+ en France à partir du 19 mars 2021.