Falcon et le Soldat de l'Hiver : une saison 2 est-elle possible ?

Alors que la série The Falcon et le Soldat de l'Hiver s'est achevée sur Disney+, les téléspectateurs peuvent se demander si une suite est possible après les 6 premiers épisodes. Le producteur explique que c'est envisageable.

[Mis à jour le 23 avril 2021 à 14h25] Tout d'abord programmée comme une mini-série en six épisodes, la série Falcon et le Soldat de l'Hiver s'est achevée sur Disney++ le 23 avril 2021. Avant cela, la production avait soumis sa nomination aux Emmy Awards sous le label "série dramatique" et non "mini-série dramatique", ce qui a pu faire lever quelques sourcils. Nate Moore, producteur de la série, s'en est expliqué auprès du site américain Indie Wire. "On a assurément joué avec plusieurs idées car on aime bien continuer à réfléchir sur la suite des événements. Mais aussi, très franchement, en pleine pandémie, on s'est surtout concentré sur le fait de terminer la série et de la diffuser sans délai. Espérons qu'à la fin de cette saison, vous verrez que ce nous pouvons raconter dans une saison supplémentaire a du potentiel."

Nate Moore a par ailleurs comparé la série Falcon et le Soldat de l'Hiver à Wandavision qui, pour le côté, restera bel et bien une mini-série. "Je pense qu'on ne peut faire Wandavision qu'une fois. Elle ne peut pas retourner dans cette réalité. C'est un arc narratif très complet sur ce qu'un personnage peut faire. Tandis que Falcon et le Soldat de l'hiver se concentre sur comment on gère l'héritage d'un super-héros, à travers le prisme de Captain America et de son bouclier, mais aussi de tous ces personnages différents. Et c'est une histoire que l'on peut revisiter dans des saisons supplémentaires car c'est une histoire qui perdure." Une saison 2 pour Falcon et le Soldat de l'Hiver ? C'est donc possible d'après son producteur. Et, à la fin de l'épisode 6 de la saison 1, on peut en effet dire que de nombreuses portes restent ouvertes !

Synopsis – Après les événements survenus dans Avengers Endgame, Sam Wilson (Falcon) et Bucky Barnes (le Soldat de l'Hiver) tentent de mettre à bien une mission qui va mettre leurs nerfs à rude épreuve.

Falcon et le Soldat de l'Hiver est une série écrite par Malcolm Spellman et réalisée par Kari Skogland. Sa première saison est composée de six épisodes. Elle est diffusée sur Disney+ en France à partir du 19 mars 2021.