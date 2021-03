Le Serpent : première bande-annonce haletante avec Tahar Rahim

LE SERPENT NETLIX. La mini-série portée par Tahar Rahim et Jena Coleman s'offre un premier trailer intriguant. Le Serpent est à découvrir sur Netflix le 2 avril 2021.

La première bande-annonce haletante du Serpent, mini-série originale Netflix avec Tahar Rahim et Jenna Coleman, a été dévoilée par la plateforme. Dans ces huit épisodes de 60 minutes chacun, les abonnés du géant du streaming vont découvrir l'histoire vraie de Charles Sobhraj, dit "Le Serpent", et de sa compagne Marie-Andrée Leclerc. Sous couvert d'être négociant en pierres précieuses, Charles Sobhraj aurait commis une série de meurtres en Asie, de 1975 à 1976. Un diplomate néerlandais va tout faire pour arrêter sa folie meurtrière, qui touche de jeunes voyageurs occidentaux. Toujours en vie, celui qu'on appelle "Le Serpent" est accusé d'avoir tué entre quinze et vingt personnages sur ce qu'on appelle le "Hippie Trail".

C'est l'acteur français Tahar Rahim qui a été choisi pour incarner le protagoniste terrifiant du Serpent. À ses côtés, on retrouve Jenna Coleman (Doctor Who, Victoria) dans le rôle de son épouse et Billy Howle dans celui d'Herman Knippenberg, qui se lance sur la trace des deux tueurs. La mini-série, d'abord diffusée le 1er janvier 2021 sur la BBC One au Royaume-Uni, sera à découvrir pour les abonnés de Netflix dès le 2 avril 2021. Retrouvez ci-dessous cette première bande-annonce glaçante de la série ainsi que toutes les informations concernant Le Serpent.

Tahar Rahim : Charles Sobhraj

Jenna Coleman : Marie-Andrée Leclerc

Billy Howle : Herman Knippenberg

Ellie Bamber

Amesh Edireweera

Tim McInnerny

Inspirée de l'histoire vraie du tueur en série français Charles Sobhraj, Le Serpent suit ce négociant en pierres précieuses qui commet de nombreux crimes avec l'aide de sa compagne en Asie. Un diplomate néerlandais va tout faire pour les arrêter dans leur périple mortel.

"Le Serpent" est sorti le 1er janvier 2021 au Royaume-Uni, sur la BBC One et la plateforme BBC iPlayer. Forte de son succès, la mini-série est disponible en France sur Netflix dès le 2 avril 2021. Pour la découvrir, il suffit d'avoir un abonnement à la plateforme de streaming à cette date.

Le Serpent - sur Netflix le 2 avril 2021