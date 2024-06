La Chronique des Bridgerton : à quelle heure sort la fin de la saison 3 sur Netflix ?

C'est ce jeudi que sortent les quatre derniers épisodes de la saison 3 des Bridgerton sur Netflix. Mais à partir de quelle heure sont-ils mis en ligne ?

Plus que quelques heures avant de découvrir comment la romance entre Colin et Penelope va se conclure. Après avoir découvert la première partie de la saison 3 le 16 mai dernier, La chronique des Bridgerton revient ce jeudi 13 juin sur Netflix. Les quatre derniers épisodes sont mis en ligne sur la plateforme de streaming à 9h01 très précisément. L'attente n'est donc plus très longue pour les fans, qui cherchent encore à savoir ce qu'il va se passer après la demande en mariage et la scène sulfureuse de la calèche.

Mais plusieurs questions restent encore en suspense pour la suite : Penelope et Eloïse sont toujours brouillées, et la première n'a toujours pas révélé à Colin qu'elle est en réalité Lady Whistledown, la commère d'Angleterre qui a plusieurs fois craché sur la famille Bridgerton dans ses chroniques (la plupart du temps, pour les protéger, mais les conséquences ont été douloureuses pour les personnages). Heureusement, il ne reste plus que quelques heures à patienter avant de savoir comment tout ça va se dénouer.

Une saison 3 divertissante qui manque d'étincelles

Dans les quatre premiers épisodes, les fans de l'adaptation de Julia Quinn peuvent enfin découvrir une romance phare de la saga littéraire, celle de Colin et de Penelope. Abrégée en "Polin", cette histoire d'amour qui répond au trope du "friends to lovers" (des amis qui deviennent amants) se distingue par la multiplicité de ses enjeux : Penelope est non seulement particulièrement vexée par la manière dont Colin a parlé d'elle devant ses amis à la fin de la saison 2, sans savoir que la principale intéressée pouvait l'entendre, mais en plus la discrète Penelope est en réalité Lady Whistledown, la commère anonyme la plus lue d'Angleterre, qui n'hésite pas à dénigrer les membres de la haute société dans sa chronique.

Et les Bridgerton, en particulier Colin et sa sœur Eloïse, en ont fait les frais par le passé. Si ce n'était pas suffisant, Eloïse a découvert la véritable identité de sa meilleure amie et est désormais furieuse contre elle, cette saison 3 s'annonçait explosive. Ajouté à cela le fait que les fans ont attendu deux ans avant de retrouver la série romantique la plus populaire de Netflix, on comprend que la sortie de ces nouveaux épisodes soit un événement.

Finalement, l'exécution s'avère plus complexe. Les fans retrouveront avec plaisir l'univers acidulé propre à la série, qui opère toujours à merveille comme un bonbon qu'on déguste comme un plaisir coupable. Ceux qui espèrent se languir devant des rapprochements amoureux (et souvent sexuels) seront servis, et à ce titre, la série semble opérer à un retour aux sources avec la première saison, après une seconde saison plus chaste mais également plus conflictuelle et intense. Dans cette saison 3, on découvre enfin Francesca Bridgerton, quatrième sœur de la fratrie auparavant mise de côté en raison de l'emploi du temps chargé de son interprète originale, Ruby Stokes. Avec un changement de casting (Hannah Dodd est parfaite dans le rôle), on en découvre enfin davantage sur ce personnage et son intrigue est particulièrement plaisante à suivre. L'accent est ici davantage mis sur la peste de la haute société, Cressida, qui acquiert une profondeur et des nuances appréciées.

Le principal défaut de cette saison 3 réside malheureusement dans son casting principal. Si Nicola Coughlan (Penelope Featherington) continue de prouver qu'elle est probablement l'une des meilleures actrices au casting de la série et a ici l'espace pour déployer l'ampleur de son talent, ce n'est pas le cas de son Luke Newton (Colin Bridgerton). L'acteur manque malheureusement du charisme de Regé-Jean Page (Simon) et de la passion de Jonathan Bailey (Anthony), et se révèle un intérêt amoureux plutôt fade en comparaison. Sans sa partenaire, le couple principal manquerait probablement d'alchimie et de crédibilité. On est davantage curieux de savoir quand et comment Penelope et Eloïse vont se réconcilier que de suivre les rebondissements (d'ailleurs assez limités) de ce couple.

Par ailleurs, la série continue de souffrir de gros problèmes de rythmes au sein même de ses épisodes, parfois très lents et très longs. Heureusement que l'univers est suffisamment coloré et divertissant pour donner envie aux abonnés de poursuivre. Le début de la saison 3 de La chronique des Bridgerton reste un plaisir que les fans ne bouderont pas, même si ces épisodes ne s'inscrivent pas, pour le moment, comme les meilleurs de la série. Il faudra attendre le 13 juin pour savoir si la seconde partie se distingue davantage.

La famille Bridgerton revient en 2024 pour une troisième saison. Et celle-ci sera découpée en deux parties : les quatre premiers épisodes de la saison 3 est à découvrir depuis le 16 mai. Il faudra ensuite patienter un petit mois pour découvrir les quatre épisodes qui conclueront la saison 3, mis en ligne le 13 juin.

Netflix n'a pas choisi de suivre la chronologie des livres pour la saison 3 de La Chronique des Bridgerton. La suite de la série à succès se concentre sur la romance entre Colin Bridgerton et Penelope Featherington. Amorcée dans la saison 2, elle est donc au coeur de la saison 3. Pourtant, ils ne sont les protagonistes que du quatrième roman. L'idylle entre Benedict et Sophie, qui occupe le troisième roman, devra donc attendre une prochaine saison, mais on ne sait pas encore laquelle.

Les abonnés Netflix auront prochainement droit à une double dose des Bridgerton. En même temps que la saison 3 a été confirmée, la plateforme de streaming a annoncé qu'une saison 4 était également en préparation. Pour l'heure, on ne connaît ni sa date de sortie ni son intrigue. Il faut toutefois attendre une confirmation de la part de la production avant d'en savoir plus, d'autant plus qu'il semble difficile d'imaginer une sortie de La Chronique des Bridgerton saison 4 avant l'année 2024.

Fiche série

La Chronique des Bridgerton est l'adaptation des romans du même nom, écrits par Julia Quinn. Chaque saison adapte l'un des tomes de cette saga littéraire. La première saison est composée de huit épisodes, d'une durée de 57 à 72 minutes. La série est actuellement en cours de diffusion sur Netflix.

Synopsis - Dans l'Angleterre du XIXe siècle, sous la Régence anglaise, la série suit la famille Bridgerton, et plus particulièrement les huit enfants de la Vicomtesse Lady Violet. Chaque saison se focalise sur l'un des enfants de la famille, et dépeint leurs histoires amoureuses respectives dans la haute société londonienne.

Jonathan Bailey : Anthony Bridgerton

Luke Thompson : Benedict Bridgerton

Luke Newton : Colin Bridgerton

Phoebe Dynevor : Daphne Bridgerton

Claudia Jessie : Eloïse Bridgerton

Nicola Coughlan : Penelope Featherington

Hannah Dodd (depuis la saison 3) : Francesca Bridgerton

Simone Ashley (depuis la saison 2) : Kate Sharma

Ruth Gemmell : Lady Violet Bridgerton

Golda Rosheuvel : La Reine Charlotte

Polly Walker : Lady Portia Featherington

Adjoa Andoh : Lady Danbury

Regé-Jean Page (saison 1) : Simon Basset, le Duc de Hastings

Will Tilston : Gregory Bridgerton

Florence Hunt : Hyacinth Bridgerton

Bessie Carter : Prudence Featherington

Harriet Cains : Philippa Featherington

Kathryn Drysdale : Geneviève Delacroix

Jessica Madsen : Cressida Cowper

Joanna Bobin : Lady Cowper

Julie Andrews : Lady Whistledown (voix)

Ruby Stokes (saison 1 et 2) : Francesca Bridgerton

Rupert Young : Jack (saison 2)

Rupert Evans : Edmund Bridgerton (saison 2)

Calam Lynch : Theo Sharpe (saison 2)

Julian Ovenden : Sir Henry Granville (saison 1)

Ben Miller : Lord Archibald Featherington (saison 1)

Freddie Stroma : Frédéric de Prusse (saison 1)

Sabrina Bartlett : Siena Rosso (saison 1)

Ruby Barker : Marina Thompson (saison 1 et 2)

Charithra Chandran (saison 2) : Edwina Sharma

Shelley Conn (saison 2) : Mary Sharma

La première saison de Bridgerton se concentre sur Daphne Bridgerton, le quatrième enfant de la Vicomtesse Lady Violet. Daphne fait son entrée dans le monde et fait la rencontre du Duc de Hastings, Simon Basset. Ce dernier refuse de se marier, malgré les pressions de ses proches et de son mentor. De son côté, Daphne est déséspérée à l'idée de trouver un mari convenable. Après de nombreux rebondissements, Simon et Daphne arrivent à mettre de côté leurs différends et à se marier pour fonder une famille. Le final de la première saison révélait que Penelope Featherington se cachait derrière Lady Whistledown, ce personnage mystérieux qui révélait les secrets des uns et des autres. Par ailleurs, Lord Featherington a été tué et sa fortune reviendra à un homme dont on ne connaît, pour l'heure, pas l'identité. Mais son nom ne semble pas plaire à Lady Portia. Retrouvez ci-dessous la liste complète des épisodes de la saison 1 de Bridgerton :

Episode 1 : Un diamant de la première eau (58 minutes)

Episode 2 : Choc et ravissement (61 minutes)

Episode 3 : L'art de la pâmoison (57 minutes)

Episode 4 : Une affaire d'honneur (61 minutes)

Episode 5 : Le duc et moi (61 minutes)

Episode 6 : Frou-frou (57 minutes)

Episode 7 : Sur les deux rives d'un océan (61 minutes)

Episode 8 : Après la pluie (72 minutes)

La seconde saison de La Chronique des Bridgerton se focalise sur le personnage d'Anthony Bridgerton, l'aîné de la fratrie qui prend la décision ferme d'enfin se poser pour se marier, sans envisager une union d'amour. Il jette son dévolu sur Edwina Sharma, au grand dam de sa grande sœur Kate qui refuse qu'elle ne fasse pas un mariage d'amour. Mais rapidement, Kate et Anthony se rapprochent, compliquant encore davantage la situation, jusqu'à ce qu'ils cèdent à leurs sentiments. Ci-dessous, la liste complète des épisodes de la saison 2 des Bridgerton :

Episode 1 : Un parfum de débauche (70 minutes)

Episode 2 : Jour de course (53 minutes)

Episode 3 : Piqués au vif (68 minutes)

Episode 4 : Victoire (58 minutes)

Episode 5 : Et si c'était écrit ? (58 minutes)

Episode 6 : Le choix (68 minutes)

Episode 7 : Harmonie (58 minutes)

Episode 8 : Le vicomte qui m'aimait (71 minutes)

Regé-Jean Page a obtenu un succès planétaire en interprétant Simon Basset, le duc de Hastings, dans La Chronique des Bridgerton. Mais le comédien a annoncé en avirl 2021 qu'il n'apparaîtra pas dans la suite de la série. Il devrait donc être absent de la saison 2, consacrée à la romance entre Anthony et Kate. Pour justifier son départ, Regé-Jean Page a évoqué auprès de Variety sa discussion avec la production avant la saison 1, qui lui avait annoncé que chaque saison était indépendante et avait une intrigue spécifique : "Je me suis dit "C'est intéressant", parce que cela ressemblait à une série limitée. Je peux participer, je peux apporter ma contribution, puis la famille Bridgerton va de l'avant". Cependant, l'acteur n'est pas remplacé dans le rôle de Simon au cours de cette saison 2. Son épouse, Daphne, apparaît bien dans cette salve de 8 nouveaux épisodes, et le duc de Hastings est bel et bien mentionné à quelques reprises. Elle n'est toutefois pas dans la saison 3.

La Chronique des Bridgerton est disponible sur Netflix depuis le 25 décembre 2020. Pour la découvrir en streaming, il suffit simplement d'avoir un abonnement à la plateforme de streaming. L'intégralité de la saison 1 et 2 sont actuellement disponibles et visibles sur Netflix. La saison 3 est mise en ligne les 16 mai et 13 juin 2024.

L'univers de La Chronique des Bridgerton est extensible à l'infini vu la foule de personnages qui apparaissent dans les deux premières saisons. Netflix a déjà sorti un spin-off consacré à la reine Charlotte, Queen Charlotte - A Bridgerton story, le 4 mai 2023. Ce spin-off se consacre à l'ascension de la reine, et surtout à son histoire d'amour avec le roi George. Violet Bridgerton et Lady Danbury est également au cœur de l'intrigue.

Golda Rosheuval, Adjoa Andoh et Ruth Gemmell y apparaissent dans leurs rôles respectifs de La Chronique des Bridgerton. Le casting s'enrichit également de la présence d'India Amarteifio (reine Charlotte jeune), Michelle Fairley (princesse Augusta), Corey Mylchreest (roi George jeune), Arsema Thomas (Agatha Danbury jeune), Sam Clemmett (Brimsley jeune), Richard Cunnigham (lord Bute), Tunji Kasim (Adolphus), Cyril Nri (lord Danbury).