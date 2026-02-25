La chronique des Bridgerton : à quelle heure sort la fin de la saison 4 sur Netflix ?

Après un mois d'attente, les fans des Bridgerton peuvent découvrir la partie 2 de la saison 4 ce jeudi 26 février 2026.

La fin de la saison 4 touche bientôt à sa fin. Un mois après la première partie, mise en ligne le 29 janvier, la seconde partie composée des quatre derniers épisodes est mise en ligne ce jeudi 26 février. La plateforme de streaming a adopté ce mode de diffusion en deux parties depuis la saison 3, une stratégie de sortie auxquelles ont droit la plupart des séries les plus populaires du géant au N rouge, au grand dam des fans les plus impatients. Comme les autres productions originales de Netflix, la fin de la saison 4 des Bridgerton est mise en ligne à 9h01, heure française.

Après Daphne, Anthony et Colin, c'est au tour de Benedict (Luke Thompson), le cadet désabusé et volage, de trouver l'amour. Et comme le personnage nous l'a habitué, il ne va pas choisir la simplicité : l'artiste de la famille jette son dévolu sur une mystérieuse femme au masque argentée au cours d'un bal, sans savoir qu'il s'agit en réalité d'une domestique, Sophie Baek (Yerin Ha). A l'issue de la première partie de la saison 4, il tombe sous le charme de la servante et lui demande d'être sa maîtresse, au grand dam de la pauvre Sophie.

Notre avis sur la saison 4 des Bridgerton

Nous avons pu découvrir les quatre premiers épisodes de cette saison 4 avant leur mise en ligne sur Netflix. Et à ce stade, il s'agit, pour nous, de l'une des meilleures saisons des Bridgerton (avec la saison 2). Dans ces nouveaux épisodes, on retrouve certes l'ADN sucré de la série (on replonge dans ces décors, ces costumes et cet univers colorés avec un plaisir non feint), mais à cela s'ajoute de la douceur et une intrigue plus conflictuelle que les précédentes.

La saison 4 est beaucoup plus romantique et émouvante que les précédentes, grâce aux oppositions de classes qui se dessinent naturellement entre les deux protagonistes : Sophie ne peut pas révéler sa véritable identité à Benedict, et ne peut pas l'épouser en tant que domestique, malgré leur alchimie et leurs points communs évidents. Le couple fonctionne à l'écran, et ils sont séparés par des préoccupations tangibles, contrairement aux conflits bien plus artificiels des saisons 1 et 3. Comme Benedict, on tombe totalement sous le charme de Sophie : Yerin Ha est vraiment la révélation de ces épisodes.

Les intrigues secondaires ne sont pas en reste, et viennent pallier l'absence de personnages principaux des saisons passées. L'érotisme est donc mis de côté au profit d'une romance plus profonde et plus tendre. Mais pas abandonné : au tour des couples déjà installés de prendre la relève, ce qui laisse l'opportunité de développer des thématiques plus profondes que le simple rapprochement physique (le plaisir féminin, la pression, la sexualité passé cinquante ans,...).

Surtout, le monde des Bridgerton s'enrichit dans cette saison 4 et permet enfin de découvrir "le monde d'en bas", celui des domestiques. Comme dans Downton Abbey en son temps, les petites mains de la haute société sont enfin mises à l'honneur et occupent un pan majeur de l'intrigue. Katie Leung, Michelle Mao et Isabella Wei apportent une dose de fraicheur bienvenue au sein de la société des Bridgerton. A l'issue des quatre épisodes, on a hâte de voir la suite : la preuve que cette saison 4 est, pour le moment, une réussite. A voir désormais si la seconde partie transformera l'essai, ou se révélera plus décevant.

Changements de casting

Si les fans des Bridgerton adorent retrouver la famille britannique, la saison 4 va faire quelques déçus : plusieurs acteurs manquent à l'appel dans cette première partie. C'est le cas de Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton) et Simone Ashley (Kate Sharma), qui n'apparaissent pas dans ces quatre épisodes. Le scénario raconte qu'ils sont partis en Inde pour donner naissance à leur enfant, et un premier aperçu de la suite de la saison 4 révèle qu'ils seront présents dans la partie 2. Phoebe Dynevor (Daphne Bridgerton) manque également à l'appel, tout comme Regé-Jean Page, qui joue son mari. Ils étaient déjà absents dans la saison 3. Les soeurs Featherington font aussi une apparition très ponctuelle, tout comme Gregory, le benjamin, parti étudier à Eton.

A l'inverse, plusieurs acteurs rejoignent le casting dans ces nouveaux épisodes de La chronique des Bridgerton : Yerin Ha dans le rôle de l'intérêt amoureux principal de la saison 4, Sophie Baek ; Katie Leung incarne la cruelle Lady Araminta Gun ; Michelle Mao et Isabella Wei sont enfin ses deux filles, Rosamund et Posi Li. Des protagonistes qui risquent de créer du drama jusque dans les derniers épisodes, mis en ligne le 26 février 2026. De quoi s'occuper durant l'hiver et profiter de la période de la Saint-Valentin avec la famille la plus populaire de la plateforme de streaming.

En savoir plus

La Chronique des Bridgerton est l'adaptation des romans du même nom, écrits par Julia Quinn. Chaque saison adapte l'un des tomes de cette saga littéraire. La première saison est composée de huit épisodes, d'une durée de 57 à 72 minutes. La série est actuellement en cours de diffusion sur Netflix.

Synopsis - Dans l'Angleterre du XIXe siècle, sous la Régence anglaise, la série suit la famille Bridgerton, et plus particulièrement les huit enfants de la Vicomtesse Lady Violet. Chaque saison se focalise sur l'un des enfants de la famille, et dépeint leurs histoires amoureuses respectives dans la haute société londonienne.

Jonathan Bailey : Anthony Bridgerton

Luke Thompson : Benedict Bridgerton

Luke Newton : Colin Bridgerton

Phoebe Dynevor : Daphne Bridgerton

Claudia Jessie : Eloïse Bridgerton

Nicola Coughlan : Penelope Featherington

Hannah Dodd (depuis la saison 3) : Francesca Bridgerton

Simone Ashley (depuis la saison 2) : Kate Sharma

Yerin Ha (depuis la saison 4) : Sophie Baek

Ruth Gemmell : Lady Violet Bridgerton

Golda Rosheuvel : La Reine Charlotte

Polly Walker : Lady Portia Featherington

Adjoa Andoh : Lady Danbury

Katie Leung : Lady Araminta Gun (saison 4)

Regé-Jean Page (saison 1) : Simon Basset, le Duc de Hastings

Will Tilston : Gregory Bridgerton

Florence Hunt : Hyacinth Bridgerton

Bessie Carter : Prudence Featherington

Harriet Cains : Philippa Featherington

Kathryn Drysdale : Geneviève Delacroix

Jessica Madsen : Cressida Cowper

Joanna Bobin : Lady Cowper

Julie Andrews : Lady Whistledown (voix)

Rupert Evans : Edmund Bridgerton (saison 2)

Calam Lynch : Theo Sharpe (saison 2)

Julian Ovenden : Sir Henry Granville (saison 1)

Ben Miller : Lord Archibald Featherington (saison 1)

Freddie Stroma : Frédéric de Prusse (saison 1)

Sabrina Bartlett : Siena Rosso (saison 1)

Ruby Barker : Marina Thompson (saison 1 et 2)

Charithra Chandran (saison 2) : Edwina Sharma

Shelley Conn (saison 2) : Mary Sharma

Ruby Stokes (saison 1 et 2) : Francesca Bridgerton

Rupert Young : Jack (saison 2)

La première saison de Bridgerton se concentre sur Daphne Bridgerton, le quatrième enfant de la Vicomtesse Lady Violet. Daphne fait son entrée dans le monde et fait la rencontre du Duc de Hastings, Simon Basset. Ce dernier refuse de se marier, malgré les pressions de ses proches et de son mentor. De son côté, Daphne est déséspérée à l'idée de trouver un mari convenable. Après de nombreux rebondissements, Simon et Daphne arrivent à mettre de côté leurs différends et à se marier pour fonder une famille. Le final de la première saison révélait que Penelope Featherington se cachait derrière Lady Whistledown, ce personnage mystérieux qui révélait les secrets des uns et des autres. Par ailleurs, Lord Featherington a été tué et sa fortune reviendra à un homme dont on ne connaît, pour l'heure, pas l'identité. Mais son nom ne semble pas plaire à Lady Portia. Retrouvez ci-dessous la liste complète des épisodes de la saison 1 de Bridgerton :

Episode 1 : Un diamant de la première eau (58 minutes)

Episode 2 : Choc et ravissement (61 minutes)

Episode 3 : L'art de la pâmoison (57 minutes)

Episode 4 : Une affaire d'honneur (61 minutes)

Episode 5 : Le duc et moi (61 minutes)

Episode 6 : Frou-frou (57 minutes)

Episode 7 : Sur les deux rives d'un océan (61 minutes)

Episode 8 : Après la pluie (72 minutes)

La seconde saison de La Chronique des Bridgerton se focalise sur le personnage d'Anthony Bridgerton, l'aîné de la fratrie qui prend la décision ferme d'enfin se poser pour se marier, sans envisager une union d'amour. Il jette son dévolu sur Edwina Sharma, au grand dam de sa grande sœur Kate qui refuse qu'elle ne fasse pas un mariage d'amour. Mais rapidement, Kate et Anthony se rapprochent, compliquant encore davantage la situation, jusqu'à ce qu'ils cèdent à leurs sentiments. Ci-dessous, la liste complète des épisodes de la saison 2 des Bridgerton :

Episode 1 : Un parfum de débauche (70 minutes)

Episode 2 : Jour de course (53 minutes)

Episode 3 : Piqués au vif (68 minutes)

Episode 4 : Victoire (58 minutes)

Episode 5 : Et si c'était écrit ? (58 minutes)

Episode 6 : Le choix (68 minutes)

Episode 7 : Harmonie (58 minutes)

Episode 8 : Le vicomte qui m'aimait (71 minutes)

La troisième saison des Bridgerton, mise en ligne en 2024, met en scène la romance entre Colin Bridgerton et Penelope Featherington. Le premier réalise son amour pour son amie, alors que cette dernière est déterminée à trouver un mari en la personne de Lord Debling. Pour couronner le tout, Penelope continue de cacher le fait qu'elle est, en réalité, Lady Whistledown. Ci-dessous, la liste complète des épisodes de la saison 3 de La chronique des Bridgerton :

Episode 1 : Hors de l'ombre (58minutes)

Episode 2 : Au clair de lune (52 minutes)

Episode 3 : Forces de la nature (55 minutes)

Episode 4 : Vieux amis (55 minutes)

Episode 5 : Tic-Tac (58 minutes)

Episode 6 : Courtiser monsieur Bridgerton (67 minutes)

Episode 7 : Main dans la main (61 minutes)

Episode 8 : En pleine lumière (71 minutes)

Regé-Jean Page a obtenu un succès planétaire en interprétant Simon Basset, le duc de Hastings, dans La Chronique des Bridgerton. Mais le comédien a annoncé en avirl 2021 qu'il n'apparaîtra pas dans la suite de la série. Il devrait donc être absent de la saison 2, consacrée à la romance entre Anthony et Kate. Pour justifier son départ, Regé-Jean Page a évoqué auprès de Variety sa discussion avec la production avant la saison 1, qui lui avait annoncé que chaque saison était indépendante et avait une intrigue spécifique : "Je me suis dit "C'est intéressant", parce que cela ressemblait à une série limitée. Je peux participer, je peux apporter ma contribution, puis la famille Bridgerton va de l'avant". Cependant, l'acteur n'est pas remplacé dans le rôle de Simon au cours de cette saison 2. Son épouse, Daphne, apparaît bien dans cette salve de 8 nouveaux épisodes, et le duc de Hastings est bel et bien mentionné à quelques reprises. Elle n'est toutefois pas dans la saison 3.

La Chronique des Bridgerton est disponible sur Netflix depuis le 25 décembre 2020. Pour la découvrir en streaming, il suffit simplement d'avoir un abonnement à la plateforme de streaming. L'intégralité de la saison 1 et 2 sont actuellement disponibles et visibles sur Netflix. La saison 3 est mise en ligne les 16 mai et 13 juin 2024.

L'univers de La Chronique des Bridgerton est extensible à l'infini vu la foule de personnages qui apparaissent dans les deux premières saisons. Netflix a déjà sorti un spin-off consacré à la reine Charlotte, Queen Charlotte - A Bridgerton story, le 4 mai 2023. Ce spin-off se consacre à l'ascension de la reine, et surtout à son histoire d'amour avec le roi George. Violet Bridgerton et Lady Danbury est également au cœur de l'intrigue.

Golda Rosheuval, Adjoa Andoh et Ruth Gemmell y apparaissent dans leurs rôles respectifs de La Chronique des Bridgerton. Le casting s'enrichit également de la présence d'India Amarteifio (reine Charlotte jeune), Michelle Fairley (princesse Augusta), Corey Mylchreest (roi George jeune), Arsema Thomas (Agatha Danbury jeune), Sam Clemmett (Brimsley jeune), Richard Cunnigham (lord Bute), Tunji Kasim (Adolphus), Cyril Nri (lord Danbury).