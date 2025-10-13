La Chronique des Bridgerton : la date de la saison 4 sur Netflix est enfin connue, l'attente ne sera plus très longue

La saison 4 des "Bridgerton" arrive bientôt sur Netflix. La date de sortie des épisodes a été dévoilée avec une première bande-annonce.

L'attente touche bientôt à sa fin. Netflix a dévoilé ce lundi 13 octobre la date de sortie des prochains épisodes de La chronique des Bridgerton. Comme il y a deux ans, la saison 4 sera découpée en deux parties : une première sera mise en ligne le 29 janvier 2026, la seconde le 26 février 2026. De quoi s'occuper durant l'hiver et profiter de la période de la Saint-Valentin avec la famille la plus populaire de la plateforme de streaming.

Dans cette saison 4, Benedict Bridgerton (Luke Thompson), le second garçon de la fratrie, sera au cœur de l'intrigue. Les premières images dévoilent les débuts de sa romance avec Sophie (Yerin Ha), une servante qui s'éclipse de son travail pour se rendre au bal masqué des Bridgerton. Leur rencontre sera passionnée, mais la belle s'éclipsera avant minuit... Le premier teaser est à voir ci-dessous, en attendant une bande-annonce officielle.

Fiche série

La Chronique des Bridgerton est l'adaptation des romans du même nom, écrits par Julia Quinn. Chaque saison adapte l'un des tomes de cette saga littéraire. La première saison est composée de huit épisodes, d'une durée de 57 à 72 minutes. La série est actuellement en cours de diffusion sur Netflix.

Synopsis - Dans l'Angleterre du XIXe siècle, sous la Régence anglaise, la série suit la famille Bridgerton, et plus particulièrement les huit enfants de la Vicomtesse Lady Violet. Chaque saison se focalise sur l'un des enfants de la famille, et dépeint leurs histoires amoureuses respectives dans la haute société londonienne.

Jonathan Bailey : Anthony Bridgerton

Luke Thompson : Benedict Bridgerton

Luke Newton : Colin Bridgerton

Phoebe Dynevor : Daphne Bridgerton

Claudia Jessie : Eloïse Bridgerton

Nicola Coughlan : Penelope Featherington

Hannah Dodd (depuis la saison 3) : Francesca Bridgerton

Simone Ashley (depuis la saison 2) : Kate Sharma

Ruth Gemmell : Lady Violet Bridgerton

Golda Rosheuvel : La Reine Charlotte

Polly Walker : Lady Portia Featherington

Adjoa Andoh : Lady Danbury

Regé-Jean Page (saison 1) : Simon Basset, le Duc de Hastings

Will Tilston : Gregory Bridgerton

Florence Hunt : Hyacinth Bridgerton

Bessie Carter : Prudence Featherington

Harriet Cains : Philippa Featherington

Kathryn Drysdale : Geneviève Delacroix

Jessica Madsen : Cressida Cowper

Joanna Bobin : Lady Cowper

Julie Andrews : Lady Whistledown (voix)

Ruby Stokes (saison 1 et 2) : Francesca Bridgerton

Rupert Young : Jack (saison 2)

Rupert Evans : Edmund Bridgerton (saison 2)

Calam Lynch : Theo Sharpe (saison 2)

Julian Ovenden : Sir Henry Granville (saison 1)

Ben Miller : Lord Archibald Featherington (saison 1)

Freddie Stroma : Frédéric de Prusse (saison 1)

Sabrina Bartlett : Siena Rosso (saison 1)

Ruby Barker : Marina Thompson (saison 1 et 2)

Charithra Chandran (saison 2) : Edwina Sharma

Shelley Conn (saison 2) : Mary Sharma

La première saison de Bridgerton se concentre sur Daphne Bridgerton, le quatrième enfant de la Vicomtesse Lady Violet. Daphne fait son entrée dans le monde et fait la rencontre du Duc de Hastings, Simon Basset. Ce dernier refuse de se marier, malgré les pressions de ses proches et de son mentor. De son côté, Daphne est déséspérée à l'idée de trouver un mari convenable. Après de nombreux rebondissements, Simon et Daphne arrivent à mettre de côté leurs différends et à se marier pour fonder une famille. Le final de la première saison révélait que Penelope Featherington se cachait derrière Lady Whistledown, ce personnage mystérieux qui révélait les secrets des uns et des autres. Par ailleurs, Lord Featherington a été tué et sa fortune reviendra à un homme dont on ne connaît, pour l'heure, pas l'identité. Mais son nom ne semble pas plaire à Lady Portia. Retrouvez ci-dessous la liste complète des épisodes de la saison 1 de Bridgerton :

Episode 1 : Un diamant de la première eau (58 minutes)

Episode 2 : Choc et ravissement (61 minutes)

Episode 3 : L'art de la pâmoison (57 minutes)

Episode 4 : Une affaire d'honneur (61 minutes)

Episode 5 : Le duc et moi (61 minutes)

Episode 6 : Frou-frou (57 minutes)

Episode 7 : Sur les deux rives d'un océan (61 minutes)

Episode 8 : Après la pluie (72 minutes)

La seconde saison de La Chronique des Bridgerton se focalise sur le personnage d'Anthony Bridgerton, l'aîné de la fratrie qui prend la décision ferme d'enfin se poser pour se marier, sans envisager une union d'amour. Il jette son dévolu sur Edwina Sharma, au grand dam de sa grande sœur Kate qui refuse qu'elle ne fasse pas un mariage d'amour. Mais rapidement, Kate et Anthony se rapprochent, compliquant encore davantage la situation, jusqu'à ce qu'ils cèdent à leurs sentiments. Ci-dessous, la liste complète des épisodes de la saison 2 des Bridgerton :

Episode 1 : Un parfum de débauche (70 minutes)

Episode 2 : Jour de course (53 minutes)

Episode 3 : Piqués au vif (68 minutes)

Episode 4 : Victoire (58 minutes)

Episode 5 : Et si c'était écrit ? (58 minutes)

Episode 6 : Le choix (68 minutes)

Episode 7 : Harmonie (58 minutes)

Episode 8 : Le vicomte qui m'aimait (71 minutes)

La troisième saison des Bridgerton, mise en ligne en 2024, met en scène la romance entre Colin Bridgerton et Penelope Featherington. Le premier réalise son amour pour son amie, alors que cette dernière est déterminée à trouver un mari en la personne de Lord Debling. Pour couronner le tout, Penelope continue de cacher le fait qu'elle est, en réalité, Lady Whistledown. Ci-dessous, la liste complète des épisodes de la saison 3 de La chronique des Bridgerton :

Episode 1 : Hors de l'ombre (58minutes)

Episode 2 : Au clair de lune (52 minutes)

Episode 3 : Forces de la nature (55 minutes)

Episode 4 : Vieux amis (55 minutes)

Episode 5 : Tic-Tac (58 minutes)

Episode 6 : Courtiser monsieur Bridgerton (67 minutes)

Episode 7 : Main dans la main (61 minutes)

Episode 8 : En pleine lumière (71 minutes)

Regé-Jean Page a obtenu un succès planétaire en interprétant Simon Basset, le duc de Hastings, dans La Chronique des Bridgerton. Mais le comédien a annoncé en avirl 2021 qu'il n'apparaîtra pas dans la suite de la série. Il devrait donc être absent de la saison 2, consacrée à la romance entre Anthony et Kate. Pour justifier son départ, Regé-Jean Page a évoqué auprès de Variety sa discussion avec la production avant la saison 1, qui lui avait annoncé que chaque saison était indépendante et avait une intrigue spécifique : "Je me suis dit "C'est intéressant", parce que cela ressemblait à une série limitée. Je peux participer, je peux apporter ma contribution, puis la famille Bridgerton va de l'avant". Cependant, l'acteur n'est pas remplacé dans le rôle de Simon au cours de cette saison 2. Son épouse, Daphne, apparaît bien dans cette salve de 8 nouveaux épisodes, et le duc de Hastings est bel et bien mentionné à quelques reprises. Elle n'est toutefois pas dans la saison 3.

La Chronique des Bridgerton est disponible sur Netflix depuis le 25 décembre 2020. Pour la découvrir en streaming, il suffit simplement d'avoir un abonnement à la plateforme de streaming. L'intégralité de la saison 1 et 2 sont actuellement disponibles et visibles sur Netflix. La saison 3 est mise en ligne les 16 mai et 13 juin 2024.

L'univers de La Chronique des Bridgerton est extensible à l'infini vu la foule de personnages qui apparaissent dans les deux premières saisons. Netflix a déjà sorti un spin-off consacré à la reine Charlotte, Queen Charlotte - A Bridgerton story, le 4 mai 2023. Ce spin-off se consacre à l'ascension de la reine, et surtout à son histoire d'amour avec le roi George. Violet Bridgerton et Lady Danbury est également au cœur de l'intrigue.

Golda Rosheuval, Adjoa Andoh et Ruth Gemmell y apparaissent dans leurs rôles respectifs de La Chronique des Bridgerton. Le casting s'enrichit également de la présence d'India Amarteifio (reine Charlotte jeune), Michelle Fairley (princesse Augusta), Corey Mylchreest (roi George jeune), Arsema Thomas (Agatha Danbury jeune), Sam Clemmett (Brimsley jeune), Richard Cunnigham (lord Bute), Tunji Kasim (Adolphus), Cyril Nri (lord Danbury).