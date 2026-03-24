La chronique des Bridgerton : on sait enfin quel couple sera au coeur de la saison 5

La saison 5 des "Bridgerton" entre en production, et l'identité du personnage qui sera au cœur des nouveaux épisodes a été dévoilée.

Eloïse ou Francesca ? C'est la question que se posaient les fans de La chronique des Bridgerton depuis la fin de la diffusion de la saison 4, le 26 février dernier. On savait déjà que l'une des deux soeurs serait au coeur de l'intrigue dans la saison 5, mais le mystère restait encore entier. Netflix en a fait la révélation ce 24 mars 2026.

On pensait que tous les indices de la saison 4 pointaient vers Eloïse, mais on a eu tort : c'est Francesca (Hannah Dodd) qui trouvera l'amour une seconde fois au cours de la saison 5 de La chronique des Bridgerton. Alors qu'elle a perdu son mari John Stirling à la fin de la saison 4, elle tombera dans les bras de sa cousine, Michaela Stirling (Masali Baduza) dans les prochains épisodes.

Dans la saison 4, les deux femmes se rapprochent après la mort de lord Kilmartin, jusqu'à ce que Michaela quitte précipitamment la maison de Francesca sans explication. Dans le roman, le personnage (Michael, qui a été féminisé pour la série) part en Inde pour refouler ses sentiments amoureux pour la veuve de son cousin. Et il n'y aura pas de suspense sur la suite : Après Francesca, Eloïse sera à l'honneur dans la saison 6. Sa romance avec Sir Philipp, qui débute par un échange épistolaire, pourrait même commencer à être évoqué au cours des prochains épisodes. Réponse en 2027 au plus tôt.

Pour l'heure, la date de sortie de la saison 5 de La chronique des Bridgerton n'est pas connue. Habituellement, il faut attendre deux ans entre la diffusion de deux saisons, puisque le tournage (comportant de nombreuses scènes de danse qui nécessitent de l'entraînement, des costumes et des décors travaillés,...etc) dure huit mois. La date de sortie n'est pas encore connue, mais on sait que la saison 5 est entrée en production en mars 2026. La showrunneuse était récemment optimiste, puisqu'elle avait annoncé dans les médias qu'au rythme de la production actuelle, les prochains épisodes devraient sortir un an et demi après la saison 4, voire un peu plus tôt. On peut donc espérer un retour des Bridgerton à la fin de l'année 2027, au plus tôt.

En savoir plus

La Chronique des Bridgerton est l'adaptation des romans du même nom, écrits par Julia Quinn. Chaque saison adapte l'un des tomes de cette saga littéraire. La première saison est composée de huit épisodes, d'une durée de 57 à 72 minutes. La série est actuellement en cours de diffusion sur Netflix.

Synopsis - Dans l'Angleterre du XIXe siècle, sous la Régence anglaise, la série suit la famille Bridgerton, et plus particulièrement les huit enfants de la Vicomtesse Lady Violet. Chaque saison se focalise sur l'un des enfants de la famille, et dépeint leurs histoires amoureuses respectives dans la haute société londonienne.

Jonathan Bailey : Anthony Bridgerton

Luke Thompson : Benedict Bridgerton

Luke Newton : Colin Bridgerton

Phoebe Dynevor : Daphne Bridgerton

Claudia Jessie : Eloïse Bridgerton

Nicola Coughlan : Penelope Featherington

Hannah Dodd (depuis la saison 3) : Francesca Bridgerton

Simone Ashley (depuis la saison 2) : Kate Sharma

Yerin Ha (depuis la saison 4) : Sophie Baek

Ruth Gemmell : Lady Violet Bridgerton

Golda Rosheuvel : La Reine Charlotte

Polly Walker : Lady Portia Featherington

Adjoa Andoh : Lady Danbury

Will Tilston : Gregory Bridgerton

Florence Hunt : Hyacinth Bridgerton

Katie Leung (saison 4) : Lady Araminta Gun

Jessica Madsen : Cressida Cowper

Julie Andrews : Lady Whistledown (voix)

Regé-Jean Page (saison 1) : Simon Basset, le Duc de Hastings

Bessie Carter (saison 1 à 3) : Prudence Featherington

Harriet Cains (saison 1 à 3) : Philippa Featherington

Kathryn Drysdale (saison 1 à 3) : Geneviève Delacroix

Charithra Chandran (saison 2) : Edwina Sharma

Shelley Conn (saison 2) : Mary Sharma

Chris Fulton (saison 1 et 2) : Sir Philipp Crane

Ruby Stokes (saison 1 et 2) : Francesca Bridgerton

Rupert Young : Jack (saison 2)

Rupert Evans : Edmund Bridgerton (saison 2)

Calam Lynch : Theo Sharpe (saison 2)

Freddie Stroma : Frédéric de Prusse (saison 1)

Sabrina Bartlett : Siena Rosso (saison 1)

Ruby Barker : Marina Thompson (saison 1 et 2)

Julian Ovenden : Sir Henry Granville (saison 1)

Ben Miller : Lord Archibald Featherington (saison 1)

La première saison de Bridgerton se concentre sur Daphne Bridgerton, le quatrième enfant de la Vicomtesse Lady Violet. Daphne fait son entrée dans le monde et fait la rencontre du Duc de Hastings, Simon Basset. Ce dernier refuse de se marier, malgré les pressions de ses proches et de son mentor. De son côté, Daphne est déséspérée à l'idée de trouver un mari convenable. Après de nombreux rebondissements, Simon et Daphne arrivent à mettre de côté leurs différends et à se marier pour fonder une famille. Le final de la première saison révélait que Penelope Featherington se cachait derrière Lady Whistledown, ce personnage mystérieux qui révélait les secrets des uns et des autres. Retrouvez ci-dessous la liste complète des épisodes de la saison 1 de Bridgerton :

Episode 1 : Un diamant de la première eau (58 minutes)

Episode 2 : Choc et ravissement (1h01)

Episode 3 : L'art de la pâmoison (57 minutes)

Episode 4 : Une affaire d'honneur (1h01)

Episode 5 : Le duc et moi (1h01)

Episode 6 : Frou-frou (57 minutes)

Episode 7 : Sur les deux rives d'un océan (1h01)

Episode 8 : Après la pluie (1h12)

La seconde saison de La Chronique des Bridgerton se focalise sur le personnage d'Anthony Bridgerton, l'aîné de la fratrie qui prend la décision ferme d'enfin se marier, sans envisager une union d'amour. Il jette son dévolu sur Edwina Sharma, au grand dam de sa grande sœur Kate qui refuse qu'elle ne fasse pas un mariage d'amour. Mais rapidement, Kate et Anthony se rapprochent, compliquant encore davantage la situation, jusqu'à ce qu'ils cèdent à leurs sentiments. Ci-dessous, la liste complète des épisodes de la saison 2 des Bridgerton :

Episode 1 : Un parfum de débauche (1h10)

Episode 2 : Jour de course (53 minutes)

Episode 3 : Piqués au vif (1h08 )

Episode 4 : Victoire (58 minutes)

Episode 5 : Et si c'était écrit ? (58 minutes)

Episode 6 : Le choix (1h08)

Episode 7 : Harmonie (58 minutes)

Episode 8 : Le vicomte qui m'aimait (1h11)

La troisième saison des Bridgerton, mise en ligne en 2024, met en scène la romance entre Colin Bridgerton et Penelope Featherington. Le premier réalise son amour pour son amie, alors que cette dernière est déterminée à trouver un mari en la personne de Lord Debling. Pour couronner le tout, Penelope continue de cacher le fait qu'elle est, en réalité, Lady Whistledown. Ci-dessous, la liste complète des épisodes de la saison 3 de La chronique des Bridgerton :

Episode 1 : Hors de l'ombre (58minutes)

Episode 2 : Au clair de lune (52 minutes)

Episode 3 : Forces de la nature (55 minutes)

Episode 4 : Vieux amis (55 minutes)

Episode 5 : Tic-Tac (58 minutes)

Episode 6 : Courtiser monsieur Bridgerton (1h07)

Episode 7 : Main dans la main (1h01)

Episode 8 : En pleine lumière (1h11)

La saison 4 des Bridgerton, mise en ligne le 29 janvier et 26 février 2026, s'intéresse à la romance entre Benedict Bridgerton et Sophie Baek, une servante. Revisite de Cendrillon, l'intrigue les fait se rencontrer au cours d'un bal masqué, auquel la belle participe sans autorisation. Benedict tombe sous le charme, mais elle s'enfuit passé minuit sans qu'il ne connaisse son identité. Il va chercher sans relâche cette "dame d'argent", sans se rendre compte qu'il s'agit de la domestique qu'il côtoie et de laquelle il tombe également amoureux. Ci-dessous, la liste complète des épisodes de la saison 4 de La chronique des Bridgerton :

Episode 1 : La valse (1h03)

Episode 2 : La durée poignardée (1h05)

Episode 3 : Le champ près de la route (1h10)

Episode 4 : L'offre d'un gentleman (1h03)

Episode 5 : Oui ou non (1h04)

Episode 6 : L'hiver passant (1h07)

Episode 7 : L'au-delà (1h07)

Episode 8 : Danse à la campagne (1h10)

Regé-Jean Page a obtenu un succès planétaire en interprétant Simon Basset, le duc de Hastings, dans La Chronique des Bridgerton. Mais le comédien a annoncé en avirl 2021 qu'il n'apparaîtra pas dans la suite de la série. Il devrait donc être absent de la saison 2, consacrée à la romance entre Anthony et Kate. Pour justifier son départ, Regé-Jean Page a évoqué auprès de Variety sa discussion avec la production avant la saison 1, qui lui avait annoncé que chaque saison était indépendante et avait une intrigue spécifique : "Je me suis dit "C'est intéressant", parce que cela ressemblait à une série limitée. Je peux participer, je peux apporter ma contribution, puis la famille Bridgerton va de l'avant". Cependant, l'acteur n'est pas remplacé dans le rôle de Simon au cours de cette saison 2. Son épouse, Daphne, apparaît bien dans cette salve de 8 nouveaux épisodes, et le duc de Hastings est bel et bien mentionné à quelques reprises. Elle n'est toutefois pas dans la saison 3 ni la saison 4.

La Chronique des Bridgerton est disponible sur Netflix depuis le 25 décembre 2020. Pour la découvrir en streaming, il suffit simplement d'avoir un abonnement à la plateforme de streaming. L'intégralité de la saison 1 et 2 sont actuellement disponibles et visibles sur Netflix. La saison 3 est mise en ligne les 16 mai et 13 juin 2024.

L'univers de La Chronique des Bridgerton est extensible à l'infini vu la foule de personnages qui apparaissent dans les deux premières saisons. Netflix a déjà sorti un spin-off consacré à la reine Charlotte, Queen Charlotte - A Bridgerton story, le 4 mai 2023. Ce spin-off se consacre à l'ascension de la reine, et surtout à son histoire d'amour avec le roi George. Violet Bridgerton et Lady Danbury est également au cœur de l'intrigue.

Golda Rosheuval, Adjoa Andoh et Ruth Gemmell y apparaissent dans leurs rôles respectifs de La Chronique des Bridgerton. Le casting s'enrichit également de la présence d'India Amarteifio (reine Charlotte jeune), Michelle Fairley (princesse Augusta), Corey Mylchreest (roi George jeune), Arsema Thomas (Agatha Danbury jeune), Sam Clemmett (Brimsley jeune), Richard Cunnigham (lord Bute), Tunji Kasim (Adolphus), Cyril Nri (lord Danbury).