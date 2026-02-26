La chronique des Bridgerton : quel personnage sera au coeur de la saison 5 ? On a notre théorie sur la suite

La saison 4 des "Bridgerton" est terminée sur Netflix, et on s'interroge déjà sur l'intrigue qui sera au cœur de la cinquième saison.

Netflix a mis en ligne le final de la saison 4 de La chronique des Bridgerton. Depuis ce jeudi 26 février, les abonnés peuvent découvrir la conclusion de la romance impossible (ou presque) entre Benedict et Sophie, la domestique de sa famille. Mais l'une des questions qui taraude les fans ne concerne pas le couple principal de cette saison 4 : qui sera au centre de la suite ?

Netflix n'a pas officiellement révélé l'identité du Bridgerton qui trouvera l'amour dans la saison 5. La showrunneuse, Jess Brownell, a toutefois confirmé en interview que les deux prochaines saisons se concentreraient sur deux personnages : Francesca et Eloïse. Mais sans divulguer l'ordre précis...

Si l'on se fie aux romans, Eloïse devrait être la prochaine, mais la série a déjà bouleversé l'ordre de la saga littéraire (l'histoire de Colin a été interchangée avec celle de Benedict). Ce qui laisse tout le loisir aux fans de faire leurs théories. Nous nous sommes nous-mêmes prêtés à ce petit jeu en décortiquant la seconde partie de la saison 4. Attention, la suite de l'article contient des spoilers sur la partie 2 de la saison 4 des Bridgerton.

La suite contient des spoilers sur les derniers épisodes des Bridgerton mis en ligne sur Netflix. La saison 4 met particulièrement l'accent sur l'histoire de Francesca. Dans les romans, cette dernière doit faire le deuil de son mari, John Stirling, avant de tomber amoureuse de son cousin, Michael. Quelques twists ont été opérés dans la série, puisque Michael est devenu Michaela, mais le gros de l'intrigue a été conservé. John Stirling succombe bien à un anévrisme à la fin de l'épisode 6 de la saison 4, et Francesca doit faire le deuil de son défunt mari. Elle trouve du réconfort auprès de Michaela, qui, sentant des sentiments poindre pour la cadette des Bridgerton, part subitement à la fin de la saison 4. Tous ces éléments semblent indiquer, à première vue, que Francesca sera au cœur de la saison 5.

Mais ce n'est pas notre théorie : dans les romans, il y a une ellipse. Et l'histoire de Francesca est beaucoup trop dense et complexe pour arriver déjà au centre de l'histoire. On pense que la discrète Bridgerton devra prendre le temps de faire le deuil de son mariet d'être prête à vivre une nouvelle romance. Le retour de Michaela à la fin de la saison 5 viendrait alors amorcer son intrigue en saison 6. D'autant plus qu'au cours de la scène post-générique, Francesca est formelle : elle ne compte pas se remarier. Cela ne signifie pas qu'elle ne changera pas d'avis, comme on le sait, mais cela semble suggérer aux spectateurs qu'elle n'est pas encore prête à franchir cette étape. A moins d'un saut dans le temps significatif au début de la saison 5, on ne l'imagine pas faire l'objet des prochains épisodes des Bridgerton.

Eloïse, au contraire, a un rôle bien plus secondaire au cours de la saison 4. Mais son évolution est bien plus importante : au cours des épisodes, en conseillant sa sœur Hyacinthe, en écoutant les confidences de Cressida, ou en aidant Posy, la soeur rebelle des Bridgerton semble s'ouvrir davantage à la perspective du mariage, non pas comme une obligation sociétale comme elle l'imaginait auparavant, mais comme la possibilité de vivre un amour romantique et familial. Elle s'émeut ainsi de la romance que vit Posy dans le dernier épisode, et vient réconforter sa petite sœur lorsqu'elle veut renoncer définitivement au mariage après la mort de son beau-frère.

Au cours de la scène post-générique, elle avoue même être désormais séduite par les mariages, et dit vouloir y participer... avant de se reprendre et d'avouer que ce ne sera qu'en tant qu'invité. Les jalons posés sont plus subtiles, mais semble indiquer qu'Eloïse est enfin prête à vivre sa romance. Dans son roman, Eloïse se sent seule suite au mariage de Penelope : sa relation avec Benedict étant approfondie dans la série, on peut tout à fait imaginer que le mariage de son frère serve de déclencheur pour Eloïse.

D'autant plus que, comme les lecteurs des Bridgerton le savent, son intérêt romantique est déjà apparu dans la série : il s'agit de Sir Philipp Crane, vu dans les saisons 1 et 2. S'il n'apparaît pas dans la saison 4, contrairement à Michaela, on peut parier sur son retour en saison 5. On parie en tout cas sur une saison 5 centrée sur Eloïse. Mais notre théorie doit encore être confirmée (ou infirmée) par la showrunneuse Jess Brownell, ou par les acteurs, Claudia Jessie et Chris Fulton.

Pour l'heure, la date de sortie de la saison 5 de La chronique des Bridgerton n'est pas connue. Habituellement, il faut attendre deux ans entre la diffusion de deux saisons, puisque le tournage (comportant de nombreuses scènes de danse qui nécessitent de l'entraînement, des costumes et des décors travaillés,...etc) dure huit mois. Il semble donc peu probable que la saison 5 soit visible avant 2028, même si, dans les deux cas, le tournage pourrait débuter plus rapidement : les intérêts romantiques de Francesca et d'Eloïse sont tous deux apparus dans la série, ce qui permet d'éviter la longue phase du casting.

En savoir plus

La Chronique des Bridgerton est l'adaptation des romans du même nom, écrits par Julia Quinn. Chaque saison adapte l'un des tomes de cette saga littéraire. La première saison est composée de huit épisodes, d'une durée de 57 à 72 minutes. La série est actuellement en cours de diffusion sur Netflix.

Synopsis - Dans l'Angleterre du XIXe siècle, sous la Régence anglaise, la série suit la famille Bridgerton, et plus particulièrement les huit enfants de la Vicomtesse Lady Violet. Chaque saison se focalise sur l'un des enfants de la famille, et dépeint leurs histoires amoureuses respectives dans la haute société londonienne.

Jonathan Bailey : Anthony Bridgerton

Luke Thompson : Benedict Bridgerton

Luke Newton : Colin Bridgerton

Phoebe Dynevor : Daphne Bridgerton

Claudia Jessie : Eloïse Bridgerton

Nicola Coughlan : Penelope Featherington

Hannah Dodd (depuis la saison 3) : Francesca Bridgerton

Simone Ashley (depuis la saison 2) : Kate Sharma

Yerin Ha (depuis la saison 4) : Sophie Baek

Ruth Gemmell : Lady Violet Bridgerton

Golda Rosheuvel : La Reine Charlotte

Polly Walker : Lady Portia Featherington

Adjoa Andoh : Lady Danbury

Will Tilston : Gregory Bridgerton

Florence Hunt : Hyacinth Bridgerton

Katie Leung (saison 4) : Lady Araminta Gun

Jessica Madsen : Cressida Cowper

Julie Andrews : Lady Whistledown (voix)

Regé-Jean Page (saison 1) : Simon Basset, le Duc de Hastings

Bessie Carter (saison 1 à 3) : Prudence Featherington

Harriet Cains (saison 1 à 3) : Philippa Featherington

Kathryn Drysdale (saison 1 à 3) : Geneviève Delacroix

Charithra Chandran (saison 2) : Edwina Sharma

Shelley Conn (saison 2) : Mary Sharma

Chris Fulton (saison 1 et 2) : Sir Philipp Crane

Ruby Stokes (saison 1 et 2) : Francesca Bridgerton

Rupert Young : Jack (saison 2)

Rupert Evans : Edmund Bridgerton (saison 2)

Calam Lynch : Theo Sharpe (saison 2)

Freddie Stroma : Frédéric de Prusse (saison 1)

Sabrina Bartlett : Siena Rosso (saison 1)

Ruby Barker : Marina Thompson (saison 1 et 2)

Julian Ovenden : Sir Henry Granville (saison 1)

Ben Miller : Lord Archibald Featherington (saison 1)

La première saison de Bridgerton se concentre sur Daphne Bridgerton, le quatrième enfant de la Vicomtesse Lady Violet. Daphne fait son entrée dans le monde et fait la rencontre du Duc de Hastings, Simon Basset. Ce dernier refuse de se marier, malgré les pressions de ses proches et de son mentor. De son côté, Daphne est déséspérée à l'idée de trouver un mari convenable. Après de nombreux rebondissements, Simon et Daphne arrivent à mettre de côté leurs différends et à se marier pour fonder une famille. Le final de la première saison révélait que Penelope Featherington se cachait derrière Lady Whistledown, ce personnage mystérieux qui révélait les secrets des uns et des autres. Retrouvez ci-dessous la liste complète des épisodes de la saison 1 de Bridgerton :

Episode 1 : Un diamant de la première eau (58 minutes)

Episode 2 : Choc et ravissement (1h01)

Episode 3 : L'art de la pâmoison (57 minutes)

Episode 4 : Une affaire d'honneur (1h01)

Episode 5 : Le duc et moi (1h01)

Episode 6 : Frou-frou (57 minutes)

Episode 7 : Sur les deux rives d'un océan (1h01)

Episode 8 : Après la pluie (1h12)

La seconde saison de La Chronique des Bridgerton se focalise sur le personnage d'Anthony Bridgerton, l'aîné de la fratrie qui prend la décision ferme d'enfin se marier, sans envisager une union d'amour. Il jette son dévolu sur Edwina Sharma, au grand dam de sa grande sœur Kate qui refuse qu'elle ne fasse pas un mariage d'amour. Mais rapidement, Kate et Anthony se rapprochent, compliquant encore davantage la situation, jusqu'à ce qu'ils cèdent à leurs sentiments. Ci-dessous, la liste complète des épisodes de la saison 2 des Bridgerton :

Episode 1 : Un parfum de débauche (1h10)

Episode 2 : Jour de course (53 minutes)

Episode 3 : Piqués au vif (1h08 )

Episode 4 : Victoire (58 minutes)

Episode 5 : Et si c'était écrit ? (58 minutes)

Episode 6 : Le choix (1h08)

Episode 7 : Harmonie (58 minutes)

Episode 8 : Le vicomte qui m'aimait (1h11)

La troisième saison des Bridgerton, mise en ligne en 2024, met en scène la romance entre Colin Bridgerton et Penelope Featherington. Le premier réalise son amour pour son amie, alors que cette dernière est déterminée à trouver un mari en la personne de Lord Debling. Pour couronner le tout, Penelope continue de cacher le fait qu'elle est, en réalité, Lady Whistledown. Ci-dessous, la liste complète des épisodes de la saison 3 de La chronique des Bridgerton :

Episode 1 : Hors de l'ombre (58minutes)

Episode 2 : Au clair de lune (52 minutes)

Episode 3 : Forces de la nature (55 minutes)

Episode 4 : Vieux amis (55 minutes)

Episode 5 : Tic-Tac (58 minutes)

Episode 6 : Courtiser monsieur Bridgerton (1h07)

Episode 7 : Main dans la main (1h01)

Episode 8 : En pleine lumière (1h11)

La saison 4 des Bridgerton mise en ligne au début de l'année 2025, s'intéresse à la romance entre Benedict Bridgerton et Sophie Baek, une servante. Revisite de Cendrillon, l'intrigue les fait se rencontrer au cours d'un bal masqué, auquel la belle participe sans autorisation. Benedict tombe sous le charme, mais elle s'enfuit passé minuit sans qu'il ne connaisse son identité. Il va chercher sans relâche cette "dame d'argent", sans se rendre compte qu'il s'agit de la domestique qu'il côtoie et de laquelle il tombe également amoureux. Ci-dessous, la liste complète des épisodes de la saison 4 de La chronique des Bridgerton :

Episode 1 : La valse (1h03)

Episode 2 : La durée poignardée (1h05)

Episode 3 : Le champ près de la route (1h10)

Episode 4 : L'offre d'un gentleman (1h03)

Episode 5 : Oui ou non (1h04)

Episode 6 : L'hiver passant (1h07)

Episode 7 : L'au-delà (1h07)

Episode 8 : Danse à la campagne (1h10)

Regé-Jean Page a obtenu un succès planétaire en interprétant Simon Basset, le duc de Hastings, dans La Chronique des Bridgerton. Mais le comédien a annoncé en avirl 2021 qu'il n'apparaîtra pas dans la suite de la série. Il devrait donc être absent de la saison 2, consacrée à la romance entre Anthony et Kate. Pour justifier son départ, Regé-Jean Page a évoqué auprès de Variety sa discussion avec la production avant la saison 1, qui lui avait annoncé que chaque saison était indépendante et avait une intrigue spécifique : "Je me suis dit "C'est intéressant", parce que cela ressemblait à une série limitée. Je peux participer, je peux apporter ma contribution, puis la famille Bridgerton va de l'avant". Cependant, l'acteur n'est pas remplacé dans le rôle de Simon au cours de cette saison 2. Son épouse, Daphne, apparaît bien dans cette salve de 8 nouveaux épisodes, et le duc de Hastings est bel et bien mentionné à quelques reprises. Elle n'est toutefois pas dans la saison 3 ni la saison 4.

La Chronique des Bridgerton est disponible sur Netflix depuis le 25 décembre 2020. Pour la découvrir en streaming, il suffit simplement d'avoir un abonnement à la plateforme de streaming. L'intégralité de la saison 1 et 2 sont actuellement disponibles et visibles sur Netflix. La saison 3 est mise en ligne les 16 mai et 13 juin 2024.

L'univers de La Chronique des Bridgerton est extensible à l'infini vu la foule de personnages qui apparaissent dans les deux premières saisons. Netflix a déjà sorti un spin-off consacré à la reine Charlotte, Queen Charlotte - A Bridgerton story, le 4 mai 2023. Ce spin-off se consacre à l'ascension de la reine, et surtout à son histoire d'amour avec le roi George. Violet Bridgerton et Lady Danbury est également au cœur de l'intrigue.

Golda Rosheuval, Adjoa Andoh et Ruth Gemmell y apparaissent dans leurs rôles respectifs de La Chronique des Bridgerton. Le casting s'enrichit également de la présence d'India Amarteifio (reine Charlotte jeune), Michelle Fairley (princesse Augusta), Corey Mylchreest (roi George jeune), Arsema Thomas (Agatha Danbury jeune), Sam Clemmett (Brimsley jeune), Richard Cunnigham (lord Bute), Tunji Kasim (Adolphus), Cyril Nri (lord Danbury).