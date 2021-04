Love and Monsters : faut-il voir le film avec Dylan O'Brien sur Netflix ? Critiques

LOVE AND MONSTERS NETFLIX. La plateforme de streaming a mis en ligne Love and Monsters, film post-apocalyptique avec Dylan O'Brien au casting. L'avis des critiques.

[Mis à jour le 14 avril 2021 à 9h00] Love and Monsters pourrait bien être le succès streaming inattendu de ce début d'année 2021. Ce film post-apocalyptique, réalisé par Michael Matthews avec Dylan O'Brien (Teen Wolf, Le Labyrinthe) au casting, est à découvrir sur Netflix depuis ce mercredi 14 avril. En raison de la pandémie, le long-métrage était déjà sorti en VOD aux Etats-Unis en octobre 2020 et avait conquis le public curieux : Love and Monsters a été le film le plus loué sur Apple TV et FandangoNow (deux plateformes de VOD américaines) lors de sa première semaine de mise en ligne, restant en bonne position les semaines suivantes.Love and Monsters a également surpris la critique outre-Atlantique : le long-métrage a récolté 92% de suffrages positifs sur Rotten Tomatoes, plateforme qui recense les critiques américaines.

Très proche de Zombieland dans le style, Love and Monsters, "un film d'aventure comique amusant pour la famille, quoiqu'oubliable" pour Variety, devrait ravir les amateurs du genre. Même son de cloche du côté d'IndieWire, qui estime que le long-métrage est "un film rare ces derniers temps : une aventure drôle, pleine d'imagination", tandis que le New York Time salue un "récit initiatique post-apocalyptique rempli d'imagination." De son côté, Screen Rant salue un "scénario intelligent et le charme de Dylan O'Brien", bien que le long-métrage "manque d'originalité" pour le média américain. Les abonnés Netflix vont très certainement pouvoir profiter du confinement pour découvrir Love and Monsters et peut-être tomber sous le charme de l'acteur principal, si ce n'est pas déjà fait.

en savoir plus

Synopsis - Des monstres ont envahi et détruit l'humanité. Mais certains, comme Joel, ont survécu dans une colonie souterraine. Sept ans après l'invasion, il retrouve par radio Aimée, sa petite-amie qu'il pensait disparue. Le jeune homme décide alors de prendre le risque de sortir et d'affronter les monstres pour retrouver son amour de jeunesse.

Dylan O'Brien : Joel Dawson

Jessica Henwick : Aimee

Michael Rooker : Clyde Dutton

Dan Ewing : Cap

Ariana Greenblatt : Minnow

Ellen Hollman : Dana

Tre Hale : Rocko

Pacharo Mzembe : Ray

Senie Priti : Karen

Amali Golden : Ava

Melanie Zanetti : Mav1s (Mavis)

Donnie Baxter : Parker

Andrew Buchanan : Mr Dawson

En France, Love and Monsters sera disponible dès le 14 avril 2021 sur Netflix sauf aux Etats-Unis, où le long-métrage est déjà sorti en octobre 2020 en VOD. Pour le voir dès le 14 avril 2021, il suffit donc d'être abonné à la plateforme de streaming. Le film est alors visible sur Smart TV, tablettes, smartphones ou ordinateurs.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour l'heure, aucune suite officielle de Love and Monsters n'a été annoncée, le film n'ayant pas été pensé à l'origine pour proposer un second épisode. Toutefois, les espoirs sont permis pour les fans du film post-apocalyptique porté par Dylan O'Brien. Toutefois, le succès critique du film (sorti en VOD en octobre 2020 aux Etats-Unis) pourrait potentiellement convaincre les studios de créer une franchise. Pour l'heure, rien n'est acté.

Love and Monsters - sur Netflix le 14 avril 2021