Les irréguliers de Baker Street : de quoi parle la nouvelle série Netflix ?

LES IRREGULIERS DE BAKER STREET NETFLIX. La plateforme de streaming propose sa nouvelle série composée de huit épisodes, qui suit les adolescents qui aident Sherlock Holmes dans ses enquêtes.

[Mis à jour le 26 mars 2021 à 9h00] L'univers de Sherlock Holmes rencontre le surnaturel. C'est sur ce postulat que repose Les Irréguliers de Baker Street, nouvelle série de Netflix mise en ligne depuis le 26 mars 2021. Mais au lieu de suivre le fameux détective privée et son acolyte John Watson, ce sont les jeunes des rues qui les aident dans leurs enquêtes qui sont les héros de cette série britannique en huit épisodes (pour le moment). Au casting, on retrouve la comédienne Thaddea Graham (Curfew, L'écuyer du roi) dans le rôle de Bea, Henry Lloyd-Hughes (Anna Karenine, Parade's End) dans celui de Sherlock Holmes et Royce Pierreson (Murdered by my boyfriend) dans celui de John Watson.

La série Netflix suit en effet ceux que les lecteurs de Sir Arthur Conan Doyle connaissent sous le nom des Irréguliers (apparus dans le roman Une étude en rouge), qui récoltent régulièrement des renseignements pour Sherlock Holmes. Dans Les Irréguliers de Baker Street, ce groupe d'adolescents finit par remarquer qu'une puissance mystérieuse et surnaturelle se manifeste dans chacune des enquêtes du détective et menace l'humanité. Ces jeunes des rues décident alors de s'associer pour contrer cette menace pour Londres et l'humanité.

En savoir plus

Synopsis - En plein Londres de l'ère victorienne, des jeunes des rues aident Sherlock Holmes et John Watson à résoudre leurs enquêtes. Mais lorsqu'une puissance surnaturelle se manifeste, ces jeunes adolescents sont forcés de résoudre l'énigme et de s'entraider pour sauver le monde.

La date de sortie de la série Les Irréguliers de Baker Street sur Netflix a été annoncée. Ce thriller qui suit les jeunes orphelins qui aident Sherlock Holmes doit sortir sur la plateforme de streaming le 26 mars 2021 en France. La saison 1 est à découvrir dès 9h00.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour l'heure, nous ne connaissons pas encore la liste des épisodes de la série Les Irréguliers de Baker Street. On sait seulement qu'il s'agit d'une série qui comporte actuellement huit épisodes d'une cinquantaine de minutes chacun en moyenne. Chacun d'entre eux fera en moyenne une soixantaine de minutes. Il faudra attendre la diffusion de la série pour avoir davantage d'informations sur les épisodes des Irréguliers de Baker Street.

Thaddea Graham : Bea

Darci Shaw : Jessie

Jojo Macari : Billy

McKell David : Spike

Harrison Osterfield : Leopold

Henry Lloyd-Hughes : Sherlock Holmes

Royce Pierreson : Dr Watson

Clarke Peters : Linen Man

Olivia Grant : Patricia Coleman-Jones

Aidan McArdle : Inspecteur Lestrade

Les Irréguliers de Baker Street - dès le 26 mars 2021 sur Netflix.