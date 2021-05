Jupiter's Legacy : de quoi parle la nouvelle série de super-héros de Netflix ?

JUPITER LEGACY. La nouvelle série de super-héros disponible sur Netflix est une adaptation des romans graphiques de Mark Millar, à qui l'on doit Kingsman et Kick Ass.

[Mis à jour le 7 mai 2021 à 8h55] Le 7 mai 2021, Netflix dévoile sa nouvelle série de super-héros, Jupiter's Legacy. Composée de huit épisodes, la première saison promet de flirter entre le genre de l'action et un univers plus fantastique, marqué par l'existence de super-héros en plein conflit générationnel. Les abonnés de la plateforme de streaming vont découvrir la famille Sampson, dont les aînés attendent de leurs enfants qu'ils reprennent leur héritage et protègent à leur tour l'humanité. Cependant, tout ne va pas se passer comme prévu, les anciens et les plus jeunes étant en désaccords sur la manière d'opérer.

Jupiter's Legacy est une adaptation directe des romans graphiques signés Mark Millar (Kingsman, Kick-Ass...) et Frank Quitely. Au casting , on retrouve les acteurs Josh Duhamel (Las Vegas, Un havre de paix...), Leslie Bibb (Ricky Bobby, Iron Man, Zookeeper), Ben Daniels (L'Exorciste, The Crown), Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade, Matt Lanter et Ian Quinlan. Vous pouvez découvrir ci-dessous la première bande-annonce de cette série de super-héros, avant sa mise en ligne en streaming sur Netflix d'ici le 7 mai 2021.

Synopsis - Pendant un siècle, les super-héros ont réussi à protéger l'humanité de toute menace. Ils se tournent désormais vers leurs enfants pour qu'ils puissent reprendre le flambeau. Mais alors que la nouvelle génération est prête à faire ses preuves, les vieux super-héros les mettent en garde et la tension monte entre les deux générations.

Jupiter's Legacy est une série de super-héros mise en ligne sur Netflix. Les huit épisodes de la première saison sont à découvrir sur la plateforme de streaming depuis le 7 mai 2021. Pour l'heure, on ne sait pas si une seconde saison est à l'ordre du jour, et aucune date à ce sujet n'a été annoncée.

Jupiter's Legacy est une série Netflix. Pour la voir en streaming, c'est donc très simple : il suffit d'avoir un abonnement à la plateforme de streaming pour découvrir les huit épisodes de la première saison, mis en ligne le 7 mai 2021. Il est possible d'accéder à Netflix via ordinateur, smartphone, tablette ou Smart TV.

Josh Duhamel : Sheldon Sampson / Utopian

Elena Kampouris : Chloe Sampson

Leslie Bibb : Grace Sampson / Lady Liberty

Matt Lanter : George Hutchene / Skyfox

Anna Akana

Ben Daniels : Walter / Brain-Wave

Andrew Horton : Brandon / Paragon

Mike Wade : Fitz/Flare

David Julian Hirsh : Richard / Blue Bolt

Tenika Davis : Petra

Episode 1 : "By Dawn's Early light"

"By Dawn's Early light" Episode 2 : "Paper and Stone"

"Paper and Stone" Episode 3 : "Painting the clouds with sunshine"

"Painting the clouds with sunshine" Episode 4 : "All the devils are here"

"All the devils are here" Episode 5 : "What's the use ?"

"What's the use ?" Episode 6 : "Cover her face"

"Cover her face" Episode 7 : "Omnes pro uno"

: "Omnes pro uno" Episode 8 : "How it all ends"

Jupiter's Legacy - saison 1 sur Netflix depuis le 7 mai 2021