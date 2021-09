Tudum : quand et comment suivre l'événement de Netflix ?

TUDUM NETFLIX. Un événement virtuel est organisé par Netflix cette semaine pour les fans de ses films et séries. Date, heure, programme, comment le suivre... Tout ce qu'il faut savoir sur Tudum.

[Mis à jour le 22 septembre 2021 à 10h49] Netflix organise ce vendredi 25 septembre 2021 son premier événement virtuel dédié totalement à ses fans. Celui-ci porte le nom de Tudum, en référent à l'iconique bruit que fait la plateforme à son lancement, "toudoum". De 18h à 21h ce vendredi, des annonces exclusives seront faites sur les différents programmes, soit plus de 70 titres concernés. Des bandes-annonces, images et panels interactifs sont attendus.

Tudum est donc un événement incontournable des fans des programmes Netflix, que ça soit The Witcher, Stranger Things, La Casa de Papel, Umbrella Academy ou La Chronique des Bridgerton. Ceux qui sont intéressés par cette conférence virtuelle, aux allures de Comic-Con, pourront le suivre sur les pages Youtube officielles du géant du streaming à travers le monde, sur Twitter ou Twitch. Et le tout gratuitement. Retrouvez ci-dessous toutes les informations à connaître sur Tudum.

Tudum est un événement mondial pour les fans des programmes Netflix. Entièrement virtuel, les fans français, mais aussi du reste de la planète vont pouvoir suivre les différentes annonces le 25 septembre 2021. Il faudra toutefois se connecter à partir de 18h sur les chaînes Youtube de Netflix, sur Twitter et sur Twitch pour suivre cet événement de 3 heures. Il s'achèvera à 21h en France. Notons toutefois que dès 14h, les abonnés et les autres pourront suivre des programmes ciblés sur les animes, mais aussi les séries et films coréens et indiens.

Tudum est l'occasion pour les fans des programmes de Netflix de découvrir des annonces exclusives concernant leurs séries ou blockbusters préférés : photos, bandes annonces, extraits seront révélés à cette occasion. Il sera également possible de découvrir des panels interactifs autour des différents programmes. Ci-dessous, retrouve les séries et films qui seront mis à l'honneur le 25 septembre 2021 lors de Tudum :

Aggretsuko

Loin de moi, près de toi

A través de mi ventana

Arcane

Army of Thieves

Black Crab

Big Mouth

La Chronique des Bridgerton

Bright: Samurai Soul

Meurtrie

Octobre

Cobra Kai

Colin en noir et blanc

Cowboy Bebop

The Crown

Sombre désir

De Volta Aos 15

Don't Look Up : Déni cosmique

Emily in Paris

Tyler Rake

Finding Anamika

Floor is Lava

The Harder They Fall

Hellbound

Heeramandi

Human Resources

Interceptor

Inside Job

La Casa de Papel

The Old Guard

Ozark

Maldivas

My Name

New World

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal : Le film

Rebelde

Ritmo Salvaje

Red Notice

Sandman

Sex Education

The Silent Sea

Soy Georgina

Stranger Things

Super Crooks

Ultraman

Umbrella Academy

Vikings: Valhalla

The Witcher

The Witcher: Blood Origin

Young, Famous & African

Tudum est un événement totalement virtuel. C'est sur les chaînes Youtube de Netflix, mais également sur Twitter et Twitch que les fans du monde entier pourront suivre les différentes annonces faites de 18h à 21h. En France, l'événement sera à suivre en direct sur la chaîne Youtube de la plateforme de streaming (cliquez sur le lien). Pour suivre les programmes spéciaux qui débutent à 14h, il faut cliquer ici pour les anime, ici pour les contenus coréens et sur ce lien pour les contenus indiens. Certaines chaînes Youtube ou Twitch proposeront également de co-streamer l'événement.

Tudum est un événement de Netflix. Mais étant accessible via des chaînes Youtube officielles ou sur Twitch, il n'est pas indispensable d'avoir un abonnement à la plateforme de streaming pour suivre l'événement. Cependant, celui-ci s'adressant aux fans des contenus de Netflix, il parlera davantage à ceux qui ont déjà un compte sur la plateforme qu'aux autres.

Tudum est un événement Netflix qui se suit entièrement sur Youtube, Twitch ou Twitter. Il est donc totalement gratuit, et il n'y a pas besoin de s'inscrire ou de débourser une somme d'argent pour découvrir les annonces faites autour des différents programmes de la plateforme. Il faut toutefois penser à bien se rendre sur les pages relayant l'événement (voir plus haut) le 25 septembre à partir de 18h.