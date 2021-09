La Roue du Temps : Amazon Prime Video présente le trailer de sa série fantastique

THE WHEEL OF TIME. La série de romans de fantasy de Robert Jordan se dote enfin d'une adaptation fin 2021. C'est sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video que nous pourrons la découvrir. Voici la bande-annonce.

Avant la sortie très attendue de sa série Le Seigneur des Anneaux (prévue pour la fin 2022), Amazon Prime Video lancera une autre série fantastique à la fin de l'année 2021. Adaptée des romans de Robert Jordan, la série La Roue du Temps (The Wheel of Time en version originale) débarque sur Amazon Prime Video le 19 novembre 2021. Située dans un monde où seules les femmes ont le droit d'utiliser la magie, l'histoire est centrée sur le personnage de Moiraine (joué par Rosamund Pike, vue notamment dans Gone Girl). Dotée de pouvoirs magiques, Moiraine doit parcourir le monde accompagnée d'un groupe de cinq jeunes femmes et hommes dont l'un pourrait bien être "le Dragon réincarné" dont la prophétie promet qu'il pourrait détruire ou sauver l'humanité.

Adaptée des romans de Robert Jordan, la série La Roue du Temps se propose donc de nous faire voyager dans un univers de fantasy créé dans les années 1990. La série de livres, laissée inachevée à la mort de Robert Jordan, a été terminée par le romancier Brandon Sanderson à qui l'on doit les trois derniers opus de la saga qui en compte un total de quinze (en comptant Nouveau Printemps, roman prologue de la saga). Avec des chiffres de ventes dépassant les 90 millions d'exemplaires dans le monde, La Roue du Temps est un univers très populaire qui devrait mobiliser de nombreux fans sur Amazon Prime Video dès sa diffusion le 19 novembre prochain.

C'est début septembre 2021 qu'Amazon Prime Video a communiqué sur la date de diffusion officielle de La Roue du Temps, sa série adaptée de la saga de Robert Jordan. Les abonnés au service de streaming pourront découvrir cette adaptation de La Roue du Temps dès le 19 novembre 2021.

Co-produite par Amazon Studios et Sony Television, La Roue du Temps est une série exclusive à la plateforme Amazon Prime Video. C'est donc sur cette plateforme de streaming par abonnement que vous pourrez découvrir les aventures de Moiraine. Pour information, Amazon Prime Video est un service inclus dans l'abonnement Amazon Prime (49€ par an). Il est aussi commercialisé seul pour le tarif de 5,99€ par mois.

Rosamund Pike : Moiraine

Josha Stradowski : Rand al'Thor

Marcus Rutherford : Perrin Aybara

Zoë Robins : Nynaeve al'Meara

Barney Harris : Mat Cauthon

Madeleine Madden : Egwene al'Vere

Daniel Henney : al'Lan Mandragoran

Michael McElhatton : Tam al'Thor

Álvaro Morte : Logain Ablar

Hammed Animashaun : Loial

Alexandre Willaume : Thom Merrilin

Johann Myers : Padan Fain

Jennifer Cheon Garcia : Leane Sharif

Maria Doyle Kennedy : Illa

Daryl McCormack : Aram

Narinder Samra : Raen

Priyanka Bose : Alanna Mosvani

Emmanuel Imani : Ihvon

Taylor Napier : Maksim

Kate Fleetwood : Liandrin Guirale

Christopher Sciueref : Abell Cauthon

Juliet Howland : Natti Cauthon

Mandi Symonds : Daise Congar

Lolita Chakrabarti : Marin al'Vere

Michael Tuahine : Bran al'Vere

David Sterne : Cenn Buie

Abdul Salis : Eamon Valda

Stuart Graham : Geofram Bornhald

Kae Alexander : Min Farshaw

Sophie Okonedo : Siuan Sanche

Clare Perkins : Kerene Nagashi

Peter Franzén : Stepin

Pasha Bocarie : Maître Grinwell

Jennifer K Preston : Maîtresse Grinwell

Darren Clarke : Basel Gill

C'est au mois de mai 2021, alors que les équipes de La Roue du Temps finissait le tournage de la saison 1, qu'Amazon Studios a annoncé le renouvellement de la série pour une saison 2. Le fait que la plateforme n'attende même pas la diffusion de la première saison pour affirmer sa confiance dans le futur de la série rassure grandement sur la qualité de celle-ci. Rafe Judkins, showrunner et producteur exécutif de la série, exprimait son contentement en ces termes à l'époque du renouvellement de la série : "La foi dans le projet dont Amazon Studios et Sony Pictures Television ont fait preuve, tout au long du tournage, est extraordinaire". Judkins annonçait par ailleurs que "la deuxième saison enrichit encore l'univers que nous avons mis en place dans la première saison".