La Roue du Temps : quelle date de sortie pour les prochains épisodes de la saison 3 ?

La série fantastique de Prime Video a débuté la diffusion de sa troisième saison le 13 mars 2025. Mais quand sort la suite ?

Les fans de fantasy vont trouver leur bonheur sur Prime Video. Avec des chiffres de ventes dépassant les 90 millions d'exemplaires dans le monde, La Roue du Temps est un univers très populaire qui mobilise les fans sur Prime Video depuis la sortie de la première saison en novembre 2021. La série a signé son retour dès le 13 mars 2025 pour une troisième saison.

Seuls trois épisodes sont mis en ligne à cette date, avant que la série n'adopte une diffusion hebdomadaire. Le prochain épisode est donc mis en ligne jeudi prochain, le 20 mars 2025. A ce rythme, on peut s'attendre à découvrir le huitième et dernier épisode de la saison 3 le 17 avril 2025. De quoi laisser le temps aux fans de digérer les intrigues et réfléchir à leurs théories, car cette nouvelle saison débute dans un contexte chaotique, alors que les menaces contre la Lumière se multiplient.

Dévoilé comme le Dragon réincarné, Rand se montre de plus en plus méconnaissable pour ses alliés. La mission de Moiraine et Egwene est alors cruciale : empêcher le Dragon de se tourner vers les Ténèbres. Les fans peuvent donc s'attendre à une nouvelle saison pleine de péripéties, avec le retour des principaux acteurs au casting.

Des intrigues qui annoncent déjà une saison 4 ? Celle-ci n'a pas été annoncée par Prime Video, qui attend probablement de connaître les chiffres d'audiences de la troisième saison pour se prononcer sur le sort de la série, populaire mais coûteuse du point de vue de la production. Ce qui est certain, c'est que le matériel littéraire propose de quoi poursuivre la série : La roue du temps est une saga composée de 14 tomes.

Moraine, membre d'une puissante organisation de femmes magiciennes, prend sous son aile des jeunes villageois. Car l'un d'entre eux pourrait être la réincarnation du Dragon, individu extrêmement puissant : selon la prophétie, il pourrait sauver le monde... ou le détruire.

Adaptée des romans de Robert Jordan, La Roue du Temps est une série télévisée fantastique qui nous faire voyager dans un univers de fantasy créé dans les années 1990. La série de livres, laissée inachevée à la mort de Robert Jordan, a été terminée par le romancier Brandon Sanderson à qui l'on doit les trois derniers opus de la saga qui en compte un total de quinze (en comptant Nouveau Printemps, roman prologue de la saga).

Rosamund Pike : Moiraine

Josha Stradowski : Rand al'Thor

Marcus Rutherford : Perrin Aybara

Zoë Robins : Nynaeve al'Meara

Barney Harris (saison 1) / Donal Finn (dès la saison 2) : Mat Cauthon

Madeleine Madden : Egwene al'Vere

Daniel Henney : al'Lan Mandragoran

Michael McElhatton : Tam al'Thor

Álvaro Morte : Logain Ablar

Hammed Animashaun : Loial

Alexandre Willaume : Thom Merrilin

Johann Myers : Padan Fain

Jennifer Cheon Garcia : Leane Sharif

Maria Doyle Kennedy : Illa

Daryl McCormack : Aram

Narinder Samra : Raen

Priyanka Bose : Alanna Mosvani

Emmanuel Imani : Ihvon

Taylor Napier : Maksim

Kate Fleetwood : Liandrin Guirale

Christopher Sciueref : Abell Cauthon

Juliet Howland : Natti Cauthon

Mandi Symonds : Daise Congar

Lolita Chakrabarti : Marin al'Vere

Michael Tuahine : Bran al'Vere

David Sterne : Cenn Buie

Abdul Salis : Eamon Valda

Stuart Graham : Geofram Bornhald

Kae Alexander : Min Farshaw

Sophie Okonedo : Siuan Sanche

Clare Perkins : Kerene Nagashi

Peter Franzén : Stepin

Pasha Bocarie : Maître Grinwell

Jennifer K Preston : Maîtresse Grinwell

Darren Clarke : Basel Gill

Co-produite par Amazon Studios et Sony Television, La Roue du Temps est une série exclusive à Prime Video. C'est donc sur cette plateforme de streaming par abonnement que vous pourrez découvrir les aventures de Moiraine. Pour information, Prime Video est un service inclus dans l'abonnement Amazon Prime (69,90€ par an). Il est aussi commercialisé seul pour le tarif de 6,99€ par mois.