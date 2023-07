Fondation : les infos sur la saison 2 de la série Apple TV+

FONDATION APPLE TV+. La série de science-fiction adaptant l'oeuvre d'Isaac Asimov revient pour une saison 2 ce vendredi 14 juillet 2023.

La série Fondation revient pour sa saison 2. Les nouveaux épisodes de la série de science-fiction adaptant l'oeuvre d'Isaac Asimov sont diffusés sur Apple TV+ (disponible via MyCanal) dès ce vendredi 14 juillet 2023.

Cette saison 2 se déroulera 100 ans après les événements de la première saison de Fondation. Les Cleons perdent progressivement du pouvoir tandis qu'Hari, Gaal et Salvor découvrent la colonie de Mentaclics. En parallèle, une guerre opposant l'Empire et l'Eglise de Seldon, la Seconde Crise, risque de faire des ravages. Ci-dessous, vous pouvez retrouver le teaser de cette seconde salve d'épisodes.

Fondation, de quoi ça parle ?

Dans un futur lointain, le psycho-historien Hari Seldon prédit que l'Empire Galactique va s'effondrer et être suivi de trente millénaires d'un âge sombre. Pour tenter de réduire le plus possible la durée de cet effondrement universel, le mathématicien propose la création d'une Fondation, une planète peuplée de scientifiques dont le but est de créer une encyclopédie exhaustive de tous les savoirs humains. Telle est la prémisse du cycle de Fondation débuté par l'écrivain américano-russe Isaac Asimov dans les années 1950. Soixante-dix ans plus tard, une adaptation en série télévisée voit le jour sur Apple TV+. L'occasion de découvrir si cette série de romans de science-fiction peut elle aussi avoir droit à une adaptation prestigieuse.

Composée de dix épisodes, cette première saison met en scène Jared Harris (Chernobyl) dans le rôle du psycho-historien visionnaire Hari Seldon. On peut également découvrir Lee Pace (Le Hobbit) dans le rôle de Brother Day, qui semble être inspiré par le personnage de l'Empereur dans le premier roman du Cycle de Fondation. Notons que l'adaptation de la saga de SF est tout sauf simple étant donné sa structure. En effet, chaque grand chapitre de l'histoire se situe plusieurs décennies après le précédent. Un challenge de taille pour les scénaristes mais aussi pour les chargés de casting puisque le nombre d'acteurs devrait y être, de fait, assez important.

La série Fondation est diffusée depuis le 24 septembre 2021 en exclusivité sur la plateforme Apple TV+. Pour rappel, il s'agit d'une plateforme de streaming par abonnement qui donne accès à de nombreuses séries télévisées et films pour le prix de 4,99€ par mois. La saison 2 est à découvrir à partir du 14 juillet 2023.

Sur le marché du streaming, de nombreuses plateformes se sont lancées dans le sillage de Netflix. Pour attirer le plus d'abonnés possible, la plupart produisent leurs propres séries. Fondation est une diffusion exclusive de la plateforme Apple TV+ qui, comme son nom l'indique, appartient au géant technologique Apple. Il est également possible d'y avoir accès en ayant un abonnement à une offre de Canal+.