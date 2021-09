Meilleurs films de Jean-Paul Belmondo : où les trouver en DVD et streaming

Jean-Paul Belmondo nous a quitté le 6 septembre 2021. Ce grand nom du cinéma français laisse derrière lui une cinématographie de légende qu'il est possible de retrouver chez différents services en ligne.

"L'homme de Rio", "Peur sur la ville", "Le magnifique" ou encore "L'as des as". Autant de films cultes que Jean-Paul Belmondo laisse derrière lui après sa disparition. Avec près de soixante années de carrière, "Bebel" a tourné dans plus de 80 films différents et variés dont beaucoup sont cultes aujourd'hui. Il a notamment travaillé avec les plus grands réalisateurs tels que Jean-Luc Godard, Philippe de Broca ou Henri Verneuil pour n'en citer que quelques-uns. C'est un grand nom du cinéma français qui disparaît aujourd'hui, mais qui laisse derrière lui tout un tas d'œuvres cinématographiques qu'il est possible de retrouver chez différents services de streaming, ou en physique dans plusieurs magasins spécialisés. Découvrez notre sélection des meilleurs titres de la légende Belmondo.

Plusieurs grands films de la star sont disponibles sur le service de streaming à la demande Amazon Prime Video. Parmi les différents titres qu'il est possible de retrouver, on retient notamment plusieurs films cultes tels que "L'homme de Rio" ou même "Peur sur la ville". Ce n'est pas moins de 10 courts et longs métrages qui sont actuellement disponibles sur la plateforme :

Charlotte et son jules (court-métrage de 1961)

Un singe en hiver (1962)

L'homme de Rio (1964)

Par un beau matin d'été (1965)

Les tribulations d'un Chinois en Chine (1965)

Le cerveau (1969)

Borsalino (1970)

Peur sur la ville (1974)

Le corps de mon ennemi (1976)

L'inconnu dans la maison (1992)

Notez que plusieurs des films proposés peuvent être achetés ou loués afin de les visionner autant de fois qu'il vous plaira. Des offres de découvertes gratuites sont également disponibles au sein du site et de l'application Amazon Prime Vidéo. Si vous souhaitez bénéficier de ces titres gratuitement, sachez que les 30 premiers jours sont offerts après votre inscription. Une fois ce délai passé, vous pourrez continuer à bénéficier de la plateforme de streaming pour 5,99 euros par mois.

Si vous êtes plutôt un fervent adepte de Netflix, sachez que la plateforme dispose elle aussi de nombreux films de "Bebel" à retrouver directement chez vous ou sur votre smartphone. Ce n'est pas moins de 17 films qui sont ainsi proposés, couvrant plus de vingt ans de carrière de cette légende du cinéma qu'était Jean-Paul Belmondo. Parmi les différents titres disponibles, vous y retrouverez plusieurs grands classiques comme "Cartouche" ou encore "Le Magnifique".

Léon Morin, prêtre (1961)

Cartouche (1962)

Un homme qui me plaît (1969)

L'Héritier (1973)

Le Magnifique (1973)

Stavisky (1974)

Peur sur la ville (1975)

L'incorrigible (1975)

Le corps de mon ennemi (1976)

Flic ou voyou (1979)

Le Guignolo (1980)

Le Professionnel (1981)

Le Marginal (1983)

Les Morfalous (1984)

Joyeuses Pâques (1984)

L'As des as (1984)

Hold-up (1985)

La prolifique carrière de Jean-Paul Belmondo a évidemment fait l'objet de nombreux coffrets et compilations en DVD et Blu-Ray. Parmi les différents produits disponibles, on retrouvera notamment un très généreux choix de 15 films inclus dans un pack regroupant plusieurs œuvres cultes telles que "Peur sur la ville", "L'As des as", "Flic ou voyou", "Le Guignolo" ou encore "Le corps de mon ennemi". Une très belle compilation disponible chez Amazon ou la Fnac.

Toujours chez la Fnac en édition spéciale, il est possible de mettre la main sur un joli coffret regroupant 5 des meilleurs films de Jean-Paul Belmondo pour un prix très accessible. Les différents films sélectionnés sont "Le Guignolo", "Peur sur la ville", "Flic ou voyou", "L'incorrigible" et "Week-end à Zuydcoote". De quoi faire découvrir ou redécouvrir un petit échantillon des meilleurs films de la star, directement chez vous.

Mais en dehors des coffrets et compilations, il est évidemment possible de retrouver plusieurs grands films de Jean-Paul Belmondo directement en DVD et Blu-Ray. Encore une fois, la Fnac dispose d'une large sélection des meilleures œuvres de l'artiste dans plusieurs formats différents, et qu'il est même possible de retrouver en promotion lors de certaines opérations spéciales.

Notez également que le site de la Fnac propose à la fois du neuf et de l'occasion. Vous pourriez ainsi réaliser quelques économies en passant par un vendeur agrée par la Fnac, et qui proposerait votre DVD ou coffret dans différents états, neufs ou non (la plateforme n'accepte évidemment pas les produits défectueux). En passant votre commande, n'oubliez pas que la Fnac propose en général d'offrir les frais de ports à partir de 25 euros d'achat.

Si l'une des meilleures façons de découvrir la légende Belmondo est bien évidemment de visionner ses plus grands films, il est également possible de découvrir un peu plus le personnage au travers de différentes œuvres écrites, dont certaines autobiographiques. C'est notamment le cas pour "Mille vies valent mieux qu'une", livre de poche écrit par l'artiste en 2018, dans lequel vous retrouverez de nombreuses anecdotes et histoires qui permettent de (re)découvrir le personnage sous bien des angles différents.

"Belmondo par Belmondo" aux éditions Fayard est un autre des plus grands livres de "Bebel". Ce dernier retrace la carrière extraordinaire de l'acteur au gré de nombreuses images qui reviennent sur les plus grands moments de la star. Vous y découvrirez plusieurs facettes de Jean-Paul Belmondo, notamment son enfance, sa famille, ses femmes, ses amis, ainsi que sa passion pour le cinéma et le théâtre.

De nombreux autres livres et documentaires sont également à retrouver sur différents sites de revendeurs spécialisés comme la Fnac. Ils vous permettront d'approfondir un peu plus votre découverte de l'acteur et ses différents films au travers de différents points de vue et analyses. Jean-Paul Belmondo nous quitte, mais il laisse derrière lui, de nombreux courts et longs métrages à regarder pendant encore bien des années.