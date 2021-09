Sermons de Minuit : de quoi parle la nouvelle série d'horreur de Netflix ?

MIDNIGHT MASS. Le créateur de The Haunting of Hill House et Bly Manor a créé une nouvelle série horrifique et surnaturelle sur Netflix. Mais de quoi parle Sermons de minuit, disponible depuis le 24 septembre 2021 ?

[Mis à jour le 24 septembre 2021 à 9h00] Mike Flanagan va de nouveau faire trembler d'horreur les abonnés de Netflix. Sermons de minuit, Midnight Mass pour les anglophones, est disponible sur Netflix depuis ce vendredi 24 septembre 2021. Cette série est la nouvelle création du père de The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor, deux séries d'épouvantes éminemment dramatiques. Après les manoirs hantés, c'est une petite communauté marginale reculée qui est le théâtre de nouvelles apparitions surnaturelles.

Dans Sermons de minuit, des habitants d'une île reculée voient leur quotidien paisible menacé par l'arrivée d'un jeune homme marginal et d'un prêtre charismatique. À cela, s'ajoutent des événements surnaturels qui viennent exacerber la ferveur religieuse au sein de cette communauté, et menacer son équilibre. Au casting de Sermons de minuit / Midnight Mass, on retrouve des habitués des séries de Mike Flanagan. À commencer par sa femme à la ville, Kate Siegel (Theo Crain dans The Haunting of Hill House, Viola Lloyd dans Bly Manor), Rahul Kohli (Owen Sharma dans The Haunting of Bly Manor) et Henry Thomas (Hugh Crain dans Hill House, Henry Wingrave dans Bly Manor). En plus de ces habitués de l'univers de Flanagan, on découvre de nouvelles têtes, comme Zach Gilford (vu auparavant dans Friday Night Lights, Good Girls) et Hamish Linklater (Tell me your secrets, Old Christine).

En savoir plus

Synopsis - Une petite communauté vit paisiblement sur une île isolée. Le quotidien des habitants se retrouve bouleversée par l'arrivée d'un jeune homme en disgrâce et d'un prêtre charismatique. Car au même moment, des événements miraculeux en apparence se produisent, exacerbant les tensions et la ferveur religieuse au sein de l'île.

Voir la bande-annonce des Sermons de minuit

Kate Siegel : Erin Greene

Zach Gilford : Riley Flynn

Rahul Kohli : Sherif Hassan

Hamish Linklater : Père Paul

Samantha Sloyan : Bev Keane

Igby Rigney : Warren Flynn

Rahul Abburi : Ali Hassan

Alex Esso

Henry Thomas : Ed Flynn

Annarah Cymone : Leeza

Matt Biedel : Sturge

Annabeth Gish : Dr Sarah Gunning

Robert Longstreet : Joe Collie

Michael Trucco : Wade

Kristin Lehman : Annie Flynn

Cristal Balint : Dolly

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les Sermons de Minuit est une série d'horreur mêlant des éléments de surnaturel Netflix mise en ligne sur la plateforme de streaming le 24 septembre 2021. L'ensemble de la saison 1 est à découvrir dès 9h01 pour les abonnés. Il est possible de regarder l'intégralité des épisodes sur ordinateur, mobile, tablette ou Smart TV.