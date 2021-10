Squid Game : y aura-t-il une saison 2 sur Netflix ? Le créateur de la série s'exprime

SQUID GAME NETFLIX. La série Squid Game fait sensation sur Netflix. De quoi lancer une saison 2 prochainement ? Le créateur s'est exprimé à ce sujet.

[Mis à jour le 12 octobre 2021 à 17h05] Squid Game est le nouveau phénomène de Netflix qui fait également polémique dans les cours de récréation. La série violente de Netflix, entre Battle Royal et Alice in Borderland, est en passe de devenir le programme le plus visionné de la plateforme, devant La chronique de Bridgerton. Squid Game, série sud-coréenne suit des personnes particulièrement précaires ou endettées se lancer dans un jeu de survie : le gagnant remporte environ 32 millions d'euros. Mais pour obtenir cette somme, il faut risquer sa vie dans des jeux mortels.

Squid Game a réussi à rendre accro les abonnés Netflix. Mais une suite verra-t-elle le jour ? Pour l'heure, Netflix n'a pas communiqué autour d'une possible saison 2. Le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk, s'est toutefois exprimé à ce sujet auprès de Variety. S'il ne ferme pas totalement la porte à une nouvelle salve d'épisodes, la possible saison 2 n'est actuellement pas en chantier. Il souhaite en effet réalise des films avant de penser à une suite de Squid Game : "Je n'ai pas de plans précis pour un Squid Game 2. Cela m'épuise rien que d'y penser. Mais si je devais le faire, je ne le ferais probablement pas seul. J'aimerais travailler avec plusieurs scénaristes et m'appuyer sur plusieurs réalisateurs expérimentés." Il faudra donc attendre une communication officielle de Netflix sur le sujet pour être fixé.

Synopsis - 450 personnes vivant dans la précarité sont recrutées pour participer à un jeu de survie fait de variations mortelles de jeux pour enfants. Le gagnant remporte 45,6 milliard de won (soit environ 32 millions d'euros).

En France, il est possible de voir l'intégralité de la saison 1 de Squid Game sur Netflix. La plateforme de streaming a mis en ligne l'ensemble des neuf épisodes de la série sud-coréenne. Il suffit donc d'avoir un compte et d'être abonné pour visionner le programme, que ça soit sur ordinateur ou sur les applications smartphones, tablette ou Smart TV.

Lee Jung-jae : Seong Gi-hun (numéro 456)

Park Hae-soo : Cho Sang-Woo (numéro 218)

Yeong-Su oh : Oh II-nam (numéro 1)

Jung Ho-yeon : Kang Sae-byeok (numéro 67)

Heo Sung-tae : Jang Deok-su (numéro 101)

Anupam Tripathi : Abdul Ali (numéro 199)

Kim Joo-ryoung : Han Mi-nyeo (numéro 212)

Yoo Sung-joo : Byeong-gi (numéro 111)

Kim Yun-tae : numéro 69

Goon Yoo : le recruteur

Wi ha-joon : Hwang Jun-ho

Kim Young-ok : mère de Gi-hun

Jo A-In : fille de Gi-Hun

Park Si-wan : Kang Cheol

Attention, la suite de ce paragraphe contient des spoilers sur le final de Squid Game saison 1. La fin de la première saison de Squid Game a surpris les abonnés de Netflix. La série se termine sur la victoire de Seong Gi-hun à la fin du jeu, après le suicide de Sang-woo, pour laisser gagner son ami d'enfance. Mais lorsqu'il rentre chez lui avec les 45,6 milliards qu'il a remporté, il découvre que sa mère est morte. Le protagoniste reprend sa vie d'avant, mais refuse d'utiliser l'argent gagné en hommage à Sang-woo. Alors qu'il se rend à l'aéroport pour retrouver sa fille, il rencontre son recruteur : celui-ci lui laisse une carte avec un numéro de téléphone. Lorsqu'il appelle, Gi-hun reçoit un dernier ordre : monter dans l'avion. Il finit cependant par désobéir... Gi-hun, qui ne peut pas retrouver la vie qu'il avait avant les jeux, semble alors déterminé à mettre un terme au Squid Game. Va-t-il participer à la nouvelle édition afin de détruire le Squid Game de l'intérieur ? Sa désobéissance va-t-il au contraire le mettre davantage en danger ? Si l'abonné de Netflix trouve une réponse, ce sera dans une saison 2, si jamais celle-ci voit le jour.