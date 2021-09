Le Livre de Boba Fett : quelle date de sortie pour la série Star Wars ?

BOOK OF BOBA FETT. Spin-off de The Mandalorian, la série Le Livre de Boba Fett est prévue pour Noël sur Disney+. Date de sortie, casting... Voici les premières infos sur cette série dérivée très attendue.

[Mis à jour le 29 septembre 2021 à 17h49] La saison 2 de la série The Mandalorian a surpris de nombreux fans de la saga Star Wars en dévoilant l'arrivée au casting d'un certain Boba Fett, célèbre chasseur de primes apparu dans L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. Quasi-mutique, le personnage a longtemps nourri les fantasmes des amateurs de la saga notamment par le charisme de son armure mandalorienne verte. Pour le plus grand plaisir des inconditionnels de la saga, l'interprète de Jango Fett (L'Attaque des Clones), Temuera Robinson était ainsi revenu à l'écran dans The Mandalorian avant que Lucasfilm n'annonce que le personnage de Boba Fett aurait droit à sa propre série sur Disney++ : The Book of Boba Fett, dont le titre français est désormais connu : Le Livre de Boba Fett.

Et ce n'est pas tout ce que l'on sait au sujet de cette série puisque Disney a désormais révélé la date de sortie du Livre de Boba Fett, dont on savait qu'elle arriverait avant la saison 3 de The Mandalorian. Le spin-off de la série Star Wars sera ainsi diffusé le 29 décembre 2021, en plein pendant les fêtes de Noël. De quoi passer des vacances à rêver d'une galaxie lointaine, très lointaine.

Du côté du synopsis, Disney nous en a dit un tout petit peu plus : "Le Livre de Boba Fett" relate les aventures du légendaire chasseur de primes et du mercenaire Fennec Shand. Après s'être hasardés dans les bas-fonds de la galaxie, tous deux reviennent au milieu des dunes de Tatooine pour y revendiquer le territoire autrefois dirigé par Jabba le Hutt et son syndicat du crime...

A ce stade, seuls deux acteurs ont été confirmés au casting du Livre de Boba Fett. Temuera Robinson, apparu dans le rôle de Jango Fett dans L'Attaque des clones puis Boba Fett dans The Mandalorian, reprend le rôle du chasseur de prime en armure verte. Il donnera la réplique à Ming Na-Wen qui reprend ici le rôle de Fennec Shand, personnage apparu dans la série The Mandalorian. Côté équipe créative, la série est co-produite par John Bartnicki (Le Roi Lion) et John Hampian. En tant que producteurs délégués, on retrouve également Jon Favreau (The Mandalorian, Iron Man), Dave Filon (The Mandalorian, Star Wars Clone Wars et Rebels) mais aussi Robert Rodriguez (Alita Battle Angel), Kathleen Kennedy (président de Lucasfilm), Colin Wilson (Avatar), Karen Gilchrist (Le Livre de la jungle) et Carrie Beck (Star Wars Rebels).