Le Livre de Boba Fett : qui est le personnage de la scène post-générique de l'épisode 7 ?

BOOK OF BOBA FETT. Fin de diffusion pour la première saison de la série Le Livre de Boba Fett. L'épisode 7 se termine de façon assez énigmatique avec une scène post-générique.

[Mis à jour le 9 février 2022 à 17h49] C'est le mercredi 9 février que s'est achevée la première saison de la série Le Livre de Boba Fett (ou The Book of Boba Fett pour les anglophones) avec la diffusion d'un épisode 7 riche en action. Si la série n'a, pour l'instant, pas encore été renouvelée pour une saison 2, une scène post-générique placée à la fin de l'épisode a de quoi intriguer les spectateurs abonnés à Disney++. Attention spoilers de la scène post-générique de l'épisode 7 du Livre de Boba Fett dans les deux paragraphes suivants.

La courte scène post-générique de l'épisode 7 se déroule dans la salle de repos de Boba Fett. On y retrouve la cuve de bacta qu'il utilise pendant une bonne partie de la série pour regénérer son corps meurtri durant ses précédentes aventures. Mais ce n'est cependant pas Boba Fett que l'on voit à l'intérieur de la cuve. En effet, il s'agit d'un homme à la chevelure et à la barbe blanche que l'on peut découvrir dans la cuve. En face, se trouve le personnage appelé "Le Modificateur" (joué par Stephen Bruner alias Thundercat), sorte de chirurgien spécialisé dans les modifications d'humains, déjà vu dans l'épisode 4 de la série Le Livre de Boba Fett.

Mais de qui s'agit-il dans la cuve de bacta ? Il semblerait bien qu'il s'agisse du personnage joué par Timothy Olyphant, le marshal Cobb Vanth. Grièvement blessé dans l'épisode 6 lors d'un duel face au chasseur de prime Cad Bane, Cobb Vanth n'apparaît pas dans l'épisode 7 malgré son envie d'aider Boba Fett évoquée dans l'épisode précédent. A la fin de l'épisode final de la saison, Fennec Shand propose à Fett d'utiliser la cuve de bacta pour récupérer après le combat mais celui-ci lui annonce qu'elle "est utilisée". On peut donc imaginer que le nouveau seigneur de Mos Espa cherche à soigner le marshal avec l'aide du Modificateur comme il l'avait fait pour Fennec Shand précédemment.

La saison 2 de la série The Mandalorian a surpris de nombreux fans de la saga Star Wars en dévoilant l'arrivée au casting d'un certain Boba Fett, célèbre chasseur de primes apparu dans L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. Quasi-mutique, le personnage a longtemps nourri les fantasmes des amateurs de la saga notamment par le charisme de son armure mandalorienne verte. Pour le plus grand plaisir des inconditionnels de la saga, l'interprète de Jango Fett (L'Attaque des Clones), Temuera Robinson était ainsi revenu à l'écran dans The Mandalorian avant que Lucasfilm n'annonce que le personnage de Boba Fett aurait droit à sa propre série sur Disney+ : The Book of Boba Fett, dont le titre français n'est autre que Le Livre de Boba Fett.

La série Le Livre de Boba Fett a été diffusée en exclusivité sur la plateforme Disney+ dès le 29 décembre 2021. Diffusés à rythme hebdomadaire, les sept épisodes de la série se sont achevés le 9 février 2022.

"Le Livre de Boba Fett" relate les aventures du légendaire chasseur de primes et du mercenaire Fennec Shand. Après s'être hasardés dans les bas-fonds de la galaxie, tous deux reviennent au milieu des dunes de Tatooine pour y revendiquer le territoire autrefois dirigé par Jabba le Hutt et son syndicat du crime...

Temuera Robinson, apparu dans le rôle de Jango Fett dans L'Attaque des clones puis Boba Fett dans The Mandalorian, reprend le rôle du chasseur de prime en armure verte. Il donne la réplique à Ming Na-Wen qui reprend ici le rôle de Fennec Shand, personnage apparu dans la série The Mandalorian. La série a également vu le retour de Pedro Pascal dans le rôle de Din Djarinn, le Mandalorien de la série éponyme.

Côté équipe créative, la série est co-produite par John Bartnicki (Le Roi Lion) et John Hampian. En tant que producteurs délégués, on retrouve également Jon Favreau (The Mandalorian, Iron Man), Dave Filon (The Mandalorian, Star Wars Clone Wars et Rebels) mais aussi Robert Rodriguez (Alita Battle Angel), Kathleen Kennedy (président de Lucasfilm), Colin Wilson (Avatar), Karen Gilchrist (Le Livre de la jungle) et Carrie Beck (Star Wars Rebels).