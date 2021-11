Red Notice : faut-il voir le film avec Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot ?

RED NOTICE. Gal Gadot, Dwayne Johnson et Ryan Reynolds se donnent la réplique dans le film Red Notice, disponible sur Netflix. Vaut-il le coup ? L'avis des critiques.

Red Notice est le dernier film de braquage disponible sur Netflix. Réunissant au casting Ryan Reynolds, Dwayne Johnson et Gal Gadot, ce long-métrage suit un profileur du FBI et deux des plus grands criminels pour un braquage particulièrement audacieux. Paritcularité de ce long-métrage : il est également le plus cher qu'a produit Netflix à ce jour (200 millions de dollars). Si, sur le papier, le film avait tous les atouts pour séduire, ce n'est, dans l'ensemble, pas l'avis des critiques qui ont pu voir le film avant sa mise en ligne sur la plateforme de streaming. "Le pire de Netflix dans un produit de consommation" selon Le Journal du Geek, "film de l'algorithme Netflix" selon Ecran large, ou une "mauvaise blague hors de prix" à en croire Le Parisien, la presse est particulièrement déçu par la nouvelle proposition de la plateforme.

Les critiques reprochent à Red Notice d'avoir beaucoup trop élevé les attentes par rapport au résultat obtenu : "À l'arrivée, " Red Notice " cumule les dialogues insipides, les gags qui tombent souvent à plat, et un comique de situation qui fait flop", liste Le Parisien, qui ne manque pas non plus d'étriller les effets spéciaux et le jeu des trois acteurs. Pour Ouest-France, ce blockbuster se limite à être "un pur produit de divertissement à la formule formatée et prévisible", déplorant "une réalisation plate" et "des effets spéciaux numériques qui manquent clairement de finition". Parmi les médias indulgeants, notons LCI qui estime que "le film remplit pleinement cette fonction", nous divertir. "Mais en y regardant de plus près, il manque un petit quelque chose à cette comédie d'action un peu trop longue et assez convenue". A l'inverse, Allociné salue le blockbuster, estimant qu'il "possède presque tous les ingrédients du blockbuster réussi", malgré "des prestations inégales, un manque d'originalité et quelques incohérences scénaristiques". A chacun de se faire sa propre opinion désormais.

Synopsis - Interpol émet une "Alerte Rouge" (red notice) pour localiser et arrêter un dangereux criminel, "Le Fou". L'agent spécial du FBI John Hartley décide de aire équipe avec un voleur d'oeuvre d'art, Nolan Booth, pour mener à bien sa mission.