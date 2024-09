Emily in Paris : à quelle heure sort la partie 2 de la saison 4 sur Netflix ?

La seconde partie de la saison 4 d'"Emily in Paris" est mise en ligne sur Netflix ce jeudi 12 septembre. Cette fois, l'Américaine interprétée par Lily Collins s'envole pour Rome.

Les aventures européennes d'Emily ne sont pas finies. Après avoir arpenté Paris, l'héroïne interprétée par Lily Collins s'envole désormais pour Rome. Ce jeudi 12 septembre, les fans d'Emily in Paris peuvent découvrir la seconde partie de la saison 4, un mois après le lancement des premiers épisodes sur Netflix. Les épisodes 6 à 10 sont disponibles ce jeudi à partir de 9h01, comme toutes les autres productions originales de la plateforme de streaming.

Et après ? Pour l'heure, la saison 5 d'Emily in Paris n'a pas encore été officialisée par Netflix et la série n'a pas encore été renouvelée pour une suite. Comme d'habitude, tout dépendra des audiences de la plateforme de streaming. Selon les données de la newsletter spécialisée Netflix & Chiffres, la première partie avait connu un jolie succès, se classant dans le top 3 des séries découpées en demi-saisons sorties un jeudi, derrière les Bridgerton et You, mais devant The Witcher. Le renouvellement pourrait donc être acté par la plateforme de streaming, mais encore une mois, mieux vaut attendre une annonce officielle pour que les fans puissent se réjouir.

Quelle est l'intrigue d'Emily in Paris ?

Emily, une Américaine âgée d'une vingtaine d'années originaire du Midwest, vit enfin son rêve : elle part s'installer à Paris après avoir reçu une étonnante offre d'emploi : celle de donner son point de vue us à une agence de marketing française au bord du gouffre. Mais entre la France et les Etats-Unis, les différences culturelles sont nombreuses, que ça soit dans la vie professionnelle, quotidienne ou amoureuse.

Trois saisons d'Emily in Paris sont déjà disponibles sur Netflix. Mais l'héroïne incarnée par Lily Collins n'en a pas fini avec les abonnés, puisqu'une saison 4 sort en 2024 sur la plateforme de streaming. Elle sort en deux parties : la première est mise en ligne le 15 août 2024, et la partie 2 sort un mois plus tard, le 12 septembre.

Lily Collins : Emily Cooper

Lucas Bravo : Gabriel

Camille Razat : Camille

Ashley Park : Mindy Chen

Philippine Leroy-Beaulieu : Sylvie

Kate Walsh : Madeline Wheeler

William Abadie : Antoine Lambert

Samuel Arnold : Julien

Lucien Laviscount : Alfie

Bruno Gouery : Luke

Elizabeth Tan : Li

Arnaud Viard : Paul Brossard

Où voir Emily in Paris en streaming ?

Emily in Paris est une série diffusée sur Netflix depuis le 2 octobre 2020. Pour découvrir chaque nouvelle saison créées par Darren Star, il faut donc avoir un abonnement à la plateforme de streaming leader du domaine. Les offres varient, de 5,99 euros par mois pour l'abonnement avec publicités, 13,49 euros par mois pour l'offre standard à 19,99 euros par mois pour l'offre Premium.