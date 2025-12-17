Emily in Paris : à quelle heure sort la saison 5 sur Netflix ?

La saison 5 d'Emily in Paris arrive sur Netflix le 18 décembre 2025. Mais à partir de quelle heure découvrir les nouveaux épisodes ?

Adieu Emily in Paris, benvenuto Emily in Rome ! La plus française des américaines signe son retour sur Netflix pour sa cinquième saison. L'héroïne jouée par Lily Collins s'est envolée à Rome et vit une nouvelle romance, mais ses collègues et amis parisiens ne seront pas loin dans ces nouveaux épisodes.

La saison 5 d'Emily in Paris (qui n'a évidemment pas changé de titre) sort le 18 décembre 2025. Comme pour toutes les productions originales de la plateforme de streaming, il faut patienter jusqu'à 9h01, heure française, avant de pouvoir binge-watcher les épisodes.

Dans la saison 5 d'Emily in Paris, l'héroïne incarnée par Lily Collins est désormais à la tête de l'agence Grateau de Rome. Mais l'adaptation n'est pas simple quand elle fait face à des difficultés sur le plan professionnel et amoureux qui vont menacer ses amours et sa carrière. Au total, dix épisodes sont mis en ligne ce jeudi.

Quelle est l'intrigue d'Emily in Paris ?

Emily, une Américaine âgée d'une vingtaine d'années originaire du Midwest, vit enfin son rêve : elle part s'installer à Paris après avoir reçu une étonnante offre d'emploi : celle de donner son point de vue us à une agence de marketing française au bord du gouffre. Mais entre la France et les Etats-Unis, les différences culturelles sont nombreuses, que ça soit dans la vie professionnelle, quotidienne ou amoureuse.

Lily Collins : Emily Cooper

Lucas Bravo : Gabriel

Camille Razat : Camille

Ashley Park : Mindy Chen

Philippine Leroy-Beaulieu : Sylvie

Kate Walsh : Madeline Wheeler

William Abadie : Antoine Lambert

Samuel Arnold : Julien

Lucien Laviscount : Alfie

Bruno Gouery : Luke

Elizabeth Tan : Li

Arnaud Viard : Paul Brossard

Où voir Emily in Paris en streaming ?

Emily in Paris est une série diffusée sur Netflix depuis le 2 octobre 2020. Pour découvrir chaque nouvelle saison créées par Darren Star, il faut donc avoir un abonnement à la plateforme de streaming leader du domaine. Les offres varient, de 5,99 euros par mois pour l'abonnement avec publicités, 13,49 euros par mois pour l'offre standard à 19,99 euros par mois pour l'offre Premium.