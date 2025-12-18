Emily in Paris : un drame a interrompu le tournage de la saison 5 à Venise

Disponible sur Netflix, la saison 5 d'Emily in Paris a été endeuillée par un drame sur le tournage, en août dernier.

Benvenuto Emily ! La saison 5 d'Emily in Paris, que l'on pourrait renommer Emily in Rome, est disponible sur Netflix depuis ce jeudi 18 décembre. Dans cette nouvelle salve d'épisodes, l'héroïne jouée par Lily Collins a de nouvelles responsabilités professionnelles et se retrouve à la tête de l'agence Grateau à Rome. Mais où qu'elle aille, la vie d'Emily n'est pas de tout repos, et des difficultés professionnelles et amoureuses vont venir perturber sa "dolce vita".

Loin du glamour et des paillettes de cette série très déconnectée de la réalité, le tournage de la saison 5 d'Emily in Paris a été particulièrement éprouvant. Car un drame s'est produit lors de captations à Venise, le 21 août dernier. L'assistant réalisateur Diego Borella est décédé à l'âge de 47 ans sur le plateau, alors que les équipes préparaient une scène à l'hôtel Danieli, à Venise. Diego Borella a été victime d'un malaise vers 18h30.

L'équipe médicale présente sur le tournage n'a pas pu le réanimer, malgré une intervention rapide avec défibrillateur. Il serait décédé des suites d'une "crise cardiaque soudaine". Le tournage avait alors été suspendu par respect pour sa famille.

Quelle est l'intrigue d'Emily in Paris ?

Emily, une Américaine âgée d'une vingtaine d'années originaire du Midwest, vit enfin son rêve : elle part s'installer à Paris après avoir reçu une étonnante offre d'emploi : celle de donner son point de vue us à une agence de marketing française au bord du gouffre. Mais entre la France et les Etats-Unis, les différences culturelles sont nombreuses, que ça soit dans la vie professionnelle, quotidienne ou amoureuse.

Lily Collins : Emily Cooper

Lucas Bravo : Gabriel

Camille Razat : Camille

Ashley Park : Mindy Chen

Philippine Leroy-Beaulieu : Sylvie

Kate Walsh : Madeline Wheeler

William Abadie : Antoine Lambert

Samuel Arnold : Julien

Lucien Laviscount : Alfie

Bruno Gouery : Luke

Elizabeth Tan : Li

Arnaud Viard : Paul Brossard

Où voir Emily in Paris en streaming ?

Emily in Paris est une série diffusée sur Netflix depuis le 2 octobre 2020. Pour découvrir chaque nouvelle saison créées par Darren Star, il faut donc avoir un abonnement à la plateforme de streaming leader du domaine. Les offres varient, de 5,99 euros par mois pour l'abonnement avec publicités, 13,49 euros par mois pour l'offre standard à 19,99 euros par mois pour l'offre Premium.