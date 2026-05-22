Emily in Paris : la saison 6 sera la dernière sur Netflix

Netflix a annoncé que les aventures d'Emily prendraient fin à l'issue de sa sixième saison, prochainement diffusée.

Toutes les bonnes choses ont une fin. Les fans de The Boys l'ont éprouvé cette semaine avec la diffusion de l'épisode final de la série, le 20 mai 2026. Dès le lendemain, au tour des fans d'Emily in Paris de devoir se préparer aux adieux : Netflix a annoncé que la série américaine prendrait fin à l'issue de sa sixième saison.

Le tournage de la saison 6 d'Emily in Paris a débuté en Grèce, quelques temps auparavant. "Créer Emily in Paris avec ce casting et cette équipe extraordinaires a été le voyage d'une vie, a réagi le créateur Darren Starr dans un communiqué de presse. Alors qu'on débute la saison finale, je suis reconnaissant envers Netflix, Paramount, et les fans qui ont fait ce voyage incroyable avec nous. Merci de nous avoir permis de faire partie de vos vie, et d'avoir inspirer vos rêves de voyage et votre amour de Paris.".

De son côté, l'actrice Emily Collin a réagi en vidéo : "la saison 6 va vous apporter tout ce que vous adorer dans la série et va servir de chapitre final pour l'aventure d'Emily. Notre casting et notre équipe met tout son coeur à faire une fantastique saison d'adieu". A noter que ce n'est pas la seule série Netflix qui prendra fin dans les mois qui vont suivre : La Défense Lincoln et The Night Agent vont également s'achever à la fin de leur prochaine saison. Pour l'heure, la date de sortie de la saison 6 d'Emily in Paris n'est pas connue.

Quelle est l'intrigue d'Emily in Paris ?

Emily, une Américaine âgée d'une vingtaine d'années originaire du Midwest, vit enfin son rêve : elle part s'installer à Paris après avoir reçu une étonnante offre d'emploi : celle de donner son point de vue us à une agence de marketing française au bord du gouffre. Mais entre la France et les Etats-Unis, les différences culturelles sont nombreuses, que ça soit dans la vie professionnelle, quotidienne ou amoureuse.

Lily Collins : Emily Cooper

Lucas Bravo : Gabriel

Camille Razat : Camille

Ashley Park : Mindy Chen

Philippine Leroy-Beaulieu : Sylvie

Kate Walsh : Madeline Wheeler

William Abadie : Antoine Lambert

Samuel Arnold : Julien

Lucien Laviscount : Alfie

Bruno Gouery : Luke

Elizabeth Tan : Li

Arnaud Viard : Paul Brossard

Où voir Emily in Paris en streaming ?

Emily in Paris est une série diffusée sur Netflix depuis le 2 octobre 2020. Pour découvrir chaque nouvelle saison créées par Darren Star, il faut donc avoir un abonnement à la plateforme de streaming leader du domaine. Les offres varient, de 5,99 euros par mois pour l'abonnement avec publicités, 13,49 euros par mois pour l'offre standard à 19,99 euros par mois pour l'offre Premium.