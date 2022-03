Alerte rouge : de quoi parle le dernier film Pixar ?

ALERTE ROUGE DISNEY. Le 25e film Pixar sort sur Disney+ le 11 mars 2022. Casting, bande-annonce, synopsis, on vous récapitule tout ce qu'il faut savoir avant de voir Alerte rouge en streaming.

[Mis à jour le 11 mars 2022 à 9h00] Les studios Pixar sortent leur 25e film d'animation sur Disney++. Alerte rouge décrit le quotidien de Mei Lee, une adolescente pleine de fougue et d'audace. Elle est toutefois tiraillée entre l'image d'enfant parfait qu'elle renvoie aux yeux de sa mère et ses émois de jeune fille. Mais un beau jour, sa vie se retrouve bouleversée lorsqu'elle acquiert la capacité de se transformet en panda roux géant à l'instant même où elle se sent débordée par ses émotions. Alors que la jeune femme s'affirme, le fossé entre les attentes de sa mère et sa nouvelle vie se creuse.

Alerte rouge ne passera pas par la case cinéma. Le film Pixar est mis en ligne directement sur la plateforme de streaming Disney+ ce 11 mars 2022. Réalisé par Domee Shi (à qui l'on doit le court-métrage oscarisé "Bao"), cette production réunit au casting anglais les voix de Sandra Oh (Ming Lee), Rosalie Chiang (Meilin Lee), Maitreyi Ramakrishnan ou encore Jordan Fisher. Aux Etats-Unis, le film est classé pour tous les âges, avec accompagnement parental. En France, le film est accessible pour tout public. Le propos du film (l'adolescence) reste toutefois plus accessible à de grands enfants et leurs parents, même si le panda roux promet de faire craquer tous les âges !

En savoir plus

Synopsis - Mei Lee, adolescente de 13 ans, est tiraillée par sa mère protectrice, son assurance et les chamboulements de l'âge ingrat. Et comme si ce n'était pas suffisant, chaque fois qu'elle se sent envahie par ses émotions, elle se transforme en panda roux géant.

Alerte rouge devait initialement sortir au cinéma. Mais l'augmentation des cas de coronavirus début janvier 2022 change la stratégie de diffusion de ce film d'animation. Finalement, la production des studios Pixar emboite le pas de Soul et Luca avant lui pour sortir directement en streaming sur Disney+. Le long-métrage ne sera accessible qu'aux abonnés de la plateforme de streaming dès le 11 mars 2022, et pour une durée illimitée.

Un temps annoncé pour une sortie cinéma, Alerte rouge ne sera finalement disponible que pour les abonnés de la plateforme Disney+. Le long-métrage est à découvrir en streaming à partir du 11 mars 2022. Le film ne sera pas disponible sur d'autres plateformes que celle qui distribue les contenus de Disney et Pixar. Pour s'inscrire à Disney+, cliquez ici.