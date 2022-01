Vox Machina : tout savoir sur la série Critical Role diffusée sur Prime Video

THE LEGEND OF VOX MACHINA. Evénement inédit, Amazon Prime Video diffuse l'adaptation animée d'une campagne de jeu de rôle Donjons et Dragons menée par la bande de Critical Role. Vous n'y connaissez rien ? Voici tout ce qu'il faut savoir avant de regarder la série.

Amazon Prime Video accueille une nouvelle série d'animation : The Legend of Vox Machina. Il s'agit de l'adaptation animée d'une aventure menée par Critical Role, une bande de comédiens américains qui se réunissent chaque semaine sur Twitch pour diffuser leurs parties de jeu de rôle. Débutée en 2015, cette aventure est très rapidement devenue un véritable phénomène aux Etats-Unis et dans le monde, avec des millions de visionnages enregistrés sur Twitch et sur Youtube. Financée sur Kickstarter, The Legend of Vox Machina devait d'abord être un double épisode avant de se transformer en une saison de dix épisodes puis deux saisons d'un total de 24 épisodes diffusés sur Amazon Prime Video. Dans Vox Machina, on suit un groupe d'aventuriers disparates qui, de guerriers de seconde zone, vont parcourir le monde médiéval-fantastique d'Exandria et devenir, fait d'armes après fait d'armes, de véritables héros. Destiné résolument à un public averti, la série The Legend of Vox Machina se permet de nombreux jurons et ne lésine pas sur l'hémoglobine. Elle n'est donc pas pensée pour les enfants, comme en témoigne la bande-annonce ci-dessous.

Critical Role, c'est un groupement d'acteurs américains principalement connus pour leurs contributions aux doublages de séries animées et de jeux vidéo qui, à partir de 2015, se retrouvent en direct sur Twitch pour partager avec les spectateurs leurs campagnes de jeu de rôle (sous le système populaire de Donjons et Dragons 5e édition). Pour faire court, un jeu de rôle sur table consiste à réunir des joueurs qui incarnent des personnages imaginaires le plus souvent dotés de pouvoirs extraordinaires. Ils mènent à bien des missions dans l'univers décrit par le maître du jeu qui leur demande régulièrement de jeter un ou plusieurs dés pour connaître le résultat de leurs actions.

Vox Machina, la première campagne de jeu de rôle créée par Critical Role, a été diffusée sur la chaîne Twitch de Geek & Sundry de 2015 à 2017. Pendant deux ans et demi et près de 373 heures d'émissions, les amateurs du programme ont suivi les aventures du groupe de mercenaires, caractérisé par son amour pour les boissons alcoolisées, les blagues en dessous de la ceinture et les réparties cinglantes. La série The Legend of Vox Machina diffusée sur Amazon Prime Video se veut l'adaptation dans les grandes lignes de cette campagne de jeu de rôle.

En mars 2019, Critical Role organise une vaste collecte de financement participatif sur Kickstarter visant à récolter les fonds nécessaires à l'animation d'un double épisode spécial dévoilant une partie des origines de Vox Machina. Un partenariat est annoncé avec le studio d'animation Titmouse, que l'on connaît notamment pour avoir travaillé sur les séries d'animations Big Mouth (Netflix), Motorcity ou encore Star Trek : Lower Decks. Les 750 000 dollars nécessaires à la production de l'épisode sont atteints en quelques heures seulement et, à la fin de la campagne, les fans de Critical Role (ou "Critters") ont amassé la bagatelle de 11 millions de dollars. A ce jour, Vox Machina et Critical Role détiennent toujours le record du projet de film ou de série le plus financé sur Kickstarter. Grâce à la générosité de ses fans, Critical Role peut désormais envisager l'animation de non pas un double épisode mais de 10 épisodes pour ce qui sera désormais une série dédiée à l'adaptation d'une partie de la campagne de Vox Machina.

En octobre 2019, Critical Role annonce avoir signé un partenariat de diffusion avec Amazon Prime Video qui deviendra, de fait, la maison de The Legend of Vox Machina. Cela ne s'arrête pas là puisqu'Amazon a également prévu d'investir dans la série d'animation au point que celle-ci sera désormais composée de deux saisons de 12 épisodes. Prime Video commande donc 14 épisodes de plus que ce qui était prévu à la fin de la campagne de financement, ce qui permettra donc à la série d'adapter encore plus de moments phares de la première aventure de Critical Role. Une clause du deal entre Critical Role et Amazon Prime Video prévoit par ailleurs que ce partenariat se développe à d'autres séries par la suite. On imagine sans mal qu'une adaptation animée de la deuxième campagne (dédiée au groupe de Mighty Nein) puisse être proposée à Amazon Prime Video si le succès de Vox Machina est au rendez-vous.

A l'origine prévue pour une diffusion fin 2020, la série Vox Machina a pris du retard tout d'abord en raison de son changement d'échelle : animer 40 minutes n'est pas la même chose qu'en animer six fois plus pour la saison 1. Finalement, la série The Legend of Vox Machina débarque sur Amazon Prime Video le 28 janvier 2022 pour une diffusion en salves de trois épisodes tous les vendredis.

Après le succès du financement sur Kickstarter, les fans de Critical Role étaient assurés de pouvoir découvrir une première saison de The Legend of Vox Machina. Dès l'annonce de l'arrivée d'Amazon Prime Video comme partenaire de diffusion, une deuxième saison a été annoncée. Celle-ci sera composée de 12 épisodes elle aussi. Cependant, aucune date de diffusion n'a pour l'instant été dévoilée au sujet de la saison 2 de Vox Machina.

Les membres principaux de la bande de Critical Role sont tous connus dans le domaine du doublage de séries animées ou de jeux vidéo. Matt Mercer, maître du jeu et narrateur des diverses campagnes de Critical Role, est notamment connu pour le rôle de Cassidy dans le jeu Overwatch et Leon S. Kennedy dans Resident Evil 6. Ashley Johnson (Pike) est connue pour avoir joué le rôle d'Ellie dans les deux épisodes de The Last of Us. Elle joue aussi dans la série Blindspot. Laura Bailey a prêté sa voix à plusieurs personnages de jeux vidéo donc Jaina dans World of Warcraft ou bien Abby dans The Last of Us 2. Travis Willingham est un habitué des séries animées et jeux vidéo. Il a notamment doublé le Caïd dans le jeu Spider-Man sorti sur PS4 en 2018. Taliesin Jaffe est connu des studios des enregistrements de doublage, aussi bien comme acteur que comme directeur voix. Il double par exemple Flash dans le jeu vidéo Injustice 2. Enfin, Liam O'Brien a travaillé sur de nombreux doublages d'animé (il joue Gaara dans les adaptations américaines de Naruto) ou de jeux vidéo (Illidan Stormrage dans World of Warcraft). Tous reprennent leur rôle dans la série Vox Machina. Matt Mercer, quant à lui, double quelques personnages secondaires dans la série tandis que d'autres acteurs reprennent certains autres personnages à qui il prêtait sa voix dans la campagne 1 de Critical Role.

Pour donner vie au continent de Tal'Dorei et aux personnages inventés par Matt Mercer, de nombreux acteurs ont été recrutés en plus des comédiens principaux de Critical Role. Au casting, on retrouvera ainsi les voix de Stephanie Beatriz (Brooklyn 99), Rory McCann (Sandor Clegane dans Game of Thrones), Khary Payton (Ezekiel dans The Walking Dead), David Tennant (Doctor Who) ou encore Dominic Monaghan (Merry dans Le Seigneur des Anneaux). Mais ce n'est pas tout. Voici le casting complet de The Legend of Vox Machina ci-dessous.