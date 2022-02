All of us are dead : une saison 2 bientôt sur Netflix ? Ce que l'on sait

ALL OF US ARE DEAD NETFLIX."All of us are dead" est le nouveau phénomène de Netflix venu de Corée du Sud. Une saison 2 est-elle en préparation pour cette série de zombies ?

[Mis à jour le 4 février 2022 à 10h11] Squid Game, Alice in Borderland, Hellbound... Les séries sud-coréennes ont la côte sur Netflix. All of us are dead ne déroge pas à la règle et s'inscrit comme le nouveau phénomène de la plateforme de streaming. Cette série de zombies a été mise en ligne le 28 janvier 2022. Les abonnés y suivent les aventures d'un groupe de lycéens, enfermés dans leur établissement alors qu'un virus transforme les autres élèves en morts vivants assoiffés de sang. Cette série de Cheon Seong-il est rapidement devenu un phénomène sur Netflix, devenant cette semaine le programme le plus regardé de la plateforme dans plusieurs pays.

Pour l'heure, on ne sait pas si All of us are dead aura droit ou non à une saison 2. Celle-ci n'a pas encore été confirmée par Netflix, qui vient à peine de sortir la série. Ce qui est sûr, c'est qu'après le succès planétaire de Squid Game, les voyants semblent au vert : All of us are dead s'est rapidement classé numéro 1 des programmes les plus vus sur Netflix dans plusieurs pays à travers le monde. Mais avant de s'enthousiasmer à l'idée de retrouver les étudiants de Hyosan, il faudra toutefois attendre que la plateforme de streaming officialise une suite.

La fin de All of us are dead ouvre de nombreuses portes, ce qui laisse penser qu'une saison 2 est tout à fait envisageable. Hyosan est bombardé afin d'éradiquer le virus : 60 000 personnes sont mortes, 110 000 ont survécu. Parmi eux, on compte notamment Nam-ra, qui porte le virus en elle, On-jo, Su-hyeok, Dae-su, Song Jae-ik mais aussi d'autres personnes infectées ou asymptomatiques. Le virus Jonas est donc toujours actif, et la femme et le fis du créateur, également contaminés, ont été enlevés par l'armée. Pour chercher un remède, ou pour exploiter le virus ?

Synopsis - Un lycée sud-coréen devient l'épicentre d'une épidémie fatale. Le virus transforme tout le monde en zombie. Des élèves pris au piège dans l'établissement vont tout faire pour survivre.

Park Solomon : Lee Suhyeok

Park Ji-hoo : Nam Onjo

Cho Yi-hyun : Nam Ra

Yoon Chan-young : Lee Cheongsan

Yoo In-Soo : Yoon Gwi-nam

Kim Byeong-cheol : Lee Byung-chan

Yoomee Lee : Lee Na-yeon

Shin Jae-hwi : Chang-hoon

Lee Eun-saeem : Park Mi-jin

Ha Seung-ri : Jang Ha-ri

Bae Hae-sun : Park

Lee Kyu-hyung : Song Jae-ik

Oh Hee-joon : Kang Jin-goo

Yang Han-yeol : Yoo Jun-seong

All of us are dead est une série télévisée sud-coréenne. Elle est mise en ligne depuis le 28 janvier 2022 sur Netflix. Pour l'heure, cette production n'est disponible sur aucune autre plateforme de streaming concurrente. Il faut donc avoir un abonnement à Netflix pour pouvoir découvrir les épisodes de cette série de zombies.

La saison 1 de All of us are dead est mise en ligne sur Netflix le 28 janvier 2022. Les fans de séries de zombies l'ont déjà binge-watchée, avec une interrogation qui demeure : une saison 2 sortira-t-elle prochainement sur la plateforme de streaming ? Pour l'heure, rien n'a été officialisé du côté de Netflix. On ne sait donc pas si All of us are dead aura droit ou non à une suite pour le moment.

All of us are dead est une série sud-coréenne crée par Cheon Seong-il. Il ne s'agit toutefois pas d'une adaptation originale mais de l'adaptation d'un webtoon (bande-dessinée coréenne en ligne) intitulée Now at our school (et renommée avec le titre de la série). Elle est écrite par Joo Dong-geun et accessible en ligne sur plusieurs sites spécialisés.