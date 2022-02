Pam & Tommy : l'incroyable transformation de Lily James en Pamela Anderson

PAM AND TOMMY. Lily James incarne Pamela Anderson dans "Pam & Tommy", série disponible sur Disney+ qui retrace le scandale de sa sextape avec Tommy Lee.

Pam & Tommy revient sur le sulfureux scandale de la sextape de Pamela Anderson et son mari Tommy Lee. Lily James a été choisie pour incarner l'actrice d'Alerte à Malibu dans la mini-série de Disney++ mise en ligne le 2 février 2022. Et autant dire que la comédienne de 32 ans est méconnaissable dans ce rôle. Dans une interview au magazine Porter, elle révèle avoir dû porter une combinaison prothétique pour être convaincante dans le rôle de l'ancienne playmate. A cela, s'ajoutaient trois heures de maquillage chaque jour dès 3h30 du matin, une perruque et de l'auto-bronzant pour devenir Pamela Anderson.

Un défi pour l'actrice de Pam & Tommy qui s'est toutefois révélé très "libérateur" comme elle le confie dans cette même interview. Avant d'incarner Pamela Anderson dans Pam & Tommy, Lily James a fait plusieurs apparitions remarquées sur grand écran principalement. En 2015, elle décroche le rôle-titre de Cendrillon, réalisé par Kenneth Branagh, avant d'incarner une Meryl Streep jeune dans Mamma Mia! Here we go again. L'actrice a également joué dans Baby Driver, Downton Abbey, Yesterday ou encore Rebecca.

En savoir plus

Synopsis - Alors au sommet de sa gloire grâce à la série "Alerte à Malibu", Pamela Anderson se retrouve en plein scandale lorsque sa sextape avec son mari, Tommy Lee (batteur du groupe Mötley Crüe) est rendue accessible au grand public.

Lily James : Pamela Anderson

Sebastian Stan : Tommy Lee

Taylor Schilling : Erica Gauthier

Seth Rogen : Rand Gauthier

Nick Offerman : Oncle Miltie

Fred Hechinger : Seth Warshavsky

Andrew Dice Clay : Butchie

Mozhan Marno : Gail Chwatsky

Pepi Sonuga : Melanie

Paul Ben-Victor : Richard Alden

Spenser Granese : Steve Fasanella

Pam & Tommy est une série américaine mise en ligne sur Disney+ le 2 février 2022. Il faut donc avoir un abonnement à la plateforme de streaming pour découvrir les huit épisodes de cette mini-série qui retrace le scandale de la sextape de Pamela Anderson et son mari Tommy Lee.