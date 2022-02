Inventing Anna : que devient la vraie Anna Delvey ?

INVENTING ANNA NETFLIX. "Inventing Anna" est inspiré de l'histoire vraie d'Anna Delvey, qui a escroqué l'élite de New York. Que devient la véritable protagoniste de la série Netflix ?

[Mis à jour le 11 février 2022 à 9h00] Inventing Anna promet d'être le nouveau phénomène de Netflix. D'abord, car il s'agit d'une série produite par la société de Shonda Rhimes (Grey's Anatomy, La Chronique des Bridgerton, How to get away with murder...). Mais, surtout, car elle s'inspire de la folle histoire vraie d'Anna Delvey. Née Anna Sorokin en Russie, elle s'est fait passer pendant plusieurs années pour une héritière allemande et a été condamnée pour avoir volé des millions d'euros à l'élite new-yorkaise, entre 2013 et 2017. Elle est incarnée dans la série par l'actrice de Ozark, Julia Garner.

La véritable Anna Delvey (dont le vrai nom est Anna Sorokin) a passé deux ans en prison avant d'être reconnue coupable d'escroquerie, grand banditisme et crime organisé en avril 2019. Condamnée à une peine pouvant aller de 4 à 12 ans de prison et à rembourser 200 000 dollars de dédommagement, elle a été libérée pour bonne conduite en février 2021. Six semaines après sa remise en liberté, elle est arrêtée par les services américains de l'immigration et des douanes et pourrait être expulsée vers l'Allemagne. Celle qui a inspiré Inventing Anna a aujourd'hui 30 ans. Elle est actuellement en prison, dans le centre correctionnel du comté d'Orange, dans l'Etat de New York. Entre temps, en janvier 2022, elle a été testée positive et placée en quarantaine, à l'isolation.

Dans un article, publié par le média anglophone Insider le 2 février 2022, Anna Delvey explique qu'elle ne "regardera pas Inventing Anna de sitôt." Elle explique dans cet essai avoir "espéré qu'au moment" de la sortie de la série sur Netflix, elle "aurait avancé dans [sa] vie". "J'ai imaginé que la série serait en quelque sorte une conclusion, le résumé et la clôture d'un long chapitre qui a pris fin. Près de quatre ans de travail et des heures de conversations téléphoniques et de visites plus tard, la série est basée sur mon histoire et racontée du point de vue d'une journaliste. [...] Je ne peux m'empêcher de me sentir comme un élément secondaire."

En savoir plus

Inventing Anna est une série créée par Shonda Rhimes, à qui l'on doit notamment Grey's Anatomy ou Scandal. Cette mini-série en 9 épisodes, mise en ligne sur Netflix le 11 février 2022, retrace l'histoire vraie d'Anna Delvey. En 2019, cette jeune femme russe est jugée coupable d'avoir arnaqué de nombreuses personnalités de New York en se faisant passer pour une riche héritière allemande. Elle est reconnue coupable d'avoir volé des dizaines de millions d'euros.

Inventing Anna s'inspire directement de l'article "Comment Anna Delvey a trompé les fêtards de New York", paru dans le New York Magazine il y a quelques années. La célèbre arnaqueuse est ici incarnée par l'actrice Julia Garner (Ozark). Au casting, on retrouve également les comédiennes Anna Chlumsky, Katie Lowes ou encore Laverne Cox.

Synopsis - La journaliste Vivian Kent enquête sur Anna Delvey, une héritière allemande qu'elle soupçonne d'avoir arnaqué la haute-sphère new-yorkaise.

La série Inventing Anna arrive très prochainement en streaming sur Netflix. La mini-série signée Shonda Rhimes (Grey's Anatomy, Scandal, How to get away with murder...) est mise en ligne sur la plateforme par abonnement le vendredi 11 février 2022. Il sera alors possible de découvrir les 9 épisodes de cette fiction adaptée de l'histoire vraie d'Anna Delvey.

Julia Garner : Anna Delvey

Anna Chlumsky : Vivian

Katie Lowes : Rachel

Arian Moayed : Todd

Alexis Floyd : Neff

Anders Holm : Jack

Jeff Perry : Lou

Laverne Cox : Kacy Duke

Anne Deavere Smith : Maud

Jennifer Esposito : Talia Mallay

Terry Kinney : Barry

Inventing Anna est une mini-série inspirée de l'article du New York Magazine "How Anna Delvey Tricked New York's Party People" (Comment Anna Delvey a piégé les fêtards de New York, ndlr). Elle raconte directement l'histoire vraie d'Anna Delvey/Anna Sorokin. Cette jeune femme russe, née en 1991, a prétexté être Allemande lorsqu'elle s'intéresse à la mode. Elle s'installe à New York en 2016, se faisant passer pour une riche héritière allemande, dans le but d'escroquer deux banques et de millionnaires de la capitale américaine. Elle est condamnée en 2019 à quatre ans de prison pour escroquerie, grand banditisme et crime organisé, jugée coupable d'avoir volé des dizaines de millions de dollars. Anna Delvey est sortie de prison le 11 février 2021.

Inventing Anna est une mini-série créée et produtie par Shonda Rhimes. Elle est composée de 9 épisodes, qui sont tous en ligne depuis le 11 février 2022 sur Netflix. Il faut donc avoir un abonnement et un compte à la plateforme pour découvrir ce programme en streaming légal.