The Power of the Dog : de quoi parle le film favori des Oscars ?

THE POWER OF THE DOG NETFLIX. Le film de Jane Campion, "The Power of the Dog", domine la course aux Oscars avec pas moins de 12 nominations. Mais de quoi parle ce western avec Benedict Cumberbatch ?

Meilleur film, meilleure réalisation, meilleurs acteurs et actrices... The Power of the Dog fait la course en tête des Oscars. Avec pas moins de 12 nominations, le film de Jane Campion fait figure de grand favori de la cérémonie de remise de prix 2022. Il faudra toutefois patienter jusqu'au 27 mars pour savoir s'il raflera tous les prix ou non. Avec une citation dans la catégorie meilleure réalisation des Oscars, Jane Campion entre dans l'histoire et devient la première femme réalisatrice à cumuler deux nominations dans cette catégorie, après La leçon de piano. La cinéaste n'a toutefois jamais remporté la statuette. Pour ce film, Jane Campion a déjà remporté le Lion d'argent de la meilleure réalisation à la dernière Mostra de Venise.

The Power of the Dog est un western disponible sur Netflix. On y suit les frères Burbank, Phil, cruel et brillant, et Georges, bienveillant et flegamatique, qui sont à la tête d'un des plus gros ranch de la vallée du Montana. Lorsque Georges, épouse Rose, une jeune veuve, sans prévenir son frère, Phil entre dans une colère noire et se met en tête de détruire la vie de sa belle-soeur. Pour cela, il va utiliser le fils de Rose, Peter, un garçon sensible mais qui pourrait se révéler plus redoutable que ne pourrait le penser le cowboy. Au casting de The Power of the Dog, on retrouve Benedict Cumberbatch (Phil), Kirsten Dunst (Rose Gordon), Jesse Plemons (George Burbank) et Kodi Smit-McPhee (Peter). Tous les quatre sont nommés aux Oscars dans leurs catégories respectives.