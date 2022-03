Obi Wan Kenobi : la série change de date sur Disney+, quand la verra-t-on ?

OBI WAN KENOBI SERIE. Ewan McGregor a annoncé lui-même le changement de date de la série Obi Wan Kenobi sur Disney+. Voici sa nouvelle date.

[Mis à jour le 31 mars 2022 à 17h15] Après avoir annoncé une première date de diffusion le 25 mai 2022 sur Disney++, Lucasfilm et Disney ont décidé de changer de fusil d'épaule et de lancer la série Disney+ deux jours plus tard. Obi Wan Kenobi fera son grand retour le 27 mai 2022 sur Disney+ partout dans le monde. C'est en tout cas Ewan McGregor lui-même qui s'est chargé de l'annonce, publiée sur les réseaux sociaux le temps d'une courte vidéo. Après avoir choisi le mercredi comme jour de diffusion de ses séries exclusives, cela pourrait marquer un retour à la case du vendredi pour les prochaines productions de Disney+. Les fans devront attendre deux jours de plus pour voir McGregor de nouveau sous les traits du maître Jedi de la saga Star Wars. Notons cependant que Disney+ diffusera deux épisodes de la série dès le jour de lancement.

Incoming transmission from Obi-Wan Kenobi... pic.twitter.com/t6Ugzdl7m4 — Star Wars (@starwars) March 31, 2022

La mini-série événement se déroule une dizaine d'année après La Revanche des Sith. On y retrouvera le Jedi campé par Ewan McGregor sur la planète Tatooine où il espère se cacher alors que l'Empire est à la recherche des derniers Jedi pour les éradiquer de la galaxie. Dark Vador, qui fera ici son retour avec Hayden Christensen, compte ainsi retrouver son ancien maître et, si possible, le mettre hors d'état de nuire. Dans la bande-annonce, que nous vous proposons de découvrir ci-dessous, on peut voir Obi-Wan surveiller le jeune Luke Skywalker qu'il a confié à la garde d'Owen (Joel Edgerton) sur Tatooine. On peut également voir plusieurs autres personnages de l'Empire organiser la traque des Jedi. Vêtus de noir, ces personnages ne sont autre que des inquisiteurs que les amateurs de la série Star Wars Rebels (ou bien du jeu vidéo Star Wars Jedi Fallen Order) auront déjà vus à l'œuvre. Armés de sabres laser rouges et sensibles à la Force, ces Inquisiteurs sont des ennemis redoutables que Vador utilisent pour des missions contre les Jedi ayant survécu à l'Ordre 66.

Alors que Lucasfilm prend le temps de préparer le retour de Star Wars au cinéma, c'est sur le petit écran que se développe la saga ces dernières années. Sur Disney+, le succès de The Mandalorian a donné des idées au studio qui a annoncé une palanquée de spin-offs et autres projets dans la galaxie lointaine, très lointaine. Parmi les projets les plus attendus, une série Obi-Wan Kenobi promet le retour d'Ewan McGregor dans le rôle du Maître Jedi ainsi qu'Hayden Christensen dans le rôle de son apprenti déchu, Anakin Skywalker. La série doit se dérouler dix ans après La Revanche des Sith et sera réalisée par Deborah Chow, qui avait déjà réalisé deux épisodes de la saison 1 de The Mandalorian.

Longtemps évoquée à l'état de rumeurs, la série Obi-Wan Kenobi a été officialisée le 24 août 2019 lors de la D23 Expo avec l'annonce du retour d'Ewan McGregor dans le rôle titre. En décembre 2020, Lucasfilm confirmait que Hayden Christensen, qui campait Anakin Skywalker dans la prélogie Star Wars, serait bien dans la série dans le rôle de l'Elu de la Force devenu Dark Vador. Fin mars 2021, le studio de production annonçait le début du tournage de la série pour le mois d'avril ainsi que son casting. Après la parution de quelques rumeurs quant à une diffusion en mai 2022 sur Disney+, Lucasfilm a officialisé la nouvelle : c'est le 27 mai que la série Obi Wan Kenobi sera diffusée sur Disney+.

Quels acteurs au casting de la série Obi Wan Kenobi ?

La série Obi-Wan Kenobi prévoit le retour d'Ewan McGregor dans le rôle du maître Jedi mais aussi d'Hayden Christensen qui jouait le rôle d'Anakin Skywalker devenu Dark Vador à la fin de la prélogie Star Wars. D'autres acteurs ont été annoncés au casting de la série Obi-Wan Kenobi le 29 mars 2021. On y retrouvera notamment Joel Edgerton (Warrior, Gatsby le Magnifique) ainsi que Kumail Nanjiani (Silicon Valley, Les Eternels). Une star de la série Game of Thrones, Indira Varma (Ellaria Sand), sera également présente au générique de la série Obi Wan Kenobi.