Obi-Wan Kenobi : y aura-t-il une saison 2 sur Disney+ ?

OBI WAN KENOBI SAISON 2. L'épisode 6 d'Obi-Wab Kenobi est disponible sur Disney+. S'agit-il du final de la série ou une suite verra-t-elle le jour ?

[Mis à jour le 22 juin 2022 à 12h16] Obi-Wan Kenobi, c'est fini sur Disney ++ ! L'épisode 6 a été mis en ligne sur la plateforme de streaming ce mercredi 22 juin 2022. Mais s'agit-il du final de la série, ou les fans de Star Wars peuvent-ils espérer découvrir prochainement une saison 2 ? Au départ, la série Obi-Wan Kenobi a été pensée comme une mini-série spin-off centrée sur ce personnage adoré des fans de Star Wars. Auprès du podcast de Deadline, le co-scénariste Joby Harold a déclaré qu'il ne pouvait pas se prononcer à ce sujet, déclarant également qu'il ne s'est pas projeté au-delà des six épisodes en ligne.

"J'y ai longtemps réfléchi comme une histoire qui n'appelait pas nécessairement de suite, a expliqué le co-scénariste d'Obi-Wan Kenobi, mon esprit était tellement concentré là-dessus que je ne me suis pas projeté au-delà de ces épisodes". Il a toutefois rappelé qu'il adorait l'univers de Star Wars et ces personnages, ne fermant pas nécessairement la porte à une saison 2. De son côté, Ewan McGregor avait confié qu'il serait partant à l'idée de renfiler le costume du maître Jedi. Il faudra attendre une annonce officielle de Disney pour savoir si une saison 2 d'Obi-Wan Kenobi verra le jour.

Alors que Lucasfilm prend le temps de préparer le retour de Star Wars au cinéma, c'est sur le petit écran que se développe la saga ces dernières années. Sur Disney+, le succès de The Mandalorian a donné des idées au studio qui a annoncé une palanquée de spin-offs et autres projets dans la galaxie lointaine, très lointaine. Parmi les projets les plus attendus, une série Obi-Wan Kenobi marque le retour d'Ewan McGregor dans le rôle du Maître Jedi ainsi qu'Hayden Christensen dans le rôle de son apprenti déchu, Anakin Skywalker. La série se déroule dix ans après La Revanche des Sith et est réalisée par Deborah Chow, qui avait déjà réalisé deux épisodes de la saison 1 de The Mandalorian.

Longtemps évoquée à l'état de rumeurs, la série Obi-Wan Kenobi a été officialisée le 24 août 2019 lors de la D23 Expo avec l'annonce du retour d'Ewan McGregor dans le rôle titre. En décembre 2020, Lucasfilm confirmait que Hayden Christensen, qui campait Anakin Skywalker dans la prélogie Star Wars, serait bien dans la série dans le rôle de l'Elu de la Force devenu Dark Vador. Fin mars 2021, le studio de production annonçait le début du tournage de la série pour le mois d'avril ainsi que son casting. Après la parution de quelques rumeurs quant à une diffusion en mai 2022 sur Disney+, Lucasfilm a officialisé la nouvelle : c'est le 27 mai que la série Obi Wan Kenobi commence sa diffusion sur Disney+ avec ses deux premiers épisodes. Les quatre suivants sont ensuite diffusés à raison d'un par semaine.

Quels acteurs au casting de la série Obi Wan Kenobi ?

La série Obi-Wan Kenobi marque le retour d'Ewan McGregor dans le rôle du maître Jedi mais aussi d'Hayden Christensen qui jouait le rôle d'Anakin Skywalker devenu Dark Vador à la fin de la prélogie Star Wars. D'autres acteurs ont été annoncés au casting de la série Obi-Wan Kenobi le 29 mars 2021. On y retrouve notamment Joel Edgerton (Warrior, Gatsby le Magnifique) ainsi que Kumail Nanjiani (Silicon Valley, Les Eternels). Une star de la série Game of Thrones, Indira Varma (Ellaria Sand), est également présente au générique de la série Obi Wan Kenobi.

Ewan McGregor : Obi-Wan Kenobi

Obi-Wan Kenobi Hayden Christensen : Anakin Skywalker / Dark Vador

Anakin Skywalker / Dark Vador Moses Ingram : Reva / La Troisième Soeur

Reva / La Troisième Soeur Joel Edgerton : Owen Lars

Owen Lars Bonnie Piesse : Beru Lars

Beru Lars Grant Feely : Luke Skywalker jeune

Luke Skywalker jeune Kumail Nanjiani

Indira Varma : Tia

Tia Rupert Friend : Grand Inquisiteur

Grand Inquisiteur O'Seah Jackson Jr

Sung Kang : Le Cinquième Frère

Le Cinquième Frère Simone Kessell

Benny Safdie

Produite par Lucasfilm, la série Star Wars : Obi-Wan Kenobi est une diffusion exclusive à la plateforme de streaming Disney+. Les six épisodes de la mini-série dédiée au maître Jedi ne peuvent donc être trouvés que sur la plateforme de la maison de Mickey moyennant un abonnement mensuel.

La série Obi-Wan Kenobi voit Ewan McGregor reprendre le manteau du maître Jedi qu'il avait campé dans la deuxième trilogie de George Lucas (La Menace Fantôme, L'Attaque des Clones, La Revanche des Sith). Dans cette mini-série de six épisodes, on retrouve Obi-Wan Kenobi sur Tatooine alors qu'il joue le rôle de gardien d'un jeune Luke Skywalker qui n'a pas encore connaissance de son existence. Pendant ce temps, il est recherché dans toute la galaxie par les forces de l'Empire qui cherchent à mettre le Jedi hors d'état de nuire sur ordre de Palpatine et de Dark Vador.

La série Obi-Wan Kenobi se situe donc entre l'épisode 3 (La Revanche des Sith) et l'épisode 4 (Un Nouvel Espoir) de la saga Star Wars. Pour être précis, la série Star Wars : Obi-Wan Kenobi se déroule 10 ans après La Revanche des Sith, à une période où Kenobi est recherché par l'Empire et reclus sur Tatooine. Cela fait donc dix ans qu'Anakin Skywalker (Hayden Christensen, qui reprend son rôle dans la série) est passé du Côté Obscur et est devenu Dark Vador, bras-droit de l'Empereur. C'est donc une période où Kenobi doit cacher sa véritable identité de maître Jedi puisque ceux-ci sont pourchassés à travers la galaxie sur ordre de l'Empereur par Dark Vador mais aussi les Inquisiteurs à sa solde. Vêtus de noir, les Inquisiteurs sont des êtres sensibles à la Force et armés de sabres laser à la lame rouge qu'ils utilisent pour combattre les derniers Jedi encore en vie depuis l'exécution de l'Ordre 66.

A la fin de La Revanche des Sith, Obi-Wan a séparé les jumeaux d'Anakin, son ancien padawan et ami, Leia et Luke, pour que leur père ne les trouve pas. Leia est devenue princesse sur la planète Alderaan tandis que Luke a été confié à son oncle Owen Lars (Joel Edgerton) sur sa ferme de Tatooine. Owen Lars n'est d'ailleurs pas forcément très favorable à la future éducation de Luke dans les choses de la Force, contrairement à Obi-Wan. Qu'à cela ne tienne, Kenobi veille sur eux de loin pour éviter qu'il n'arrive quelque chose à Luke, qui pourrait être celui qui ramènera l'équilibre dans la Force. Il faut dire que Tatooine est une planète dangereuse : outre l'Empire qui recherche Obi-Wan partout dans la galaxie, il faut aussi compter sur les divers scélérats qui peuplent la planète, les hommes de main de Jabba le Hutt mais aussi les fameux Tusken, ou hommes des sables.

Difficile de faire une série dédiée à Obi-Wan Kenobi entre les épisodes 3 et 4 de la saga Star Wars sans évoquer son apprenti déchu Anakin Skywalker devenu Dark Vador. Le seigneur des Sith est bien présent dans la série Obi-Wan Kenobi et devrait probablement le mettre aux prises avec son ancien maître. Pour l'occasion, Hayden Christensen, qui incarnait Anakin Skywalker dans l'Attaque des Clones et La Revanche des Sith, reprend son rôle après 17 ans d'absence dans la saga.

Tout l'intérêt de la présence d'Obi-Wan Kenobi est qu'il puisse protéger Luke Skywalker de dangers qui le dépassent et spécifiquement pour éviter que Dark Vador mette la main sur son fils. La série se déroulant 10 ans après La Revanche des Sith, Luke Skywalker est donc âgé de 10 ans dans la série Star Wars : Obi-Wan Kenobi. Pour l'occasion, il est joué par le jeune acteur Grant Feely. Il avait précédemment été vu dans le clip musical du titre "In The End" du chanteur Stephen DeFrancesco mais aussi dans la série Creepshow. Après l'annonce de sa participation à la série, le jeune acteur a été adoubé par Mark Hamill, interprète original de Luke Skywalker dans la trilogie originale. Sur Twitter, la star l'avait accueilli en ces mots "Grant Feely m'a tout l'air de faire un Luke Skywalker parfait. Je lui souhaite le meilleur ! Que la Force soit avec Feely !"