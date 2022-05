The Boys : casting, intrigue, date... Tout sur la saison 3

THE BOYS SAISON 3. "The Boys" revient sur Prime Video ce vendredi 3 mai 2022. On vous récapitule tout ce qu'il faut savoir sur cette suite avant de binge-watcher la saison 3.

[Mis à jour le 30 mai 2022 à 12h15] Les "Boys" et les "Sept" vont de nouveau s'affronter sur Prime Video. La saison 3 de The Boys est mise en ligne sur Prime Video ce vendredi 3 juin 2022. Trois nouveaux épisodes seront mis en ligne cette semaine, puis il faudra attendre chaque vendredi pour découvrir un nouvel épisode de la série de super-héros. Le final sera à visionner en streaming le 8 juillet 2022.

La saison 3 de The Boys promet de nouvelles scènes explosives, dans la continuité de ce que la série a pu déjà nous offrir. Les Boys vont de nouveau chercher à mettre fin au règne des Sept dans cette nouvelle salve d'épisodes. On en apprendra davantage sur l'histoire des super-héros, avec l'introduction du premier super-héros Soldier Boy. Celui-ci est joué par Jensen Ackles, acteur de Supernatural. Parmi les nouveaux arrivants au casting, citons également Laurie Holden (The Walking Dead) dans le rôle de La Comtesse Rouge.

The Boys tient en haleine les abonnés de Prime Video depuis déjà deux saisons. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter : une saison 3 est bel et bien prévue sur la plateforme de streaming. Elle sera mise en ligne à partir du 3 juin 2022 : les trois premiers épisodes seront mis en ligne à cette date. Par la suite, un épisode sera diffusé chaque vendredi. Le final de la saison 3 sera mis en ligne le 8 juillet 2022.

L'intrigue de The Boys saison 3 devrait reprendre juste à la fin de la saison 2. Selon le showrunner Eric Kripke, des révélations sur le passé des personnages seront proposées dans cette suite "explosive", tandis qu'on en apprendra plus sur le super-héros originel, Soldier Boy, joué par Jensen Ackles (Supernatural). L'occasion d'enfin découvrir l'histoire derrière la création des Septs.

De nouveaux acteurs rejoignent le casting de The Boys dans la saison 3. En premier lieu, notons l'arrivée de Jensen Ackles, connu pour son rôle de Dean Winchester dans Supernatural. Il incarnera Soldier Boy, le premier super-héros connu de l'univers de The Boys. La comédienne Laurie Holden (The Walking Dead) incarnera également la super-héroïne La Comtesse Rouge (ou Crimson Countess en VO), tout comme Nick Wechsler (Revenge) dans le rôle de Blue Hawk, Miles Gaston Villanueva (Law & Order True Crime) qui sera Supersonic, et Sean Patrick Flanery (Dexter) qui jouera Gunpowder. Kristin Booth (Orphan Black) et Jack Doolan (Marcella) joueront un frère et une soeur, les super-héros TNT Twins.

Synopsis - Dans un univers uchronique, des personnes possédant des pouvoirs sont érigés au rang de super-héros, Les Sept. Ils travaillent pour la société Vought International, mais sont loin d'être aussi bons que ce que l'entreprise veut faire croire. Un groupe de marginaux sans pouvoir, surnommés Les Boys, est déterminé à révéler la vérité sur Les Sept et l'entreprise qui les emploie.

Karl Urban : William "Billy" Butcher

Jack Quaid : Hugh "Hughie" Campbell

Anthony Starr : John / Le Protecteur (Homelander)

Erin Moriarty : Annie January / Stella (Starlight)

Laz Alonso : Marvin Milk / La Crème

Tomer Kapon : Serge / Le Français (Frenchie)

Karen Fukuhara : Kimiko Miyashira / La Fille (The Female)

Dominique McElligott : Maggie Shaw / Reine Maeve (Queen Maeve)

Jessie Usher : Reggie Franklin / A-Train

Chace Crawford : Kevin Moskowitz / L'Homme Poisson (The Deep)

Nathan Mitchell : Black Noir

Aya Cash : Klara Risinger / Stormfront / Liberty (depuis la saison 2)

Jensen Ackles : Soldier Boy (depuis la saison 3)

Shantel VanSanten : Becca Butcher

Elisabeth Shue : Madelyn Stillwell (saison 1 et 2)

Colby Minifie : Ashley Barrett

Claudia Doumit : Victoria Neuman (depuis la saison 2)

Jennifer Esposito : Susan Raynor (saison 1 et 2)

Simon Pegg : Hugh Campbell Sr. (saison 1)

Alex Hassell : Translucide (saison 1)

Ann Cusack : Donna January

Christian Keyes : Nathan (saison 1)

Jess Salgueiro) : Robin (saison 1)

Shaun Benson : Ezekiel (saison 1)

Brittany Allen : Charlotte / Popclaw (saison 1)

Laila Robins : Grace Mallory / Le colonel

Giancarlo Esposito : Stan Edgar

Shawn Ashmore : L'Éclaireur / La Torche (saison 2)

Laurie Holden : La Comtesse Rouge (saison 3)

Saison 1 : Butcher soupçonne l'un des Super de Vought Corporation d'être responsable de la disparition de son épouse, tandis que Hughie est témoin de la mort de sa petite amie, écrasée par l'un des super-héros. Les Boys sont prêts à tout pour dévoiler la vérité sur Les Sept et l'entreprise qui les emploie.

: Butcher soupçonne l'un des Super de Vought Corporation d'être responsable de la disparition de son épouse, tandis que Hughie est témoin de la mort de sa petite amie, écrasée par l'un des super-héros. Les Boys sont prêts à tout pour dévoiler la vérité sur Les Sept et l'entreprise qui les emploie. Saison 2 : Les Boys continuent de tout mettre en oeuvre pour faire tomber Vought Corporation, aidés par Stella. Désormais fugitifs, ils sont recherchés par le gouvernement, tandis que Butcher découvre la vérité sur la disparition de sa femme. Les Sept sont rejoint par Stormfront, une super-héroïne suprémaciste blanche et au passé nazi.

: Les Boys continuent de tout mettre en oeuvre pour faire tomber Vought Corporation, aidés par Stella. Désormais fugitifs, ils sont recherchés par le gouvernement, tandis que Butcher découvre la vérité sur la disparition de sa femme. Les Sept sont rejoint par Stormfront, une super-héroïne suprémaciste blanche et au passé nazi. Saison 3 : sortie prévue sur Prime Video le 3 juin 2022.

The Boys est une production originale d'Amazon Prime Video. En conséquence, la série est disponible en streaming uniquement sur cette plateforme. Il faut donc avoir un abonnement à Prime Video pour découvrir les nouveaux épisodes de cette série de super-héros trash. Après la période d'essai, un abonnement coûte 49 euros par an, ce qui inclut également les livraisons prioritaires d'Amazon.