The Boys : le créateur de la série "dévasté", des événements de la saison 5 "se sont déjà produits" dans la réalité

La série trash de super-héros revient pour sa cinquième et dernière saison dès ce mercredi 8 avril 2026. Mais certains événements de ce final se seraient déjà produits dans la réalité.

The Boys touche très bientôt à sa fin. La série de super-héros trash et sanglante diffuse sa cinquième et dernière saison dès ce 8 avril 2026. Deux épisodes sont mis en ligne sur Prime Video à cette date, avant une diffusion hebdomadaire qui prendra fin le 20 mai 2026. Date à laquelle on fera nos adieux définitifs au Protecteur, à Butcher, et à toute la bande.

La série d'Amazon est une dystopie dans un monde où des super-héros existent. Derrière l'hémoglobine et la violence, on trouve un vrai propos politique sur l'Amérique contemporaine. A tel point que des ressemblances entre la fiction et la réalité totalement fortuites peuvent se produire.

Dans un entretien à TV Guide, relayé par le site Culture Crave le 2 avril dernier, le showrunner de la série, Eric Kripke, était "dévasté de dire que nous l'avons écrite [la saison 5] avant l'élection [de Donald Trump]. Ça semble super naïf aujourd'hui mais, je le jure, notre plan était, 'Écrivons une version 1984 de ce à quoi ressemble l'autoritarisme rampant aux États-Unis', et peut-être que tout le monde se dirait, 'Wow, on l'a échappé belle " et, en fait, on s'est tout pris en pleine figure'".

A la manière des Simpsons, la limite entre fiction et réalité a fini par se brouiller après l'écriture des épisodes, selon le créateur de The Boys : "Avec beaucoup de choses qui nous paraissaient tirées par les cheveux, on se disait : 'C'est fou !', sauf qu'elles se sont produites de manière vraiment, vraiment très inquiétante." L'épisode 7 de la saison 7 se révèle particulièrement prophétique, selon les dires d'Erik Kripke : "Il y a une réplique [...] dans l'épisode 7 que le le Protecteur prononce et qui était la plus folle que nous pouvions imaginer. Et ça s'est déjà produit. Dans la salle d'écriture, on se dit toujours, 'c'est mauvais pour le monde, mais c'est bon pour la série'. J'aimerais tellement que ce soit l'opposé..." On espérant donc que la fin de The Boys ne soit pas trop catastrophique... Réponse le 20 mai.

La saison 5 de The Boys est sortie sur Prime Video le 8 avril 2026. Deux épisodes seront diffusés à cette date, avant de découvrir un nouvel épisode par semaine jusqu'au final, dernier épisode de la série, le 20 mai 2026.

fiche programme

Synopsis - Dans un univers uchronique, des personnes possédant des pouvoirs sont érigés au rang de super-héros, Les Sept. Ils travaillent pour la société Vought International, mais sont loin d'être aussi bons que ce que l'entreprise veut faire croire. Un groupe de marginaux sans pouvoir, surnommés Les Boys, est déterminé à révéler la vérité sur Les Sept et l'entreprise qui les emploie.

Karl Urban : William "Billy" Butcher

Jack Quaid : Hugh "Hughie" Campbell

Anthony Starr : John / Le Protecteur (Homelander)

Erin Moriarty : Annie January / Stella (Starlight)

Laz Alonso : Marvin Milk / La Crème

Tomer Kapon : Serge / Le Français (Frenchie)

Karen Fukuhara : Kimiko Miyashira / La Fille (The Female)

Dominique McElligott : Maggie Shaw / Reine Maeve (Queen Maeve)

Jessie Usher : Reggie Franklin / A-Train

Chace Crawford : Kevin Moskowitz / L'Homme Poisson (The Deep)

Nathan Mitchell : Black Noir

Aya Cash : Klara Risinger / Stormfront / Liberty (depuis la saison 2)

Jensen Ackles : Soldier Boy (depuis la saison 3)

Shantel VanSanten : Becca Butcher

Elisabeth Shue : Madelyn Stillwell (saison 1 et 2)

Colby Minifie : Ashley Barrett

Claudia Doumit : Victoria Neuman (depuis la saison 2)

Jennifer Esposito : Susan Raynor (saison 1 et 2)

Simon Pegg : Hugh Campbell Sr. (saison 1)

Alex Hassell : Translucide (saison 1)

Ann Cusack : Donna January

Christian Keyes : Nathan (saison 1)

Jess Salgueiro) : Robin (saison 1)

Shaun Benson : Ezekiel (saison 1)

Brittany Allen : Charlotte / Popclaw (saison 1)

Laila Robins : Grace Mallory / Le colonel

Giancarlo Esposito : Stan Edgar

Shawn Ashmore : L'Éclaireur / La Torche (saison 2)

Laurie Holden : La Comtesse Rouge (saison 3)

Saison 1 : Butcher soupçonne l'un des Super de Vought Corporation d'être responsable de la disparition de son épouse, tandis que Hughie est témoin de la mort de sa petite amie, écrasée par l'un des super-héros. Les Boys sont prêts à tout pour dévoiler la vérité sur Les Sept et l'entreprise qui les emploie.

: Butcher soupçonne l'un des Super de Vought Corporation d'être responsable de la disparition de son épouse, tandis que Hughie est témoin de la mort de sa petite amie, écrasée par l'un des super-héros. Les Boys sont prêts à tout pour dévoiler la vérité sur Les Sept et l'entreprise qui les emploie. Saison 2 : Les Boys continuent de tout mettre en œuvre pour faire tomber Vought Corporation, aidés par Stella. Désormais fugitifs, ils sont recherchés par le gouvernement, tandis que Butcher découvre la vérité sur la disparition de sa femme. Les Sept sont rejoint par Stormfront, une super-héroïne suprémaciste blanche et au passé nazi.

: Les Boys continuent de tout mettre en œuvre pour faire tomber Vought Corporation, aidés par Stella. Désormais fugitifs, ils sont recherchés par le gouvernement, tandis que Butcher découvre la vérité sur la disparition de sa femme. Les Sept sont rejoint par Stormfront, une super-héroïne suprémaciste blanche et au passé nazi. Saison 3 : Hughie découvre le lourd secret de Victoria Neuman et décide finalement de retourner auprès de Butcher qui, de son côté, a mis la main sur du composé V temporaire qu'il utilise violemment. Alors que Homelander tente de reprendre la main sur son destin, Soldier Boy - une ancienne gloire super-héroïque - s'échappe de Russie et de tout détruire sur son passage.

: Hughie découvre le lourd secret de Victoria Neuman et décide finalement de retourner auprès de Butcher qui, de son côté, a mis la main sur du composé V temporaire qu'il utilise violemment. Alors que Homelander tente de reprendre la main sur son destin, Soldier Boy - une ancienne gloire super-héroïque - s'échappe de Russie et de tout détruire sur son passage. Saison 4 : Victoria Neuman est plus proche que jamais du bureau Oval grâce au Protecteur, qui consolide son pouvoir. Butcher, qui n'a plus que quelques mois à vivre, est au bord du gouffre, tandis que le reste des Boys en a assez de ses mensonges. Mais l'équipe divisée doit trouver un moyen de travailler ensemble... avant qu'il ne soit trop tard.

The Boys est une production originale d'Amazon Prime Video. En conséquence, la série est disponible en streaming uniquement sur cette plateforme. Il faut donc avoir un abonnement à Prime Video pour découvrir les nouveaux épisodes de cette série de super-héros trash. Après la période d'essai, un abonnement coûte 69,99 euros par an (ou 6,99 euros par mois), ce qui inclut également les livraisons prioritaires d'Amazon.