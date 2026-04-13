Euphoria : avec la saison 3, c'est la dernière fois qu'on voit Eric Dane à l'écran

La saison 3 de "Euphoria" est diffusée sur HBO Max à partir de ce lundi 13 avril 2026. Ces épisodes viennent conclure la série, et offrent à Eric Dane son ultime apparition à l'écran.

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Le retour de Euphoria pour sa saison 3 est un événement sur bien des points. D'abord, elle sort plus de quatre ans après ces derniers épisodes, preuve que les fans ont dû faire preuve de beaucoup de patience. Ensuite, parce qu'il s'agit (très probablement ?) de la conclusion de la série, qui opère pour l'occasion un saut dans le temps. Enfin, parce que l'on fera définitivement nos adieux aux personnages, mais surtout à un acteur très apprécié.

La saison 3 de Euphoria offre à Eric Dane sa dernière apparition à l'écran dans la peau de Carl Jacobs. L'acteur américain, révélé auparavant dans Grey's Anatomy, est décédé le 19 février 2026 à l'âge de 53 ans, emporté par la maladie de Charcot (SLA) qu'il avait médiatisé plusieurs mois auparavant. La sclérose latérale amyotrophique est une maladie dégénérative qui entraîne la mort progressive des neurones moteurs, et paralyse progressivement les muscles impliqués dans la motricité volontaire, jusqu'aux muscles respiratoires.

Malgré son diagnostic et sa santé qui se dégradait, Eric Dane a tout de même tourner dans la saison 3 d'Euphoria et a repris son rôle. "Travailler avec lui était un honneur. Être son ami était un privilège", avait déclaré le créateur de la série, Sam Levinson, au lendemain du décès du comédien. Dans ces nouveaux épisodes, Carl Jacobs doit trouver un arc de rédemption. Il est d'ailleurs brièvement apparu dans la bande-annonce de la saison 3, avant la sortie du premier épisode ce lundi 13 avril sur HBO Max.

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Euphoria est une série créée par Sam Levinson. Crue et choc, elle décrit la vie tumultueuse de lycéens de la génération Z. Plusieurs thématiques graves sont abordées à travers différents personnages, comme les addictions à la drogue ou l'alcool, les traumatismes, la quête identitaire ou sexuelle. Plébiscitée par la critique pour son esthétique marqué, son propos et les performances de ses acteurs (Zendaya en tête, qui a reçu l'Emmy Awards de la meilleure actrice dans une série dramatique en 2020), la série reçoit toutefois des critiques sur la présence parfois jugée excessive de scènes de nudités ou de sexe.

Rue Bennett est de retour au lycée après un séjour dans un centre de désintoxication. Elle y rencontre Jules, une élève transgenre, qui va changer sa vie. Au milieu de la relation entre les deux jeunes femmes, le téléspectateur suit la vie des autres adolescents du lycée, entre réseaux sociaux, vie sexuelle et amoureuse, addictions et traumas qui forgent ces futurs adultes.

Zendaya : Rubby "Rue" Bennett

Maude Apatow : Lexi Howard

Eric Dane : Cal Jacobs

Alexa Demie : Madeleine "Maddy" Perez

Jacob Elordi : Nathaniel "Nate" Jacobs

Hunter Schafer : Jules Vaughn

Sydney Sweeney : Cassie Howard

Barbie Ferreira : Katherine "Kat" Hernandez

Nika King : Leslie Bennett

Storm Reid : Gia Bennett

Algee Smith : Christopher "Chris" McKay

Javon Walton : Ashtray

Austin Abrams : Ethan Daley

Dominic Fike : Elliot (saison 2)

Euphoria est une série d'HBO diffusée aux Etats-Unis depuis le 16 juin 2019. Au total, on compte trois saisons, la dernière étant diffusée à partir du 13 avril 2026 à un rythme hebdomadaire. C'est sur la plateforme de streaming HBO Max qu'elle est visible en France en US+24, mise en ligne dans la nuit de dimanche à lundi.