Euphoria : c'est officiel, la série s'est achevée avec sa saison 3 et une mort majeure

Cela vient à peine d'être confirmé : la saison 3 de "Euphoria" s'est achevée à l'issue du dernier épisode de sa saison 3 ce lundi 1er juin.

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C'est terminé : Euphoria a diffusé son dernier épisode ce lundi 1er juin 2026. Malgré des pressentiments liés à la longueur de la production ou à la disponibilité de son casting, on ne savait pas encore si la saison 3 serait la dernière de la série ou non. C'est désormais officiel, puisque Sam Levinson, créateur, scénariste et réalisateur de la série HBO, a annoncé qu'Euphoria avait pris fin à l'issue du dernier épisode de la saison 3, "In God We Trust", au podcast Popcast du New York Times. Cela a ensuite été confirmé par HBO au média Variety.

Cela vient confirmer les dires de Zendaya, actrice principale de la série, qui avait déclaré qu'elle pensait qu'il n'y aurait pas d'autres épisodes après la saison 3. Il faut dire que la production de ces ultimes épisodes a été particulièrement long, puisque quatre ans se sont écoulés entre les saisons 2 et les saison 3.

Comment se termine Euphoria ?

"In God We Trust", diffusé ce lundi 1er juin 2026 sur la plateforme de streaming de HBO Max, est donc le dernier épisode d'Euphoria. Attention, la suite de cet article contient des spoilers. Et après la mort de Nate (Jacob Elordi), un autre personnage a rendu son dernier souffle dans ce dernier épisode : Rue, incarnée par Zendaya. Dans le détail, Rue réussit à échapper à Wayne et retrouve Alamo, qui laisse un flacon de pilules à sa portée en lui faisant croire qu'il s'agit d'anti-douleurs. C'est effectivement ce qu'elle fait, pensant que ça soulagera ses blessures, mais elle décède peu de temps après. Ali découvre alors que les pilules étaient en réalité coupés au fentanyl et qu'elle a été empoisonnée par Alamo. Il entreprend alors de la venger et tue Alamo. Les autres personnages emblématiques de la série sont, eux, relégués au second plan.

fiche programme

Euphoria est une série créée par Sam Levinson. Crue et choc, elle décrit la vie tumultueuse de lycéens de la génération Z. Plusieurs thématiques graves sont abordées à travers différents personnages, comme les addictions à la drogue ou l'alcool, les traumatismes, la quête identitaire ou sexuelle. Plébiscitée par la critique pour son esthétique marqué, son propos et les performances de ses acteurs (Zendaya en tête, qui a reçu l'Emmy Awards de la meilleure actrice dans une série dramatique en 2020), la série reçoit toutefois des critiques sur la présence parfois jugée excessive de scènes de nudités ou de sexe.

Rue Bennett est de retour au lycée après un séjour dans un centre de désintoxication. Elle y rencontre Jules, une élève transgenre, qui va changer sa vie. Au milieu de la relation entre les deux jeunes femmes, le téléspectateur suit la vie des autres adolescents du lycée, entre réseaux sociaux, vie sexuelle et amoureuse, addictions et traumas qui forgent ces futurs adultes.

Zendaya : Rubby "Rue" Bennett

Maude Apatow : Lexi Howard

Eric Dane : Cal Jacobs

Alexa Demie : Madeleine "Maddy" Perez

Jacob Elordi : Nathaniel "Nate" Jacobs

Hunter Schafer : Jules Vaughn

Sydney Sweeney : Cassie Howard

Barbie Ferreira : Katherine "Kat" Hernandez

Nika King : Leslie Bennett

Storm Reid : Gia Bennett

Algee Smith : Christopher "Chris" McKay

Javon Walton : Ashtray

Austin Abrams : Ethan Daley

Dominic Fike : Elliot (saison 2)

Euphoria est une série d'HBO diffusée aux Etats-Unis depuis le 16 juin 2019. Au total, on compte trois saisons, la dernière étant diffusée à partir du 13 avril 2026 à un rythme hebdomadaire. C'est sur la plateforme de streaming HBO Max qu'elle est visible en France en US+24, mise en ligne dans la nuit de dimanche à lundi.