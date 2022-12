Vikings Valhalla : la bande-annonce et la date de la saison 2 dévoilées

VIKINGS VALHALLA NETFLIX. La série Vikings Valhalla revient pour une saison 2 au mois de janvier 2023 sur Netflix. Voici sa bande-annonce et la date exacte de son retour sur la plateforme.

[Mis à jour le 20 décembre 2022 à 14h16] Dès la diffusion de la première saison de Vikings Valhalla, la production de la saison 2 était déjà bien avancée, si bien qu'une suite a toujours été prévue pour cette série qui a rencontré son succès sur Netflix. La plateforme a officialisé le retour la série spin-off de Vikings : c'est le 12 janvier 2023 que les nouveaux épisodes de la série ambiance nordique reviendra sur les écrans des abonnés à Netflix. Pour fêter cela, découvrez ci-dessous la bande-annonce de cette suite d'ores et déjà attendue.

En mars dernier, la saison 2 de Vikings Valhalla était déjà tournée et en phase de post-production. Jeb Stuart, showrunner de la série, avait d'ailleurs parlé de cette suite auprès de Collider. Stuart y annonçait qu'il considère cette saison 2 comme ayant "une ambiance différente. Les mêmes personnages avancent dans l'histoire et progressent en ligne droite dans cette voie mais ils pourront bouger et changer. Je vois ça comme une histoire continue mais, en même temps, chaque saison a sa propre identité." Sachez également qu'une saison 3 du spin-off de Vikings a été commandée par Netflix. Au total, ce sont 24 nouveaux épisodes (8 par saison) que les abonnés pourront prochainement découvrir.

Vikings Valhalla sera bientôt de retour sur Netflix. La saison 2, mais également la saison 3, ont déjà été commandées par la plateforme de streaming. Au total, chacune d'entre elle contiendra 8 épisodes. On sait déjà que la saison 2 a d'ores et déjà été tournée et est en phase de post-production. Fin 2022, Netflix a officialisé la date de retour à l'antenne de Vikings Valhalla : la saison 2 débarque chez nous le 12 janvier 2023.

Après la fin de Vikings, les amateurs peuvent trouver son spin-off sur Netflix. Vikings Valhalla propose de poursuivre l'expérience avec une série située 100 ans après les événements de la série principale. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir vu Vikings pour profiter de Valhalla. Les fans de la première série apprécieront cependant les références et clins d'œil disséminés dans la première saison. La série, disponible à tous les abonnés à Netflix, a vu sa saison 1 diffusée en intégralité le 25 février 2022. L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir les nouveaux protagonistes de la série (Leif Eriksson, sa sœur Freydis Eriksdotter et le prince Harald Sigurdsson) ainsi que les intrigues et les conflits dans lesquelles ils sont emmêlés.

Synopsis - 100 ans après les événements de "Vikings", les tensions entre les vikings et la royauté anglaise atteignent un point de non-retour. Au sein même des vikings, des points de dissension émergent entre les croyances païennes et chrétiennes. Trois vikings se révèlent dans l'espoir d'apporter survie et gloire à leur peuple : l'explorateur Leif Eriksson, sa sœur Freydis Eriksdotter et le prince du Nord Harald Sigurdsson.

Sam Corlett : Leif Erikson

Frida Gustavsson : Freydis Eriksdotter

Leo Suter : Harald Sigurdsson

Laura Berlin : Emma de Normandie

Bradley Freegard : Le Roi Knut "le Grand"

Caroline Henderson : le jarl Haakon

Jóhannes Haukur Jóhannesson : Olaf "le Saint"

Asbjørn Krogh : le jarl Kåre

David Oakes : le comte Godwin

Julian Seager : le jarl Gorm

Pollyanna McIntosh : la reine Ælfgifu du Danemark

John Kavanagh : le Voyant

Pääru Oja : Arne Gormsson

Louis Davison : Prince Edmond

Bosco Hogan : Æthelred le Malavisé

Gavin Drea : Eadric Streona

Yvonne Mai : Merin

Joakim Nätterqvist : Birkir

Ethan Dillon : Vestian

Vikings : Valhalla se situe 100 ans après les événements de la série d'origine, Vikings. Logiquement donc, on ne devrait pas retrouver les personnages de l'ancienne série. Difficile d'imaginer donc le retour de Ragnar Lothbrok, d'autant plus que le personnage est mort dans une fosse remplie de serpents.. Il est cependant tout à fait possible que l'on découvre des personnages qui soient liés à Ragnar dans ce spin-off, à défaut de retrouver le héros de la série originale.

Vikings : Valhalla est une série diffusée en exclusivité en streaming. Elle est mise en ligne sur la plateforme Netflix le 25 février 2022. Il faut donc posséder un abonnement pour pouvoir découvrir le spin-off (mais aussi la suite) de Vikings en streaming légal. Etant une production originale de Netflix, la série ne devrait pas être un jour diffusé à la télévision ou être accessible sur d'autres plateformes.