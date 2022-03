Son vrai visage : la série Netflix est-elle tirée d'une histoire vraie ?

SON VRAI VISAGE NETFLIX. Netflix diffuse ce vendredi 4 mars sa nouvelle série à suspense, Son vrai visage. Voici ce qu'il faut savoir sur les 8 épisodes.

Créée par Charlotte Stoudt, la mini-série Son vrai visage met en scène la quête de vérité d'Andy Oliver qui cherche à découvrir ce que sa mère, Laura (Toni Collette), lui a toujours caché. Cette recherche ne sera pas sans péril et Andy (Bella Heathcote) va plonger petit à petit dans des secrets insoupçonnés au sujet de sa mère qui n'est peut être pas celle qu'elle a toujours prétendu être. Mini-série en 8 épisodes, Son vrai visage n'est pas tirée d'une histoire vraie mais adapté d'un roman à succès écrit par Karin Slaughter et publié aux éditions HarperCollins en France.

D'abord prévue pour un tournage en 2020 dans la province canadienne de la Colombie Britannique, Son vrai visage a finalement été tournée à Sydney en Australie en 2021. C'est la réalisatrice Minkie Spiro qui a mis en boîte l'intégralité des huit épisodes qui composent la série Netflix. Minkie Spiro s'était notamment fait connaître pour avoir réalisé trois des six épisodes de la série The Plot Against America. On lui doit également quelques épisodes de Downton Abbey mais aussi de Better Call Saul ou encore Barry. Elle filme ici Toni Collette, star de Sixième Sens, Hérédité ou encore A Couteaux Tirés, dans son retour pour la télévision après Chrysalis en 2020. Collette donne la réplique à Bella Heathcote, actrice australienne notamment connue pour ses rôles dans Dark Shadows et The Neon Demon.

Synopsis : Dans une petite ville tranquille de Géorgie, un acte de violence fortuit déclenche une suite d'événements inattendus pour Andy Oliver et sa mère Laura. Déterminée à trouver des réponses à ses questions, la jeune femme se lance dans un dangereux voyage à travers les États-Unis, qui va la conduire au cœur des secrets les plus sombres de sa famille.

