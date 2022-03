Drive to survive : pourquoi Max Verstappen est en retrait dans la saison 4 sur Netflix ?

FORMULE 1 PILOTE DE LEUR DESTIN. C'est le grand retour de la série documentaire dédiée à la F1 sur Netflix. Alors que l'on s'attendait à ce qu'il soit souvent face aux caméras, Max Verstappen est en retrait. Voici pourquoi.

[Mis à jour le 11 mars 2022 à 9h54] C'est une des séries documentaires à succès de Netflix, Drive to Survive (de son titre français Formule 1 : Pilotes de leur destin) offre chaque année aux téléspectateurs une plongée dans les coulisses du championnat de F1. L'occasion pour les abonnés à Netflix de découvrir des moments rares avec la plupart des têtes d'affiche des grands prix tout au long de la saison. Après trois saisons couronnées de succès, Drive to Survive revient en 2022 pour une saison 4 extrêmement attendue car elle revient sur un des championnats de Formule 1 les plus explosifs de ces dernières années avec une rivalité entre Lewis Hamilton et Max Verstappen qui atteint son paroxysme jusqu'au tout dernier grand prix de la saison. Du pain béni pour le suspense et de quoi accrocher les téléspectateurs qui découvrent cet univers avec la série documentaire à leur canapé !

Petite précision pour ceux qui s'inquiéteraient de l'absence d'interviews avec Max Verstappen, le premier pilote de l'écurie Red Bull-Honda n'a pas souhaité participer à la saison 4 de la série documentaire de Netflix. Le pilote automobile considère en effet que la série s'arrange un peu trop avec la réalité, créant des dynamiques conflictuelles qui n'existent parfois pas. Auprès d'Associated Press, le Néerlandais qui pèse dans le paysage de la F1 a expliqué son choix : "ils inventent beaucoup de choses. Ils ont créé des rivalités qui n'existent pas vraiment. J'ai donc décidé de ne plus faire d'interviews avec eux. Ils ne pourront donc rien utiliser. Je ne suis pas du genre à mettre en scène ma vie pour faire le show, je suis plus intéressé par les faits et la vérité." Dont acte, Max Verstappen n'a donc pas accepté d'interviews avec l'équipe de tournage de Drive to Survive pour sa saison 4.

Les équipes chargées du tournage de la saison 4 de Drive to Survive ont donc fait face à un défi unique : couvrir un maximum de la saison 2021 de Formule 1 sans avoir accès à un de ses concurrents majeurs, à savoir Max Verstappen dont la trajectoire de saison a été particulièrement passionnante. Il a donc fallu ruser en utilisant des bribes de conversations captées sur le paddock mais au sein de l'habitacle du pilote néerlandais. Des séquences qui n'aident cependant pas à comprendre l'état d'esprit du pilote Red Bul-Honda aussi bien que le peuvent des interviews. Pour cela, les équipes de Pilotes de leur destin ont fait encore plus appel à Christian Horner, qui dirige l'écurie Red Bull-Honda. Déjà très habitué des caméras de Netflix (et très à l'aise face à elles), Horner devient donc un des personnages encore plus centraux de la saison 4 par le simple fait que Max Verstappen en est quasi absent.

C'est désormais une tradition, la saison annuel de Formula 1 : Drive to Survive est diffusée quelques jours seulement avant le début de la nouvelle saison du championnat de F1. Cette année, la série Pilotes de leur destin est revenue le 11 mars 2022. Comme c'est son habitude, Netflix a diffusé l'intégralité des 10 épisodes de la saison 4 dès 9h01 en France.

Drive to Survive Season 4: The Official Trailer



Full series lands on @netflix *this Friday* March 11 #F1 #DriveToSurvive pic.twitter.com/Dddzv0a4Fu — Formula 1 (@F1) March 9, 2022

Si vous êtes trop pressés pour attendre la fin de la saison 4 de Formule 1 : Pilotes de leur destin, voici le résultat des courses. Au bout d'une saison sous haute tension et d'un tout dernier grand prix d'Abou Dhabi, c'est Max Verstappen qui a remporté le championnat de F1 2021 avec un total de 395,5 points, privant Lewis Hamilton (387,5 points) d'un huitième titre et donc d'un record qui lui aurait permis de battre Michael Schumacher. Du côté du championnat des constructeurs, c'est Mercedes qui remporte à nouveau le titre avec 613,5 points tandis que Red Bull-Honda arrive deuxième avec 585,5 points.