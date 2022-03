Adam à travers le temps : le film Netflix aura-t-il une suite ?

ADAM A TRAVERS LE TEMPS NETFLIX. Ryan Reynolds remonte le temps dans le dernier film de science-fiction sur Netflix. "Adam à travers le temps" aura-t-il une suite ?

[Mis à jour le 12 mars 2022 à 12h00] Adam à travers le temps a été mis en ligne sur Netflix le 11 mars 2022. Le film réalisé par Shawn Levy possède, sur le papier du moins, tous les ingrédients pour être un succès de la plateforme de streaming : une comédie sur les liens familiaux, le voyage dans le temps pour les adeptes de science-fiction, ou encore un casting cinq étoiles (Ryan Reynolds, Zoe Saldana, Mark Ruffalo, Jennifer Garner...). Pourtant, il semblerait que le long-métrage n'aura pas droit à une suite.

Le réalisateur Shawn Levy (Free Guy) a expliqué le fait qu'il n'y aurait certainement pas de film Adam à travers le temps 2 auprès d'Indiewire : "Le sujet d'une suite a été évoqué. Ryan [Reynolds] et moi en avons discuté et on a conclu que le film correspondait exactement à ce qu'on avait en tête. Donc je pense qu'on va juste laisser les choses telles qu'elles sont [...] Je n'ai pas l'intention de donner une suite au film, parce qu'il se termine exactement comme je le souhaitais".

Synopsis - Un pilote voyage à travers le temps et rencontre l'enfant qu'il était. Ensemble, ce duo improbable part à la recherche de leur père disparu, dans le but de sauver le futur.

Ryan Reynolds : Adam Reed

Walter Scobell : Adam Reed enfant

Jennifer Garner : Ellie Reed

Mark Ruffalo : Louis Reed

Zoe Saldana : Laura

Catherine Keener : Maya Sorian

Alex Mallari Jr. : Christos

Ben Wilkinson : Derek

Braxton Bjerken : Ray Dollarhyde

Esther Ming Li : Sophie

Milo Shandel : Professeur

Kasra Wong : Chuck

Adam à travers le temps est un film qui ne sortira pas au cinéma en France. En effet, il s'agit d'une production de la plateforme de streaming Netflix. En ce sens, il n'est accessible qu'à ses abonnés. Il suffit donc d'avoir un compte sur le site pour pouvoir découvrir en Adam à travers le temps en streaming légal depuis sa sortie, le 11 mars 2022. Le film avec Ryan Reynolds ne devrait être disponible sur aucune autre plateforme.

Les abonnés de Netflix devront-ils découvrir Adam à travers le temps ? Non, à en croire Le Parisien, qui estime que le film réalisé par Shawn Levy (Free Guy) est "une déception", déplorant "la faiblesse du scénario et le manque de maîtrise de l'ensemble". Oui, si l'on écoute Télé-Loisirs, qui salue "un film d'aventures ultra-plaisant" au "scénario astucieux". Selon le média spécialisé dans la télévision, le charme du film Netflix opère grâce à "son très joli duo d'acteurs principaux", Ryan Reynolds et Walker Scobell. Allociné juge enfin que si "l'intrigue des voyages dans le temps n'a rien d'original, elle n'est finalement qu'un prétexte pour raconter une histoire familiale poignante avec un casting impliqué et généreux autant dans les séquences d'action truffées d'effets spéciaux que dans les scènes d'émotion." Sur l'agrégateur de critique américain Rotten Tomatoes, le film de Shawn Levy reçoit 70% de critiques positives de la part de la presse, et 92% de la part des téléspectateurs.

