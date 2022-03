Bad Vegan : Sarma Melngailis réagit au documentaire de Netflix

BAD VEGAN NETFLIX Sur les réseaux sociaux, Sarma Melngailis, protagoniste de "Bad Vegan", a réagi à la diffusion d'un documentaire et a tenu à "clarifier certaines choses".

[Mis à jour le 17 mars 2022 à 10h38] Sarma Melngailis est au coeur du documentaire Bad Vegan, en ligne sur Netflix le 16 mars 2022. Si la restauratrice déchue a participé et promu la série sur ses réseaux sociaux, elle n'a pas manqué de publier un post sur son blog pour "clairifier certaines choses" quelques heures seulement après la diffusion du programme. Elle explique dans un premier temps avoir accepté de participer au documentaire pour "que les gens puissent tirer quelque chose d'utile de mon expérience". Cependant, elle confirme ne pas avoir "participer à la manière dont [son] histoire serait racontée au-delà de [sa] propre interview et des documents [qu'elle a] pu fournir."

Sarma Melngailis estime toutefois que Bad Vegan ne correspond pas toujours à ce qu'elle a vécu. Elle affirme ne pas avoir "fui" en 2015, n'avoir jamais voulu épouser Anthony Strangis/Shane Fox. "Cette partie de l'histoire a été condensée de manière inexacte", estime-t-elle, sans en dire davantage. La protagoniste de Bad Vegan trouve également la fin du documentaire Netflix "trompeuse et troublante : je ne suis plus en contact avec Anthony Strangis et j'ai réalisé ces enregistrements beaucoup plus tôt, volontairement et pour une raison spécifique [elle n'en dira pas plus, NDLR]. Bad Vegan a raconté beaucoup de choses justement, mais c'est difficile de ne pas rester focalisée sur les choses qui sont fausses, ou qui laissent une impression trompeuse."

Sarma Melngailis affirme avoir remboursé ses anciens employés

La protagoniste de Bad Vegan a promis qu'elle s'exprimerait plus tard et de manière plus détaillée sur le documentaire Netflix. Mais Sarma Melngailis a déjà tenu à préciser qu'elle a bien été payée par la production, pour "pouvoir rembourser mes anciens employés. De tous les maux et toutes les dettes qui ont résulté de ma chute, c'est ce qui me pesait le plus." Elle affirme cependant ne pas avoir touché plus d'argent et confirme que le virement a bien été effectué à ses emploisés par l'intermédiaire d'avocats. L'ancienne restauratrice a également anticipé certaines réactions à l'issue du visionnage de Bad Vegan, craignant que certains spectateurs la jugent "folle et/ou stupide". "Je ne suis pas stupide et je ne suis pas folle. Je suis une femme humiliée et honteuse du mal que j'ai pu causé, mais j'ai travaillé depuis pour être davantage autonome et pour me connaître davantage."

Que deviennent Sarma Melngailis et Shane Fox ?

En 2016, Shane Fox et Sarma Melngailis, protagonistes de Bad Vegan, sont arrêtés. Le premier est condamné à cinq ans de prison, la seconde à quatre mois. Depuis, le couple a divorcé. Sarma Melngailis reste active sur Instagram, où elle dit souffrir encore de la fermeture de son restaurant et de sa franchise. Elle vit actuellement dans le quartier de Harlem, à New York, avec son chien Leon. De son côté, Anthony Strangis/Shane Fox a totalement disparu de la vie publique. Il aurait finalement fait qu'un an de prison, mais n'en sait pas plus sur son quotidien aujourd'hui.

Après L'arnaqueur de Tinder, Netflix met en lumière une nouvelle histoire d'arnaque complètement folle. Bad Vegan : arnaques au menu est mis en ligne sur la plateforme de streaming le 16 mars 2022. Au cours des 4 épisodes de cette mini-série documentaire, les abonnés découvriront l'histoire vraie de Sarma Melngailis, restauratrice célèbre qui dit être tombée sous l'emprise d'un homme en 2011, Shane Fox. Peu de temps après, le couple détourne les fonds de son restaurant (près de 2 millions de dollars) et deviennent des fugitifs recherchés pendant un an, avant d'être arrêtés après avoir commandé une pizza à leur nom.

Synopsis - Sarma Melngaillis, une restauratrice vegan, est devenue fugitive lorsqu'un homme l'endoctrine et lui vole sa fortune en lui faisant croire qu'il réalisera tous ses rêves les plus fous.

Bad Vegan : arnaque au menu est une mini-série documentaire de Netflix. Elle retrace l'incroyable histoire vraie de Sarma Melngailis. Cette restauratrice d'un établissement vegan incontournable de New-York a sombré après avoir rencontré un certain Shane Fox (en réalité Anthony Strangis) sur Twitter en 2011. Ce dernier lui promet de réaliser ses rêves les plus fous, comme de rendre son pitbull immortel ou de développer son empire culinaire. Une seule condition : qu'elle lui obéisse totalement. Sarma Melngailis commence alors à détourner l'argent de son restaurant. Ses deux établissements, Pure Food and Wine et One Lucky Duck sont obligés de fermer en 2015, notamment en raison de salaires impayés de leurs employés. En fuite, le couple se fait arrêté en 2016, lorsque Shane Fox commande une pizza à Domino's à son nom. Sarma Melngailis plaide coupable et se retrouve condamnée à 4 mois de prison. Shane Fox a été condamné à 5 ans de prison pour avoir volé près d'un million de dollars, mais ne restera enfermé qu'une année. En 2018, Sarma Melngailis demande le divorce. Au total, le couple aurait volé près de 2 millions de dollars.

Bad Vegan : arnaque au menu est une mini-série de Netflix. L'intégralité des épisodes est mise en ligne le 16 mars 2022. Au total, ce documentaire consacré à l'affaire Sarma Melngailis est découpé en 4 épisodes, annonce la plateforme de streaming. Aucune suite n'est prévue.