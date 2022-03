Drôle sur Netflix : faut-il voir la nouvelle série de la créatrice de Dix pour cent ?

DROLE. Netflix a mis en ligne "Drôle" par Fanny Herrero, à qui l'on doit "Dix pour cent". Que pensent les critiques de cette série générationnelle sur les coulisses du stand-up ?

[Mis à jour le 18 mars 2022 à 9h55] Après Dix pour cent, Fanny Herrero est à l'écriture d'une série de Netflix. Drôle est en ligne sur la plateforme de streaming depuis le vendredi 18 mars 2022. Fini les paillettes des stars : les abonnés pourront y découvrir les coulisses du stand-up parisien, grâce à des sketchs écrits par de vrais humoristes comme Fanny Ruwet ou Thomas Wiesel. C'est surtout un portrait générationnel des vingtenaires-trentenaires d'aujourd'hui et de leurs galères que peignent les six épisodes de la saison 1. Pour l'heure, on ne sait pas si Drôle aura droit à une saison 2 sur Netflix.

Les critiques sont toutefois conquises par Drôle. Pour Le Figaro, il s'agit "enfin" d'un "pari gagnant pour Netflix". "Les dialogues sont d'une finesse et d'une précision exemplaires" salue le média généraliste. Un avis partagé par Le Monde, qui se dit séduit par "son écriture premium, son parti pris sociologique et sa mise en scène joyeuse". Même son de cloche du côté de France Inter, séduit par "les personnages drôlement attachants" : "Fanny Herrerro confirme son talent fou pour façonner des personnages qui sonnent juste et suscitent l'empathie." Comme son titre l'ndique, la série Netflix ne manque pas d'humour selon RTL : "Drôle, ça l'est, c'est aussi le but, grâce à l'apport à l'écriture de vrais bons standuppeurs". Drôle semble avoir toutes les qualités pour égaler (ou détrôner ?) Dix pour cent dans le coeur des abonnés Netflix.

Drôle est une série créée par Fanny Herrero, à qui l'on doit Dix pour cent, en collaboration avec Hervé Lassïnce. Les abonnés de Netflix pourront découvrir dès le 18 mars 2022 un portrait de la génération actuelles de trentenaires, entre galères et réussites, à travers les coulisses du stand-up. Quatre humoristes, se produisant tous au sein du club qui donne son nom à la série, y sont décrits au cours des six épisodes qui composent cette première saison.

Pour les besoins du scénario, des auteurs spécialisés dans le spectacle comique ont été convoqués pour écrire les stand-up que l'on voit dans la série : on peut donc reconnaître la plume de Jason Brokerss, Fanny Ruwet, Shirley Souagnon et Thomas Wiesel. Drôle est réalisée par Farid Bentoumi (épisodes 1, 3 et 5) et Bryan Marciano (épisodes 2, 4 et 6). Au casting, les abonnés de Netflix découvriront les talents de Mariama Gueye (Sous X, Sophie Cross, la Smala s'en mêle), Younes Boucif (Les Magnétiques, Ramdam), Elsa Guedj (Une jeune fille qui va bien, Même pas mal) et Jean Siuen (La maladroite, Fais pas ci, fais pas ça, Microbe et Gasoil).

Drôle, la série de Fanny Herrero (Dix pour cent) qui plonge les abonnés dans les coulisses du stand-up, est mise en ligne sur Netflix depuis le vendredi 18 mars 2022. Il s'agit de l'une des sorties les plus attendues du mois de mars sur la plateforme de streaming.

Younès Boucif : Nezir

Elsa Guedj : Apolline

Mariama Gueye : Aïssatou

Jean Siuen : Bling

Léonard Prain

Drôle est mise en ligne le 18 mars 2022 exclusivement sur Netflix. Il faut absolument avoir un abonnement à la plateforme de streaming pour découvrir les six épisodes de cette série française sur les coulisses du stand-up. Pour découvrir comment s'abonner à Netflix, cliquez ici.

La première saison de Drôle sort sur Netflix le 18 mars 2022. Pour l'heure, on ne sait pas encore si la série de Fanny Herrero aura droit à une saison 2 ou non. Contrairement à d'autres programmes, elle n'a pas été renouvelée officiellement en amont de sa sortie. Les audiences joueront un rôle crucial sur le rôle de cette comédie sur les dessous du stand-up, comme c'est souvent le cas.