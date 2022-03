Drôle sur Netflix : une saison 2 est-elle prévue ?

DROLE. Fanny Herrero est de retour sur Netflix avec sa nouvelle série, "Drôle". Y aura-t-il une suite à découvrir prochainement sur la plateforme de streaming ?

[Mis à jour le 20 mars 2022 à 12h00] Certains abonnés de Netflix ont pu découvrir les six épisodes de Drôle, mis en ligne le 18 mars 2022. La créatrice de Dix pour cent, Fanny Herrero, propose ici une plongée dans les coulisses du stand-up, loin du glamour de sa première série, pour peindre le portrait de la génération de jeunes adultes actuelle. Pour l'heure, la saison 2 n'a pas encore été annoncée sur Netflix. Les audiences joueront probabelment un rôle crucial dans la décision de la plateforme de streaming. Il faudra donc attendre les premiers chiffres, et une annonce officielle d'ici quelques jours voire quelques semaines, pour connaître le destin de Drôle.

Au casting, de la série Drôle les abonnés de Netflix peuvent découvrir les talents de Mariama Gueye (Sous X, Sophie Cross, la Smala s'en mêle), Younes Boucif (Les Magnétiques, Ramdam), Elsa Guedj (Une jeune fille qui va bien, Même pas mal) et Jean Siuen (La maladroite, Fais pas ci, fais pas ça, Microbe et Gasoil). Les sketchs sont également écrits par de vrais humoristes comme Fanny Ruwet ou Thomas Wiesel.

Drôle est une série créée par Fanny Herrero, à qui l'on doit Dix pour cent, en collaboration avec Hervé Lassïnce. Les abonnés de Netflix pourront découvrir dès le 18 mars 2022 un portrait de la génération actuelles de trentenaires, entre galères et réussites, à travers les coulisses du stand-up. Quatre humoristes, se produisant tous au sein du club qui donne son nom à la série, y sont décrits au cours des six épisodes qui composent cette première saison. Pour les besoins du scénario, des auteurs spécialisés dans le spectacle comique ont été convoqués pour écrire les stand-up que l'on voit dans la série : on peut donc reconnaître la plume de Jason Brokerss, Fanny Ruwet, Shirley Souagnon et Thomas Wiesel. Drôle est réalisée par Farid Bentoumi (épisodes 1, 3 et 5) et Bryan Marciano (épisodes 2, 4 et 6).

Drôle, la série de Fanny Herrero (Dix pour cent) qui plonge les abonnés dans les coulisses du stand-up, est mise en ligne sur Netflix depuis le vendredi 18 mars 2022. Il s'agit de l'une des sorties les plus attendues du mois de mars sur la plateforme de streaming.

Drôle est mise en ligne le 18 mars 2022 exclusivement sur Netflix. Il faut absolument avoir un abonnement à la plateforme de streaming pour découvrir les six épisodes de cette série française sur les coulisses du stand-up. Pour découvrir comment s'abonner à Netflix, cliquez ici.

La première saison de Drôle sort sur Netflix le 18 mars 2022. Pour l'heure, on ne sait pas encore si la série de Fanny Herrero aura droit à une saison 2 ou non. Contrairement à d'autres programmes, elle n'a pas été renouvelée officiellement en amont de sa sortie. Les audiences joueront un rôle crucial sur le rôle de cette comédie sur les dessous du stand-up, comme c'est souvent le cas.