Halo série : la date se précise sur Canal+ en France, quand pourra-t-on la voir ?

HALO SERIE. Alors que les fans américains peuvent déjà voir la série Halo sur Paramount+, Canal+ a enfin révélé la date de diffusion en France. Voici quand vous pourrez la découvrir sur la chaîne cryptée.

[Mis à jour le 30 mars 2022 à 16h14] C'est une des grosses séries attendues cette année, l'adaptation de la série de jeux vidéo Halo est arrivée aux Etats-Unis le 24 mars 2022 et a signé (sans grande surprise) le meilleur démarrage de la plateforme Paramount++ pour une nouvelle série. Projet longtemps prévu pour être un film, c'est finalement en série que la saga de science-fiction connue des possesseurs de Xbox se décline. De l'autre côté de l'Atlantique, la série est diffusée sur le service de streaming par abonnement Paramount+. Ce service n'est cependant pas encore disponible en France. Comment le public français va-t-il donc pouvoir regarder la série Halo ? Le studio américain Paramount a fait savoir qu'il avait signé des partenariats de diffusion dans des pays où son service n'a pas encore été lancé. La France est concernée et c'est Canal++ qui aura donc la primeur de la diffusion de la série Halo dans notre pays.

Si les amateurs français s'attendaient tout d'abord à une diffusion de la série Halo dès le 24 mars 2022 en France sur Canal+, cela n'a finalement pas été le cas. Au début de l'année, Canal+ évoquait simplement une date de sortie "prochainement" en crypté, sans plus de précision. On a ensuite appris que la série ferait l'ouverture, hors compétition, du festival Canneséries le 1er avril 2022. Les festivaliers pourront donc y découvrir la série Halo en France en avant-première. A la toute fin du mois de mars, Canal+ a ensuite révélé une date de sortie assez vague pour la série Halo : au mois d'avril 2022. Par la suite, le compte Twitter Info Abonné Canal a répondu à un internaute, précisant que la série serait diffusée en France sur Canal+ dès le 28 avril soit un mois après la diffusion américaine. Encore un peu de patience donc !

Bonjour, rendez-vous le 28 avril sur CANAL+. — INFO ABONNE CANAL+ (@InfoAbonneCanal) March 29, 2022

C'est sur le service de streaming par abonnement Paramount+ qu'est diffusée la série Halo, très attendue des fans de SF et de la série de jeux vidéo Xbox. Aux Etats-Unis et partout où est disponible le service en ligne dans le monde, c'est donc sur Paramount+ qu'il faut se rendre. Notez cependant que l'offre n'est pas encore lancée en France et qu'il faudra attendre la diffusion en avant-première sur Canal+. Les plus patients peuvent également attendre le lancement français de Paramount+, prévu pour la deuxième moitié de l'année 2022.

En savoir plus

Synopsis : La série met en scène le conflit du 26e siècle entre l'Humanité et la menace alien connue sous le nom de Convenant. Dans une guerre pour la survie de l'Humanité, notre arme la plus mortelle est aussi notre plus grand espoir. Le Master Chief mène la Silver Team une équipe de Spartan, soldats surhumains et surentraînés, dans l'espoir de mettre un fin à la guerre avec les extra-terrestres.

Avant même sa diffusion sur Paramount+, la série télévisée Halo a reçu la confiance du service. Mi-février 2022, lors de la journée des investisseurs de ViacomCBS, les dirigeants de Paramount+ ont annoncé le renouvellement de la série Halo pour une saison 2. On a également appris que David Wiener servira comme showrunner et producteur exécutif sur cette deuxième saison en lieu et place de Steven Kane et de Kyle Killen, dont le départ après le tournage de la saison 1 était prévu.